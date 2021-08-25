Новая Земля: путешествие на пределе сил 25 августа 1833 года российская экспедиция во главе с Петром Пахтусовым завершила исследование архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане На чтение: 2 минуты

25 августа 1833 года российская экспедиция во главе с Петром Пахтусовым завершила исследование архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане.

«Страна ветров»

Суровый арктический климат, пронизывающие ветры, ледники, занимающие больше половины территории – со всем этим пришлось столкнуться землепроходцам, в разные века попадавшим на Новую Землю. Архипелаг находится между Карским и Баренцевым морями и состоит из двух островов, разделенных проливом Маточкин Шар. Считается, что Новую Землю еще в XII – XIII веках открыли новгородские купцы, а полностью освоились в «стране ветров» русские промышленники уже в шестнадцатом столетии. Здесь они занимались зверобойным промыслом. В 1594 году голландский путешественник Виллем Баренц обнаружил на Новой Земле городское поселение – увы, все погибли от цинги. Первым отечественным исследователем опасной территории стал Федор Розмыслов. В годы правления Екатерины II экспедиция под его руководством осмотрела пролив Маточкин Шар. Дело Розмыслова в XIX веке продолжили Федор Петрович Литке и Петр Кузьмич Пахтусов. Последний отправился к архипелагу на одномачтовом беспалубном судне и впервые составил подробную карту восточного побережья Южного острова.

В 1828 году архангельские купцы разработали план возобновления морской торговли с Сибирью. Для экономии времени и средств они планировали хотя бы частично отказаться от доставки товаров по суше. Они хотели выяснить, в какое время года и откуда лучше входить в Енисей и Карское море. Изначально экспедиция должна была отправиться в Новую Землю на трех судах: одно исследовало бы Маточкин Шар, второе – составило описание восточного берега, а третье – занялось поиском подходящих мест для факторий. Поскольку в Архангельске нашлось лишь два корабля, на том и порешили. Капитанами назначили Петра Пахтусова и Василия Кротова.

«Я расскажу как было, а вы судите как угодно»

Пахтусов сам строил корабль для экспедиции, о которой давно мечтал. Поддержка купцов оказалась очень кстати: они взяли на себя все расходы, а взамен получили право на свободный промысел морского зверя в Северном Ледовитом океане. «Судно это было беспалубное с одной мачтою, длиною по килю 42, шириною и глубиною 6 фут, построено по проекту Пахтусова на Корабельной верфи Бранта, экипаж состоял из 8 вольнонаемных», – так историк Михаил Истомин описал карбас «Новая Земля». Архангельск экспедиция покинула 1 августа 1832 года. Всего на зимовье Пахтусов со своей командой провел без малого триста дней. Условия жизни, а точнее, выживания, были экстремальными. Отдыхали в избах, боковые стены которых в лучшем случае достигали трех с половиной метров. Охотились на оленей и песцов, порой отбиваясь от медведей – полноправных хозяев северных просторов. Многие члены экспедиции погибли от цинги. Однажды команде пришлось три дня лежать на снегу без возможности перекинуться хоть парой слов – в разгаре была снежная буря, заставшая путешественников врасплох. От гибели их тогда спасла теплая одежда местных жителей – самоедов.

Отделившись от экипажа, 24 июня 1833 года Пахтусов, сопровождаемый двумя матросами, на шлюпке вышел в море для описи восточного берега Новой Земли. Спустя неделю на глаза им попалось нечто примечательное: на берегу речки стояла полуразрушенная изба, а недалеко от нее – крест, на котором путешественники прочли надпись: «Поставили сей животворящий крест, на поклонение православным христианам, зимовщики, 12 человек…». Надпись датировалась 7520 годом от сотворения мира – то есть, по современному летосчислению, 1742 годом. В начале июля Петр Пахтусов вернулся на зимовье, а потом, передохнув пару дней, продолжил свои изыскания. Теперь ему предстояло подойти к восточному входу в пролив Маточкин Шар. Путь осложнялся лютыми штормами. По выражению самого Пахтусова, «Новая Земля была в какой-то сфере, состоящей более из воды, чем из воздуха». Результатом исследований стал детальный отчет с таблицами и картами. Петру Пахтусову удалось пересечь весь восточный берег острова Южный, и, когда дело было сделано, путешественник едва не поддался соблазну продолжить экспедицию и добраться через Карское море до острова Северный. «Мы не имели ни провизии, ни физических сил, хотя духом и были бодры», – признавался он в дневнике. Решено было возвращаться в Архангельск, чтобы избежать новых потерь.

От начала до завершения похода прошло 440 суток. За это время Петр Пахтусов впервые отметил, что на Новой Земле есть залежи каменного угля, наличие которого помогло бы освоить Север с хозяйственной точки зрения. Кроме того, экспедиция укрепила позиции Российской империи в Арктике и упрочила контроль над Северным морским путем, соединившим европейскую часть страны и Дальний Восток. По возвращении Пахтусов успел опубликовать дневниковые записи. Предисловие к ним начиналось фразой: «Я расскажу как было, а вы судите как угодно». К сожалению, тяжелые условия экспедиции не прошли для капитана бесследно. Здоровье его было подорвано продолжительными зимовками, борьбой с бурями и штормами, выживанием на скудном питании. В 1835 году Петр Пахтусов скончался в возрасте тридцати шести лет. Память отважного исследователя увековечена в Архангельске. На пьедестале монумента, посвященного Пахтусову, выбиты слова: «Польза, Отвага, Труд».