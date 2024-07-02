Нижегородская ярмарка - золотой карман России Шёлковый путь, путь из варяг в греки… Купцы были и остаются самыми первыми путешественниками в мире, ну а Волга всегда была главной торговой дорогой и местом встречи русских и восточных купцов. Уже в середине IX века на средней Волге начинает складываться торговая система, которая просуществовала до монгольского нашествия на Русь. На чтение: 2 минуты

Меновый двор Европы с Азией

Шёлковый путь, путь из варяг в греки… Купцы были и остаются самыми первыми путешественниками в мире, ну а Волга всегда была главной торговой дорогой и местом встречи русских и восточных купцов. Уже в середине IX века на средней Волге начинает складываться торговая система, которая просуществовала до монгольского нашествия на Русь.

В XIII веке под Казанью начали проводиться большие периодические торги. Но после того, как казанцы пограбили русских купцов, великий князь Василий III в 1524 году запретил торговым людям ездить в Казань и учредил собственную ярмарку в Васильсурске. Место это было не очень удобное, и после того, как войска Ивана Грозного взяли Казань, ярмарка переехала к Макарьевскому монастырю. Эта ярмарка была удобна и разрасталась от года к году.

На стрелке Волги и Оки

В 1817 году правительство приняло решение о переносе ярмарки в Нижний Новгород, это было вызвано ещё и тем, что за год до того, в 1816-м, на Макарьевской ярмарке произошёл сильнейший пожар. Большие проблемы создавали и ежегодные наводнения, которые причиняли повреждения ярмарочным строениям, разрушали берег Волги и сокращали территорию макарьевских торгов.

Началось строительство новой ярмарки, которую, впрочем, и после переноса продолжали звать Макарьевской. Место для ярмарки определил уроженец канарского острова Тенерифе Августин Бетанкур, опытный инженер, который проявил себя на многих крупномасштабных стройках в России, так и в Европе. Особо понравилось испанцу место в Нижнем Новгороде, на стрелке, при слиянии Волги и Оки. По мнению Бетанкура, это место «соединяет в высочайшей степени все удобности к устроению ярмарки».

Очень быстро осушили местность, построили канализацию и канавы для сточных вод. Канализация в современном понимании в России появилась впервые именно на Нижегородской ярмарке. В дальнейшем часть ярмарки была освещена электричеством, а в 1896 году к ней была проведена электрическая железная дорога.

Архитектором ярмарки стал архитектор Огюст Монферран, осенью 1816 года приехавший в Россию из Парижа. Построенные по его проекту здания, торговые ряды, соборная площадь до сих пор остаются украшением ярмарки и Нижнего Новгорода в целом. Ярмарка стала целым самостоятельным городом. Особенно удался проект четырёх корпусов Китайских рядов. Ярмарка стала излюбленным местом для купцов из Азии, а чай из Китая в ту пору был, наверное, самым главным товаром. Для этих сооружений Монферран использовал элементы китайской архитектуры.

Но время сохранило для нас и самый грандиозное сооружение всего ансамбля ярмарки дней Спасский собор. Закладка храма состоялась 20 августа 1818 года. Работы над Спасским собором у Монферрана совпали по времени с проектированием Исаакиевского собора в Петербурге, отсюда и некоторое сходство их внешнего вида.

Все флаги в гости к нам

В полном объёме ярмарка заработала с 15 июля 1822 года. Как правило, работа ярмарки продолжалась месяц. Флаги поднимались 15 июля и опускались 25 августа. Но самый пик торговли был в августе и иногда продолжался до начала сентября.

Роль ярмарки в общей торговле страны увеличивалась с каждым годом. Товарооборот рос с каждым годом. Если в 1817 году стоимость привезённых в Нижний товаров составила 24,1 млн рублей, в 1840 году она почти удвоилась и в 1850 году достигла 56 млн рублей.

Стоимость товаров привозимые на ярмарку составляло 60% общей стоимость товаров попадавших в Россию.

В сороковые годы 19 века на ярмарке торговало около 15 тысяч купцов, , в том числе около 500 из Западной Европы и Америки, 220 из Средней Азии. Не в каждом губернском городе было столько населения, а всего в августе, во время наибольшей активизации торговли, в Нижнем собиралось до 150-200 тысяч человек.

За Нижегородской ярмаркой надолго закрепилось легендарное название «карман России».Интересные зарисовки о ярмарке оставил Пушкин в своём знаменитом романе в стихах. Евгений Онегин увидел ярмарку такой, какой ее видели многие:

Макарьев суетно хлопочет,

Кипит обилием своим,

Сюда жемчуг привёз индеец,

Поддельны вина европеец,

Табун бракованных коней

Пригнал заводчик из степей,

Игрок привёз свои колоды

И горсть услужливых костей,

Помещик спелых дочерей,

А дочки – прошлогодни моды.

Всяк суетится, лжёт за двух

И всюду меркантильный дух.

Но самое интересное, что о ярмарке Александр Сергеевич написал за несколько лет до того как он сам приехал в Нижний. В городе поэт был всего два дня, но ярмарку, впрочем, посетил.

В 1896 году на ярмарке произошло кульминационное событие. Именно здесь прошла Всероссийская торгово-промышленная и художественная выставка. Впервые такое знаменательное мероприятие прошло не в столичном городе, и нижегородское купечество, заботясь о статусе «кармана России», блестяще справилось с поставленной задачей.

Первая мировая война внесла негативные страницы в историю ярмарки. Объёмы торговли значительно сократились, а на ярмарочной территории стали размещаться беженцы и воинские части. При советской власти роль ярмарки ещё больше упала, а в 1929 году после окончания нэпа её и вовсе закрыли. В главном торговом павильоне длительное время размещался магазин «Детский мир».

Второе рождение

В феврале 1990 года появилась идея восстановить проведение ярмарок в Нижнем Новгороде. В мае того же года на территории организовали выставку-ярмарку «Пролог». Сначала планировалось, что это будет единичная акция, но результат превзошёл все ожидания, и это стало прологом новейшей истории Нижегородской ярмарки.

Сегодня Нижегородская ярмарка это – более 60 выставок в год, членство в Российском союзе выставок и ярмарок и Международной ассоциации выставочной индустрии.

На территории Нижегородской ярмарки действует шесть выставочных павильонов общей площадью 12 тысяч кв. м и возможность размещения уличных экспозиций на 23 тысячах кв. м.А главное, что современные нижегородцы постарались сохранить всё то, чем издавна славилась ярмарка. Верность традициям, любовь к своей истории – вот главная визитная карточка нестареющего «кармана России».

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