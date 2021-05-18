Номера «для взрослых» и царь-режиссер: каким был первый русский цирк Стереотипы о цирке уже давно вытеснили реальные факты. Между тем осмысление подлинной цирковой истории могло бы открыть если не новый, то, по крайней мере, свежий взгляд на это искусство. Например, мало кто знает, что настоящий цирк никогда не был местом для семейного отдыха, а одним из первых его режиссеров был сам государь-император Николай I. О классических цирковых стереотипах, а также о том, кто и какую роль на самом деле сыграл в формировании циркового искусства, порталу «История.РФ» рассказал режиссер, историк цирка, заслуженный деятель искусств России Сергей Макаров. «Цирк никогда не был местом для семейного отдыха!» – Кем были первые посетители цирка... На чтение: 3 минуты

Стереотипы о цирке уже давно вытеснили реальные факты. Между тем осмысление подлинной цирковой истории могло бы открыть если не новый, то, по крайней мере, свежий взгляд на это искусство. Например, мало кто знает, что настоящий цирк никогда не был местом для семейного отдыха, а одним из первых его режиссеров был сам государь-император Николай I.

О классических цирковых стереотипах, а также о том, кто и какую роль на самом деле сыграл в формировании циркового искусства, порталу «История.РФ» рассказал режиссер, историк цирка, заслуженный деятель искусств России Сергей Макаров.

«Цирк никогда не был местом для семейного отдыха!»

– Кем были первые посетители цирка на Цветном бульваре?

– В цирк любила ходить состоятельная публика. Кроме того, это было любимое место купечества. Когда потомственный артист Альберт Саламонский строил этот цирк, он как раз и рассчитывал на то, что эта публика будет приходить к нему.

Сам Саламонский в прежние годы был цирковым артистом, наездником. Он построил два цирка: один в Москве, один в Риге. Он открывал представления: выходил с лошадьми и демонстрировал их дрессуру. Это продолжалось до тех пор, пока он не увлекся картами и алкоголем. Тогда цирк перешел постепенно к его супруге.

В том цирке можно было не только смотреть представления, но и поиграть в буфете в карты. Известная история, когда купцы съели свинью Дурова. Все это происходило в цирке на Цветном бульваре.

– Получается, цирк не был местом для семейного отдыха?

– Иногда эти цирки – и европейские, и русские – давали детские представления. Но это было не систематически. Среди самых популярных детских представлений был спектакль «Золушка». В нем участвовали не взрослые цирковые артисты, а детвора – она и разыгрывала эту сказку.

Но в те годы цирк не был местом для семейного отдыха, а был местом для развлечения людей достаточно взрослых и состоятельных. В этот цирк люди приходили для того, чтобы получить какой-то очередной стресс: увидеть забавных, смешных клоунов; артистов, которые совершали необыкновенные действия. Детский цирк появился только при советской власти…

– Что же недетского было в тех номерах?

– Показывали какое-нибудь необыкновенное и удивительное явление природы. Например, в Россию приезжал акробат с одной ногой. Он демонстрировал умения человека, потерявшего ногу: прыгал со стола, выстраивая один стол на другой, – залезал на него и прыгал! В советском цирке тоже показывали удивительные явления, но это скрывалось…

Жил такой знаменитый артист – Да-Деш. У него не было рук, и он все делал ногами: он и сигару закуривал, и стрелял из пистолета…

Сандро Да-Деш

– Клоуны тоже участвовали в недетских выступлениях?

– Да, клоунада в основном тоже была для взрослых. Самое интересное, что клоунам было запрещено выходить в зрительный зал и дотрагиваться до публики. Это могли воспринять как оскорбление. Клоуны в обязательном порядке старались очень деликатно общаться со зрителями и при этом перед выходом на манеж они обязательно одеколонились какими-нибудь очень дорогими духами. Чтобы публика не воспринимала их как нищих (не очень умных) людей, а, наоборот, воспринимала как состоятельных людей, которые только разыгрывают из себя чудаков.

– Существовали ли политические пантомимы?

– Обязательно! Были пантомимы, целиком посвященные политическим событиям. Например, в цирке на Фонтанке ставились пантомимы, в которых принимали участие гвардейцы.

Один из первых цирков в России – Императорский цирк – был местом, в котором сам Николай I очень любил ставить свои представления. В мае 1847 года по личному предписанию Николая из состава Императорского театрального училища была образована группа для обучения цирковому искусству под руководством Поля Кюзана. В Императорском цирке была поставлена современная военная быль в одном действии с песнями и куплетами, которая называлась «Архип Осипов, или Русская крепость». В ней прославлялся подвиг рядового Осипова в Михайловском укреплении на Кавказе в 1840 году. Николай лично участвовал в режиссуре, особенно в постановке сцен военного характера. Он был постановщиком батальных сцен, ставил специальные номера, в которых сам участвовал: показывал, как правильно играть офицеров, держать оружие и маршировать. Массовые песни исполнялись саперами. Самое удивительное, на манеже было разрешено молиться! В советское время запрещено было говорить об этом. Считалось, что цирк образовался из трудовых процессов, а не от власти.

«История цирка наполнена множеством стереотипов»

– Политический юмор в цирке – были какие-то запреты, цензура? Над чем и кем шутить было рискованно?

– Это был довольно свободный юмор, где потешались и над думой городской, и над состоятельными людьми. В некоторых случаях, когда клоуны перебарщивали, то их штрафовали и выдворяли из цирка, а затем и из города. В цирке нельзя было разыгрывать никакие кощунственные пантомимы. Нельзя было потешаться над христианской религией. Нельзя было высмеивать ошибки военных. Об этом можно было сказать в куплете, но нередко это заканчивалось тем, что исполнителей потом снимали с представления… На каждом представлении в зрительном зале сидели приставы.

– Царя нельзя было высмеивать?

– Государя? Нет! Нельзя было! Тогда бы им вообще запретили появляться! В советское время историки перебарщивали и писали об этом, но этого никогда не было…

– Некоторые антрепренеры отрицали существование национальных цирков. Можем ли мы говорить о существовании русского цирка в таком случае?

– Цирк всегда стремился быть интернациональным. Очень многие артисты приезжали на гастроли: это были итальянцы, немцы, французы. Поэтому говорить о каком-то национальном цирке сложно… Хотя цирковая династия братьев Никитиных, которая была приближена к аристократии (им было дозволено носить шпагу, они даже были отмечены орденами), стремилась к тому, чтобы их цирк был русским. Поэтому когда проходила коронация русских царей, то именно цирк Никитина приглашали на эту коронацию. Это был единственный цирк в России, который назывался русским. Все остальные были просто цирками. И нередко директорами этих цирков были иностранцы.

Братья Никитины

– В чем специфика русского цирка?

– Братья Никитины подчеркивали, что русские артисты должны выступать в традиционных костюмах. Наездникам и наездницам положено было одеваться во всякие сарафаны. Одежда должна была соответствовать национальной моде, а артисты выступали под русскую музыку. Но все это было только в цирке у братьев Никитиных.

– Значит, медвежата, катающиеся на маленьких велосипедах, с гармошкой, – это стереотип?

– Ну конечно! После революции в цирке появилось много режиссеров, которые до этого работали в театре. Среди режиссеров можно назвать Венецианова, Арнольда Григорьевича Арнольда, Местечкина Марка Соломоновича, который многие годы был режиссером цирка на Цветном бульваре. Кроме того, в цирк приглашались балетмейстеры из Большого театра – например, династия Нежинских. Именно с приходом этих людей российский цирк и начал подниматься! В нашем цирке появилась новая пластическая культура. Она приблизила наших артистов к уровню актеров Большого театра.