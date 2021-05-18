Недолгий путь от экстрасенсов к соломенным самолётам. К годовщине эфиров Кашпировского 9 октября 1989 года на Центральном ТВ состоялся первый телесеанс Анатолия Кашпировского. Сегодня, когда мы справляем 27-ю годовщину «даю установку», стоит поговорить о том, как тонка амальгама цивилизации. На чтение: 3 минуты

9 октября 1989 года на Центральном ТВ состоялся первый телесеанс Анатолия Кашпировского.

Сегодня это имя изрядно подзабыто, многим – так и вовсе неизвестно. Хотя именно Кашпировского можно считать своего рода тараном материалистической картины мира позднего СССР. Таран был успешным, все сегодняшние телемаги и экстрасенсы по хорошему должны бы ему роялти отчислять – за использование формата и создание рынка. Но что будет, если к этому мракобесию присовокупить ещё и периодически звучащие призывы упростить школьное образование?

Сегодня, когда мы справляем 27-ю годовщину «даю установку», стоит поговорить о том, как тонка амальгама цивилизации.

Социальный запрос на Калиостро

«Минздрав метнулся к Джуне, атеисты хвалят Глоб», – этой строчкой из песни «Метаморфоза» Талькова можно описать состояние советского общества в конце 80-х годов, хотя в угоду рифме тут не упомянут главный мем той эпохи – Анатолий Кашпировский.

И ведь что интересно. Был вполне нормальным человеком, психотерапевтом. Вероятно, даже хорошим, если в 1987 году выполнял эти обязанности при сборной СССР по тяжёлой атлетике, а после – возглавил Республиканский центр психотерапии в Киеве.

А потом понеслось: телемосты Киев – Москва, Москва – Киев и Киев – Тбилиси с обезболиванием операций в прямом эфире, а затем и «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского» по Центральному телевидению. Тем, кто не застал эпоху Советского Союза, стоит пояснить.

1. Телевидение в СССР было Центральным и республиканским. Центральное, как можно догадаться, транслировалось на всю территорию Союза.

2. Во времена отсутствия интернета быть показанным по ЦТ – всё равно что сегодня попасть в новости крупнейших новостных интернет-ресурсов: о герое передач узнавали все, это моментальная всесоюзная популярность и узнавание.

3. Более того, это ещё и максимальный кредит доверия – в те времена по Центральному ТВ попросту не показывали чего-либо официально не одобренного государством.

Основных результатов от Кашпировского в телевизоре было два.

Во-первых, его собственное благосостояние сильно повысилось. По его же собственным признаниям, только за три концерта в Ташкенте он получил 650 тыс рублей. Официальный обменный курс в те времена составлял 0,6 руб/долл, неофициальный – примерно 10:1. Оба, разумеется, нерыночные, поэтому проще перевести в золото – при внутренней его стоимости около 90 рублей за грамм такая гастроль принесла бы примерно 7,22 кг (около 300 тыс долл на современные деньги). Даже по сегодняшним меркам неплохо, а уж тогда-то тем более.

Во-вторых, в стране начался форменный бум на целителей. Сам Кашпировский потом очень обижался, когда его сравнивали с кем-нибудь из его «последователей», но следует признать, что именно он и был виновником это лавины. Наверное, это крайне комично смотрелось в официально-атеистической стране: сначала Кашпировский лечит по телевизору энурез, потом Алан Чумак заряжает банки с водой. Причём все это – в государстве, в котором школьное и высшее образование формировали целостную картину мира, исключавшую магическое сознание. Вероятно, причиной была слишком резкая попытка внедрить рынок в социалистическом обществе и слишком высокий градус разоблачений и реабилитаций. Впрочем, сегодня важнее уже другое.

Отблески культурной революции

«Мы пытаемся воспроизводить старую советскую, абсолютно негодную модель образования – напихивание детей огромным количеством знаний... Сотрудники системы образования, учителя, родители и дети в шоке. Они не знают, что делать. Какую именно информацию попытаться напихать в несчастного ребенка... и в какой период времени начать его напихивать этим ненужным барахлом». Такие слова можно сегодня услышать от не последних людей в России. Это один из тезисов выступления Германа Грефа на Гайдаровском форуме в январе этого года. То, что взамен глава правления «Сбербанка» советует перенимать опыт финской системы образования (финны адаптировали под себя именно советскую модель) и то, что одновременно Греф считает главной проблемой России экспорт мозгов (как это вообще возможно с «лузерской» системой образования?) – все эти вопросы по горячим следам успели неоднократно обсудить и забыть. Поэтому предлагаю сосредоточиться на упомянутом «напихивании».

«Не нужно читать много книг», – это уже не Греф, хотя по смыслу почти идентично. Это Мао Цзэдун. О финской системе в Китае, конечно, тогда не слышали, однако известно, чем для Китая обернулся отказ от «напихивания» – культурной революцией. Без всей этой «лишней» информации формирование целостной научной картины мира попросту невозможно. Без неё человек – готовый объект для манипуляций, не нужно быть даже талантливым психотерапевтом вроде Кашпировского.

В 80-е и 90-е мы уже прошли через опыт выступлений шарлатанов в по телевидению, оформления обстановки в офисах не последних бизнес-структур по фен-шую. Казалось бы – простительная блажь, но от неё до афёр Петрика даже не шаг – полшага. И то лишь до тех пор, пока совет РАН по лженауке укомплектован людьми, способными отделять зёрна от плевел.

Безусловно, общества, где та самая картина мира является не правом, а привилегией, существуют. И они даже успешны. Однако только до тех пор, пока контур элит не пересекается с контуром обычных граждан, достичь чего в современном обществе не так-то просто. Вернее, для этого нужны специфические элементы общества совсем не современного – сортинг уже на этапе школьного обучения, с возможным дублированием критерием происхождения. Это несправедливо, но обеспечивает устойчивость общества, а также даёт определённую гарантию от того, что на месте ЛПР (лица, принимающего решения) окажется человек, верящий в реальность экстрасенсорики и в целом опирающийся на магическую картину мира.

Дело в том, что люди склонны формировать окружение под себя, а значит, со временем количество не совсем адекватных людей в органах власти будет расти. С этим можно было бы мириться, если бы дело было в одной только глупости. Но помимо прочего магическое сознание – способ влияния на его носителя, а также фактор искажения реальности.

Если говорить проще, то основная проблема призыва к упрощению школьной программы и отуплению будущих школьников – угроза каргокультизации общества. Причём если карго-культы с их строительством соломенных самолётов в островных государствах Тихого океана, можно счесть скорее забавным вывертом цивилизации, то каргокультизация в индустриальных обществах гораздо опаснее и разрушительнее.

Потому то, что начинается с этно-фестивалей, плавно перетекающих в магизм национальной одежды, фольклора и традиций. А заканчивается попытками силовой смены власти и растравливанием гражданского противостояния. Ведь тупая власть и тупые сограждане не понимают, что необходимо просто разделять европейские ценности и перестать наконец держаться за отсталую промышленность! А значит свою правоту нужно утвердить силой. Речь совсем не об Украине, как можно было бы подумать, – это общая проблема постсоветских государств. Процессы везде одинаковые, а временная неодинаковость результатов не должна расхолаживать.

И коль скоро сложившейся и действующей системы выращивания элит пока нету, а маги и экстрасенсы в телевизоре встречаются гораздо чаще физиков, придётся и дальше напихивать в школьников полторы и две нормы. В надежде, что хоть что-нибудь удержится.

«Дураков не сеют, они сами родятся». Давайте этому хотя бы не способствовать.