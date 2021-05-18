«Николай II на ''Роллс-Ройсе'', Сталин на ''Паккарде''». На чем ездили правители до «Кортежа», и что изменится? О проекте «Кортеж», в рамках которого будут созданы новые автомобили для высшего российского руководства, было официально объявлено еще в 2012 году. И с тех пор интерес общества к этим загадочным машинам не ослабевает. Несмотря на атмосферу строжайшей секретности, в СМИ то и дело всплывают новые подробности создания люксовых президентских автомобилей. 30 октября 2017 года в Сети появилось первое видео испытаний нового президентского седана, которые прошли на полигоне Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» под Дмитровом. Впрочем, многие детали по-прежнему скрыты от любопытных глаз: в целях маскировки лимузин обклеили узорчатой пленкой. Такое внимание к этой теме объяснимо: до настоящего времени... На чтение: 3 минуты

О проекте «Кортеж», в рамках которого будут созданы новые автомобили для высшего российского руководства, было официально объявлено еще в 2012 году. И с тех пор интерес общества к этим загадочным машинам не ослабевает. Несмотря на атмосферу строжайшей секретности, в СМИ то и дело всплывают новые подробности создания люксовых президентских автомобилей.

30 октября 2017 года в Сети появилось первое видео испытаний нового президентского седана, которые прошли на полигоне Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» под Дмитровом. Впрочем, многие детали по-прежнему скрыты от любопытных глаз: в целях маскировки лимузин обклеили узорчатой пленкой.

Такое внимание к этой теме объяснимо: до настоящего времени основной маркой автомобилей, используемых для перевозки высших лиц государства, был и остается Mercedes-Benz. Однако и президент Владимир Путин, и премьер-министр Дмитрий Медведев неоднократно заявляли, что российским чиновникам стоит пересесть на отечественные машины.

Портал «История.РФ» решил взглянуть на эту тему в историческом преломлении и узнать, когда в России впервые появились автомобили класса люкс, которыми пользовались наши правители. Кроме того, мы узнали, какой же будет «начинка» «Кортежа».

О том, на чем передвигались русские цари и генсеки, «Истории.РФ» рассказал автомобильный историк Константин Шляхтинский.

«Николаю II нравился Rolls-Royce»

– Константин, давно ли в нашей стране появились специальные авто для правящей элиты?

– Все это началось с Императорского гаража, который насчитывал несколько десятков автомобилей. Одни предназначались непосредственно для передвижения императора и его семьи, другие – для хозяйственных работ, третьи – для передвижения обслуживающего персонала, четвертые – для охраны.

– Что это были за машины и кто их делал?

– Императорские автомобили были весьма роскошными. Они делались по специальным заказам за рубежом. Среди автомобилей, которые находились в Императорском гараже и на которых ездил сам Николай II, были Rolls-Royce, Renault и целый ряд автомобилей других марок. Они не были бронированными, их ничем не усиливали – это просто были роскошные, самые современные по тем временам автомобили.

– Что стало с царским гаражом после свержения монархии?

– После революции Императорский гараж перешел в пользование Временного правительства, а с приходом к власти большевиков он стал гаражом ВЦИК. Автомобилями из этого гаража пользовались члены советского руководства, в том числе члены правительства – Ленин, Сталин и другие. Когда правительство переехало в Москву, гараж переехал туда вместе с ним. Для автомобилей были построены отдельные помещения. Сейчас этот гараж называется ГОН – Гараж особого назначения. В этом году он отпраздновал 110 лет, поскольку считается, что ГОН ведет свое начало от Императорского гаража.

«Не знаю, кто в машине, а за рулем - Брежнев»

– Какие модели пользовались популярностью у советских вождей?

– Сталин советских автомобилей в гараже не держал, он любил американские «Паккарды». В то время в гараже находились как обычные автомобили, так и бронированные, у некоторых были пуленепробиваемые стекла. После смерти Сталина гараж пополнялся как советскими машинами, так и авто зарубежного производства. Большой толчок этому придал Леонид Ильич Брежнев, который был большим любителем и коллекционером автомобилей. Лучшим подарком для Брежнева был иностранный автомобиль, а лучшим ощущением – прокатиться на нем с ветерком.

– То есть Брежнев сам водил машину?

– Да, он очень любил садиться за руль. Иногда бывало так, что водитель сидел на заднем сиденье, а Брежнев – за рулем. Был даже такой старый советский анекдот. Гаишник тормозит машину, подходит к ней и хочет спросить права; смотрит туда, отдает честь и уходит. Напарник спрашивает: «Ты чего? Кто там, в машине?», а тот отвечает: «Не знаю, кто в машине, а за рулем – Брежнев».

– Выходит, что традиция поддерживать отечественный автопром среди российской элиты никогда не бытовала?

– Вы знаете, если говорить об элите не как об императорском дворе, а хотя бы о министрах и правительстве, то некоторые из них довольно часто покупали автомобили русского производства – «Руссо-Балты». Это были лимузины, дубль-фаэтоны и разные другие автомобили, которые использовались элитой. Их владельцы понимали, что они дороже зарубежных аналогов, но покупали, дабы поддержать российского производителя. Но после революции автомобилестроение в России совсем заглохло, и первые представительские автомобили были скопированы с американских, это было уже в 30-е годы.

«Некоторые заказывают золотую приборную панель»

– Как обстояла ситуация с автопромом после Великой Отечественной?

– После войны тоже были предприняты попытки сделать автомобили высокого класса, но по своим характеристикам они намного уступали зарубежным аналогам. Это происходило из-за того, что не было доступа к современным материалам, поскольку не было связей с зарубежными странами – железный занавес мешал. В настоящее время основным поставщиком автомобилей в ГОН является Mercedes-Benz.

– Машины, которыми пользуются высшие чиновники, почти всегда отличаются какими-то изощренными особенностями. К примеру, у Елизаветы II есть автомобиль со специальным воздушным фильтром, который защищает ее от отравляющих выхлопных газов. Вам известны подобные любопытные детали?

– Ну, некоторые, например, заказывают себе автомобили с золотой приборной панелью! А была еще такая история. Около 20 лет назад я пришел на одну автомобильную выставку в Москве. Там была представлена фирма «Фонтан» – она специализируется на производстве бронированных автомобилей. В 90-е годы бронированные машины заказывали не только госорганы, но и частные лица. Причем, чтобы спастись от возможного покушения, такие автомобили были целиком автономны, там даже был биотуалет. Заказчикам хотелось приобрести дорогой автомобиль, но немножко подешевле, поэтому на туалетах все хотели экономить. И когда разработчик предлагал устанавливать в своих машинах биотуалеты, многие говорили: «Давайте ограничимся дыркой в полу». Однако производители по понятным причинам отказывались… Вот такой анекдотичный случай.

Подробностями о том, кто помогал российским производителям в работе над машинами «Кортежа», с нами поделился заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Моржаретто.

«Разные машины на одной платформе»

– Игорь, понятно, что о «Кортеже» мы пока знаем мало. Основываясь на том, что известно на данный момент, – как вы оцениваете этот проект?

– Изначально была идея сделать в стране автомобиль для первых лиц. Сама идея ни плоха, ни хороша – это вопрос государственной символики. Потом этот проект трансформировался в очень неплохую с коммерческой точки зрения идею – создать универсальную платформу с линейкой моторов и на этой платформе делать самые разные автомобили, в том числе лимузины для первых лиц. В этом варианте идея здравая; если ее удастся воплотить, будет неплохо.

– Какие машины могут быть созданы благодаря такой технологии?

– Планируется выпустить 5 тысяч седанов, 5 тысяч внедорожников, а также минивэны. Получится это или нет – пока трудно сказать, поскольку в стране непростая экономическая ситуация и много разных других «но».

«Усилия приложили компетентные люди, включая иностранцев»

– Что скажете о новом президентском седане, который нам наконец показали?

– Но сейчас нам показали первую серию таких лимузинов. Ясно, что и платформа, и двигатель уже давно готовы. Двигатель заказали одной очень знаменитой зарубежной фирме. Она сделала целую линейку таких двигателей, и они останутся в России – по условиям договора двигатель переходит в российские технологии и производство. Вся эта информация пока держится в секрете и будет держаться до конца, поэтому про двигатель я рассказать могу, но называть фирму не буду – это очень серьезно. Еще одна очень серьезная компания помогала с производством платформы, кто-то помогал с производством внутреннего дизайна – в общем, свои усилия приложили очень компетентные люди. В первую очередь – иностранцы. О том, что они будут нам помогать, говорили еще на начальном этапе проекта.

– Внешне седан немного грубоват. Упор, видимо, сделали на безопасность, а не на красоту?

– Вы знаете, он классический. Не могу сказать насчет безопасности – наверное, все хорошо. Но это классический для представительского седана вид. Так же выглядят и Rolls-Royce, и Bentley, и дорогие «Мерседесы» серии Maybach. Французы пытались сделать представительские автомобили – хетчбэки и универсалы… Не пошло. Так что тут как раз вариаций не бывает.