Николай Шмит. Деньги для диктатуры пролетариата 17 декабря 1905 года Николай Шмит был арестован На чтение: 2 минуты

17 декабря 1905 года Николай Шмит был арестован

В последнее время историки и журналисты стали редко обращаться к теме Первой русской революции 1905-1907 гг. Ее стали скромно не замечать. А ведь те революционные события во многом стали прообразом тех изменений, которые произошли с нашей страной в последующие годы. Именно в эти декабрьские дни мы можем в очередной раз вспомнить о Московском вооруженном восстании, отметить участников событий и рассказать хотя бы об одном из них. Например, о Шмите. Тем более, его личность до сих пор вызывает споры у многих специалистов.

Путь в революцию

Памятник-барельеф участнику вооруженного восстания на Пресне Николаю Шмиту появился в 1971 году на пересечении улицы 1905 года и Шмитовского проезда. Многие путают Николая Шмита с лейтенантом Шмидтом, участником вооруженного восстания на Черноморском флоте, но это совершенно разные люди. На этом памятнике четко указано: «Шмит Николай Павлович, студент-революционер, активный участник подготовки Декабрьского вооруженного восстания 1905 года на Пресне. 13 февраля 1907 года был зверски убит царской охранкой в Бутырской тюрьме».

Так кто же на самом деле Николай Шмит? Многие исследователи называют его олигархом, отдавшим большое количество денег революционерам. При этом они не сообщают, как бывший студент влиял на политическое положение в стране и какие отношения у него сложились с официальной властью. Действительно, юноша получил от отца в наследство мебельную фабрику. Мало того, он состоял в родственных отношениях с другим большевистским спонсором, был племянником знаменитого Саввы Морозова. Самое интересное, что родственники были еще и единомышленниками, да и дальнейшие судьбы их оказались во многом схожими. Дядя с племянником вели длительные беседы, позднее Савва Морозов познакомил Шмита с Максимом Горьким. Известный писатель умел доходчиво и пылко внушать и объяснять, что тоже повлияло на формирование юного революционера.

И еще немного о наследстве и о значимости наследника. Фабрика не была гигантским предприятием. Сегодня о ней могли бы сказать, что она занимала очень престижное место – совсем рядом со зданием Дома Правительства на Краснопресненской набережной.

До вступления во владение фабрикой Николай Шмит был студентом Московского университета. Именно тогда парень проникся революционными идеями и стал членом РСДРП. Став хозяином фабрики, он не на словах, а на деле стал улучшать жизнь своих рабочих. Первым делом сократил рабочий день с 11 часов до 9, повысил зарплату, открыл на фабрике амбулаторию и общеобразовательные курсы. Во время восстания он полностью выплачивал зарплату своим рабочим.

В 1905 году он передал московским большевикам 20 тысяч рублей на приобретение оружия.

Вперед, на баррикады!

Осенью 1905 года Николай Шмит истратил 750 рублей на приобретение 15 маузеров для защиты фабрики от черносотенцев, а для вооружения рабочих выделил еще 20 тысяч, на которые было приобретено еще 400 маузеров. Еще 25 тысяч рублей он получил в правлении Товарищества мануфактур Викулы Морозова. 20 тысяч он отвез на квартиру Максима Горького, где и передал представителю большевиков Михайлову.

Фабрика Шмита превратилась в настоящую цитадель революции. Здесь дружинники обучались обращению с оружием и тактике городской партизанской войны. В ходе восстания хорошо подготовленные рабочие мебельной фабрики были практически на всех основных баррикадах района.

Сам Николай Шмит и две его младшие сестры возглавляли штаб фабричной дружины, координировали действия боевых групп. В штабе был самодельный печатный аппарат-гектограф. Печатные прокламации и листовки быстро распространялись по всему восставшему району. Штаб в целях конспирации не располагался на фабрике, а был размещен в съемной квартире на Новинском бульваре.

15 декабря полиции удалось задержать нескольких боевиков, и у них оказалась переписка, из которой следовало, что в восстании замешаны крупные предприниматели, такие как Савва Морозов и 22-летний Николай Шмит. Также стало известно, что восстание поддержали и некоторые либеральные круги, откуда отпускались значительные пожертвования «борцам за свободу».

Утром 17 декабря Николай Шмит был арестован. В тот же день начался артиллерийский обстрел его мебельной фабрики. Здание фабрики и особняк Шмита сгорели, а часть имущества растащили местные обыватели. Бомбардировки фабрики велись даже тогда, когда стало ясно, что сопротивление никто не оказывает. В этом была определенная месть со стороны власти. Многие рабочие фабрики были расстреляны.

Грустный эпилог

Первые две недели Шмит содержался в Пресненском полицейском участке. К чести боевиков мебельной фабрики, они дважды пытались его освободить, но безуспешно. Новым местом заключения Шмита стала Бутырская тюрьма. Здесь началось следствие, и допросы велись с применением пыток.

Надежда Крупская в своих воспоминаниях утверждала, что его постоянно мучили, возили смотреть на мертвых рабочих, на остатки его фабрики, потом его зарезали в тюрьме.

Насколько это верно, сегодня с уверенностью сказать уже невозможно. Известно, что нравственные страдания Шмита были очень сильны и обернулись нервным расстройством. Врачи вынуждены были перевести его в тюремный госпиталь. Здесь и завершилась его жизнь. Он смог разбить окно и осколком стекла перерезал себе горло. Вот эта версия и представляется наиболее реальной. В официальной советской версии вся вина возложена на режим Николая «Кровавого».

Последней страницей этой трагедии стала борьба за его наследство. Сумма наследства была довольно большой – от 300 до 400 тысяч рублей. Брат Николая от наследства под угрозами большевиков отказался. Младшей сестре, которая в то время была несовершеннолетней, был назначен «опекун» из числа большевиков, старшая сестра вышла замуж, выбрать жениха ей пришлось из числа предложенных членов РСДРП. И шмитовские денежки в большей своей части утекли в партийную кассу. В свое время Шмит говорил, что все деньги готов завещать революции. По принципу «первое слово дороже второго» большевики и распорядились. Завещание исполнять никто не собирался, с деньгами поступили так, как было нужно революции.