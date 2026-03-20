Общее наступление РККА Осенью 1919 года Красная армия сумела переломить стратегическую ситуацию на фронтах Гражданской войны и от обороны перейти к наступлению на белогвардейские армии Колчака (в Сибири), Деникина (на юге) и Юденича (на северо-западе). К весне следующего года крупные антибольшевистские силы оставались лишь в Крыму («Русская армия» под командованием генерала П.Н. Врангеля) и на Дальнем Востоке.

РАЗГРОМ ВОЙСК КОЛЧАКА

Весной 1919 антибольшевистские вооруженные силы начали согласованное наступление против советских войск. Основная ставка была на армию Колчака, захватившую к этому времени огромную территорию Сибири и Дальнего Востока.

Командование Колчака рассчитывало, что успешное наступление позволит соединить восточные, южные и северные силы белых для совместного удара по жизненным центрам Советской республики.

Сражения шли одновременно на востоке, юге и севере страны.

Центральная группа войск Колчака глубоко вклинилась в расположении советских войск. Используя эту стратегическую обстановку, советское командование направило удар своих войск во фланг основных сил Колчака и нанесло им тяжелое поражение. В войсках Колчака началось разложение, под ударами красных они отступали с Урала, на восток, в Сибирь. Приближался конец остатков колчаковских сил и самого Колчака. Под Иркутском, в Черемхово, 31 декабря 1919 произошло антиколчаковское выступление, подготовленное Иркутским Ревкомом, что приостановило продвижение к Иркутску чехословацких войск, заставило их в Нижнеудинске задержать эшелон с золотым запасом России и арестовать Колчака. 15 января 1920 командование чехословаков, стремившееся обеспечить проезд своих частей к Владивостоку, передало арестованного адмирала Колчака и эшелон золотого запаса России Иркутскому Ревкому, удерживавшему большевистскую власть до прихода частей Красной Армии. 7 февраля 1920 по постановлению Ревкома Колчак и председатель его правительства В.Н.Пепеляев были расстреляны. 7 марта части Красной Армии вошли в Иркутск.

Энциклопедия “Кругосвет”

http://krugosvet.ru/enc/istoriya/GRAZHDANSKAYA_VONA_V_ROSSII.html?page=0,3

ПЕРЕДАЧА ВЛАСТИ ОТ ДЕНИКИНА ВРАНГЕЛЮ

В ту же ночь совместно с начальником штаба генералом Махровым я составил секретную телеграмму — приказание о сборе начальников на 21 марта в Севастополь на Военный совет под председательством генерала Драгомирова «для избрания преемника главнокомандующему Вооруженными силами Юга России». В число участников я включил и находившихся не у дел, известных мне претендентов на власть и наиболее активных представителей оппозиции. В состав совета должны были войти: командиры Добровольческого (Кутепов) и Крымского (Слащов) корпусов и их начальники дивизий. Из числа командиров бригад и полков — половина (от Крымского корпуса в силу боевой обстановки норма может быть меньше). Должны прибыть также: коменданты крепостей, командующий флотом, его начальник штаба, начальники морских управлений, четыре старших строевых начальника флота. От Донского корпуса — генералы Сидорин, Кельчевский и шесть лиц в составе генералов и командиров полков. От штаба главнокомандующего — начальник штаба, дежурный генерал, начальник Военного управления и персонально генералы: Врангель, Богаевский, Улагай, Шиллинг, Покровский, Боровский, Ефимов, Юзефович и Топорков.

К председателю Военного совета я обратился с письмом:

«Многоуважаемый Абрам Михайлович!

Три года российской смуты я вел борьбу, отдавая ей все свои силы и неся власть, как тяжкий крест, ниспосланный судьбою.

Бог не благословил успехом войск, мною предводимых. И хотя вера в жизнеспособность армии и в ее историческое призвание мною не потеряна, но внутренняя связь между вождем и армией порвана. И я не в силах более вести ее.

Предлагаю Военному совету избрать достойного, которому я передам преемственно власть и командование.

Уважающий Вас А. Деникин».

Следующие два, три дня прошли в беседах с преданными мне людьми, приходившими с целью предотвратить мой уход. Они терзали мне душу, но изменить, моего решения не могли.

Военный совет собрался, и утром 22-го я получил телеграмму генерала Драгомирова:

«Военный совет признал невозможным решать вопрос о преемнике главкома, считая это прецедентом выборного начальства, и постановил просить Вас единолично указать такового. При обсуждении Добровольческий корпус и кубанцы заявили, что только Вас желают иметь своим начальником и от указания преемника отказываются. Донцы отказались давать какие-либо указания о преемнике, считая свое представительство слишком малочисленным, не соответствующим боевому составу, который они определяют в 4 дивизии. Генерал Слащов отказался давать мнение за весь свой корпус, от которого могли прибыть только три представителя, и вечером просил разрешения отбыть на позиции, что ему и было разрешено. Только представители флота указали преемником генерала Врангеля. Несмотря на мои совершенно категорические заявления, что Ваш уход решен бесповоротно, вся сухопутная армия ходатайствует о сохранении Вами главного командования, ибо только на Вас полагаются и без Вас опасаются за распад армии; все желали бы Вашего немедленного прибытия сюда для личного председательствования в совете, но меньшего состава. В воскресенье в полдень назначил продолжение заседания, к каковому прошу Вашего ответа для доклада Военсовету.

Драгомиров».

Я считал невозможным изменить свое решение и ставить судьбы Юга в зависимость от временных, меняющихся, как мне казалось, настроений. Генералу Драгомирову я ответил:

«Разбитый нравственно, я ни одного дня не могу оставаться у власти. Считаю уклонение от подачи мне совета генералами Сидориным и Слащовым недопустимым. Число собравшихся безразлично. Требую от Военного совета исполнения своего долга. Иначе Крым и армия будут ввергнуты в анархию.

Повторяю, что число представителей совершенно безразлично. Но, если донцы считают нужным, допустите число членов сообразно их организации».

В тот же день получена мною в ответ телеграмма генерала Драгомирова:

«Высшие начальники до командиров корпусов включительно единогласно остановились на кандидатуре генерала Врангеля. Во избежание трений в общем собрании означенные начальники просят Вас прислать ко времени открытия общего собрания, к 18 часам, Ваш приказ о назначении без ссылки на избрание Военным советом».

Я приказал справиться, был ли генерал Врангель на этом заседании и известно ли ему об этом постановлении, и, получив утвердительный ответ, отдал свой последний приказ Вооруженным силам Юга:

«1.

Генерал-лейтенант барон Врангель назначается главнокомандующим Вооруженными силами Юга России.

2.

Всем, шедшим честно со мною в тяжкой борьбе, — низкий поклон.

Господи, дай победу армии и спаси Россию.

Генерал Деникин».

А.И. Деникин. Очерки русской смуты.

http://militera.lib.ru/h/denikin_ai2/5_24.html

ЮДЕНИЧ ПОД ПЕТРОГРАДОМ

Военное поражение войск А. И. Деникина и А. В. Колчака в 1919-1920 гг. обозначало решающий перелом в ходе гражданской войны. Поражения же генерала Н. Н. Юденича еще раз подчеркнули общий успех советских войск в ходе военных действий в 1919 г.

Первое наступление генерала Н. Н. Юденича началось 12 мая 1919 г., когда советские войска были связаны боями с белофиннами, захватившими в конце апреля Олонец. Главный удар был нанесен в районе Нарвы силами 12-тысячного корпуса генерала Родзянко и эстонских частей при поддержке английской эскадры. 15 мая отряд Булак-Балаховича занял Гдов. 17 мая генерал Родзянко захватил Ямбург (ныне Кингисепп), а эстонцы, действовавшие на Южном направлении, 25 мая взяли Псков. Быв-ший Семеновский полк перешел на сторону Булак-Балаховича. Переброска в этот район советских войск стабилизировала ситуацию. За короткий срок их численность увеличилась до 23 тыс. человек против 16,5 тыс. у противника. Кризисную ситуацию вновь создал антисоветский мятеж на фортах Красная Горка и Серая Лошадь, поднятый в ночь на 13 июня. Распространение восстания на Кронштадт и Петроград было предотвращено массовыми обысками и арестами в Петрограде под руководством на-чальника штаба внутренней обороны города, члена ВЧК Я. X. Петерса. 16 июня части РККА заняли Красную Горку, а позднее Серую Лошадь. 21 июня советские войска перешли в контрнаступление на Нарвском направлении, 5 августа освободили Ямбург и отбросили части белых за реку Лугу. Несколько позднее успех сопутствовал советским войскам и на Псковском участке фронта, где они 26 августа ос-вободили Псков. Вместе с тем, хотя летнее наступление войск Юденича было отбито, за ним оставался Гдов и близлежащие районы. К тому же одновременно с наступлением Юденича советские части в Прибалтике должны были 22 мая оставить с боями Ригу и большую часть Латвии. Ситуация на северо-западе оставалась неопределенной, что и показало новое осеннее наступление войск Юденича.

Неожиданный удар Юденича 28 сентября на Псковском, направлении (вместо ожидаемого Нарвского) привел к захвату 4 октября железнодорожной станции Струги Белые и ошибочной перегруппи-ровке советских войск. 11 октября, воспользовавшись этим, а также численным превосходством, части Юденича захватили Ямбург. 13 октября пала Луга, Во второй половине октября белые войска заняли Гатчину, Красное Село, Детское Село и вышли на ближние подступы к Петрограду. Лишь в ходе ожесточенных боев 21 октября наметился перелом, который позволил частям РККА перейти в контрнаступ-ление. 23 октября был освобожден Павловск и Детское Село, 26 октября - Красное Село, а 31 октября - Луга. В ходе преследования противника советские части освободили Гдов и Ямбург. В начале декабря 1919 г. Северо-Западный фронт прекратил свое существование.

Ратьковский И.С., Ходяков М.В. История Советской России

http://www.bibliotekar.ru/sovetskaya-rossiya/21.htm

ВЗГЛЯД ПОЭТА

От одной беды

Целых три растут, -

Вдруг над Питером

Слышен новый гуд.

Не поймет никто,

Отколь гуд идет:

"Ты не смей дремать,

Трудовой народ,

Как под Питером

Рать Юденича".

Что же делать нам

Всем теперича?

И оттуда бьют,

И отсель палят -

Ой ты, бедный люд,

Ой ты, Питер-град!

С. Есенин. Песнь о великом походе.

http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=1196

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА РУССКОМ СЕВЕРЕ

В ночь на 2 августа 1918 организация капитана 2-го ранга Чаплина (около 500 человек) свергла советскую власть в Архангельске. Затем в Архангельске высадился 2-тысячный английский десант. Членами Верховного управления Северной области Чаплин был назначен «командующим всеми морскими и сухопутными вооружёнными силами Верховного управления Северной области». Вооружённые силы в это время состояли из 5 рот, эскадрона и артиллерийской батареи. Части были сформированы из добровольцев. Местное крестьянство предпочитало занимать нейтральную позицию и надежд на мобилизацию было мало. Мобилизация в Мурманском крае также не имела успеха.

К середине ноября генерал-майор Н. И. Звягинцев (командующий войсками в Мурманском районе и при белых и при красных) сумел сформировать всего две роты. В ноябре 1918 г. Звегинцева сменил полковник Нагорнов. К тому времени в Северном крае, под Мурманском, уже действовали партизанские отряды под руководством офицеров-фронтовиков из местных уроженцев.

Генерал-майор В. В. Марушевский был временно назначен на должность командующего всеми войсками Архангельска и Мурманска. После проведения перерегистрации армейских офицеров было поставлено на учёт около двух тысяч человек. В Холмогорах, Шенкурске и Онеге русские добровольцы вступали во Французский иностранный легион. В результате этого к январю 1919 г. белая армия насчитывала уже около 9 тысяч штыков и сабель. В ноябре 1918 антибольшевистское правительство Северной области пригласило генерала Миллера занять пост генерал-губернатора Северной области, а Марушевский остался в должности командующим белыми войсками области с правами командующего армией. 1 января 1919 Миллер прибыл в Архангельск, где был назначен управляющим иностранными делами правительства, а 15 января стал генерал-губернатором губернатора Северной области. С мая 1919, одновременно, главнокомандующий войсками Северной области — Северной армии, с июня — главнокомандующим Северным фронтом. В сентябре 1919 одновременно принял пост Главного начальника Северного края.

К концу 1919 года Великобритания по большей части прекратила поддержку антибольшевистских правительств в России а в конце сентября союзники эвакуировались из Архангельска. У. Э. Айронсайд (Главнокомандующий союзными войсками) предложил Миллеру эвакуировать Северную армию. Миллер отказался «…в связи с боевой обстановкой… повелел удержать Архангельский район до последней крайности…».

После ухода англичан Миллер продолжил борьбу против большевиков. Для усиления армии 25 августа 1919 г. Временное правительство Северной области провело очередную мобилизацию. Осенью 1919 Северная армия белых предприняла наступление на Северном фронте и Коми крае. За относительно короткое время белым удалось захватить обширные территории.

Однако в декабре, красные перешли в контрнаступление и 24-25 февраля 1920 года большая часть Северной армии капитулировала. 19 февраля 1920 Миллер был вынужден эмигрировать. Вместе с генералом Миллером Россию покинули более 800 военнослужащих и гражданских беженцев, размещённых на ледокольном пароходе «Козьма Минин», ледоколе «Канада», яхте «Ярославна». Несмотря на препятствия в виде ледовых полей и преследование (с артиллерийским обстрелом) кораблями Красного флота, белым морякам удалось довести свой отряд до Норвегии, куда они прибыли 26 февраля. Последние бои в Коми имели место 6-9 марта 1920 года. Несмотря на то, что население севера симпатизировало идеям белого движения, и Северная армия была хорошо вооружена, белая армия на севере России распалась под ударами красных. Это было результатом низкого количества опытных офицерских кадров, и присутствия значительного количества бывших красноармейцев, которые не имели желания воевать за временное правительство далёкой северной области.

Обложка: Плакат призыва в Добровольческую армию России «Сынъ мой, иди и спасай Родину!» 1919 год.

Источник: https://commons.wikimedia.org