Нидерланды: Путь к расцвету Сегодняшние Нидерланды – сравнительно небольшое европейское государство, мало чем выделяющееся среди прочих, особенно перед более крупными соседями с востока и запада. Между тем, в своё время именно эти земли были наиболее многообещающими с точки зрения экономического и политического развития общественного устройства. Но за своё место под солнцем голландцам пришлось сражаться десятки лет.

Сегодняшние Нидерланды – сравнительно небольшое европейское государство, мало чем выделяющееся среди прочих, особенно перед более крупными соседями с востока и запада. Между тем, в своё время именно эти земли были наиболее многообещающими с точки зрения экономического и политического развития общественного устройства. Но за своё место под солнцем голландцам пришлось сражаться десятки лет.

Под властью испанской короны

Современники говорили, что над империей испанских Габсбургов никогда не заходит солнце. И для того были все основания – их владения простирались на Южную и Центральную Америку, южную Италию, ряд земель в Южной Азии, острова в Атлантическом океане. Немалые владения были у них и в Европе – руку короля Карла V признавали владетели многих германских княжеств и, конечно, подлинной жемчужиной в его короне были Нидерланды. В ту пору это было сердце торговой жизни Европы, здесь размещались богатейшие банки, конторы зажиточных купцов. Наверное, не было на свете существовавшей тогда державы, чьи корабли с товарами не заходили в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена.

С 1512 года эти земли входили в Священную Римскую империю, а с 1549 года являлись личным владением династии испанских Габсбургов. Император имел в Нидерландах своего наместника, однако в этих землях был представительный орган – Генеральные штаты – а ряд провинций и городов имели в некоторых вопросах определённую автономию. Контроль над провинцией осуществлялся при помощи расквартированных здесь частей испанской армии. Нидерландская колония обеспечивала ежегодно до 2 миллионов золотых монет, поддерживавших хронически расстроенный бюджет Мадрида (даже золото, вывозимое из Нового Света не давало таких доходов, как торговля в Нидерландах). Разумеется, такое положение дел, когда заработанные деньги уплывали из страны в метрополию, не мог нравиться местным, особенно буржуазии, задававшей тон в этих землях.

Ситуация усугубилась после 1556 года, когда Карл V (на испанском престоле он, впрочем, был Карлом I) передал свою власть своему сыну, Филиппу II. Столь же глубоко религиозный, сколь и жестокий правитель, он активно начал насаждать в подконтрольных ему землях католицизм. Ещё его отец стал бороться с проникшими в северные европейские страны протестантскими течениями, учредив в том числе и в Нидерландах трибунал инквизиции. При Филиппе это только усилилось.

Ещё в 1559 году в Нидерландах были созваны Генеральные штаты. Основной целью было утверждение бюджета, особенно налогов, которые должны были поступить в доход испанской короны. Но заседание пошло не совсем по плану колониальных властей. Группа местной знати во главе с принцем Вильгельмом Оранским выступила с просьбой вывести из страны испанские войска, на что был дан резко отрицательный ответ. Надеясь договориться с монархом, делегация голландских дворян прибыла к Маргарите Пармской, его единокровной сестре, которая от его имени правила Нидерландами. Однако к ним, согласно дошедшим до нас источникам, отнеслись как к жалким попрошайкам, угрозы от которых ждать не стоит. Презрительно брошенное кем-то из придворных слово «гёзы» (нищие по-испански) стало впоследствии обозначением всех, кто стал бороться с испанским владычеством в Нидерландах, и дворян, и представителей простонародья. Так уже среди дворянства зародились стремления к независимости. Помимо принца Оранского, лидерами их стали графы Ламораль Эгмонт и Филипп Горн де Монморанси.

К середине 1560-х годов усугубилась и экономическая ситуация. Нидерланды были лишены торговых льгот в испанских колониях, да ещё и потеряла важного торгового партнёра – Англию, с которой Мадрид конфликтовал десятилетиями. Прибавить к этому неурожай 1565 года, приведший к голоду, и таким образом, получается картина, когда социально-экономическая ситуация в Нидерландах оказалась в глубоком кризисе, и готова была вот-вот взорваться...

Восстание

Летом 1566 года пузырь противоречий голландцев с испанскими владетелями наконец лопнул. Началось всё с массового движения кальвинистов-иконоборцев, которые в качестве своего врага избрали именно католическую церковь – опору испанского владычества. Они врывались в храмы, разграбляли и оскверняли их, уничтожали статуи, посвящённые католическим святым. Первый подобный случай датируется августом 1566 года, когда кальвинистский проповедник Себастьян Матте организовал разграбление церкви во фландрийском Стеенворде (ныне – территория севера Франции). Через считанные недели полыхали уже все Нидерланды.

Король Филипп приказал жестоко подавить восстание. Для этого он отправил одного из своих ближайших сподвижников – Фернандо Альвереса де Толедо, более известного как герцог Альба. Сопротивление мятежников не было хорошо организовано, хотя попытки привлечь на свою сторону третьи страны они предприняли. Надеясь ослабить Испанию, помощь повстанцам оказывали Англия и Франция, а знаменитый османский султан Сулейман Великолепный даже направил послание, в котором выразил свою поддержку протестантам и готовность оказать военную помощь. У мятежников даже появился лозунг «Лучше турки, чем Папа».

Но герцог Альба, не стеснявшийся в средствах и не обременённый особыми моральными принципами, действовал быстро и жёстко. 22 августа 1567 года он вступил в Брюссель во главе десятитысячного войска, а затем занял все крупнейшие города провинции. Начались жесточайшие расправы – всего за три месяца Альба распорядился казнить около 1800 человек – следствия особого не проводилось, и под каток репрессий попадали просто сочувствующие восстанию, случайные люди и жертвы доносов недоброжелателей. У всех приговорённых обязательно изымалось всё имущество. Альбе удалось захватить двух из трёх лидеров восстания – графов Эгмонта и Горна – впоследствии они были казнены.

Оранские принцы Вильгельм и Людвиг сумели бежать в Германию, и весной следующего, 1568, года начали поход против герцога Альбы. В мае Людвиг нанёс поражение испанским войскам в битве при Гейлигерлее, но это был единственный успех. К октябрю того же года, Альба вытеснил силы повстанцев из Нидерландов. Казни продолжились – на эшафот были отправлены ещё несколько тысяч человек; ещё сотни тысяч бежали в другие страны. Некоторые из таких голландских беглецов осядут в России, в знаменитой Немецкой слободе. Испания же разграбила жемчужину своей короны – конфисковала имущества на 30 миллионов талеров, фактически уничтожила всю торговлю и промышленность, а тех, кто остался, обложила новыми налогами. Меж тем, сопротивление продолжалось, перейдя в стадию партизанского движения – шайки гёзов орудовали в лесах, а некоторые сбивались в команды и занимались пиратством на море, пользуясь негласной поддержкой Франции и Англии. Так что до полного успокоения в регионе было ещё далеко.

Путь к Республике

Герцог Альба в течение шести лет терроризировал Нидерланды. Главным для него был сбор налогов для испанского короля, сверх того его мало что интересовало, и для достижения своей основной цели он не гнушался никакими средствами. Правда, увлечённый финансовой стороной вопроса, он упустил начало очередного антииспанского выступления. 1 апреля 1572 года гёзы сумели занять оставленный почти без гарнизона город Брилле, благодаря чему мятежники получили плацдарм для дальнейших действий. Эта неожиданная для испанцев победа имела и большой ободряющий эффект для революционеров по всем Нидерландам. Один за другим города в Голландии и Зеландии (нынешний юго-запад Нидерландов) объявили о своей лояльности к мятежникам, лишь Амстердам и Мидделбург ещё сохраняли верность королю и католической церкви. В июле 1572 года на совещании в городе Дордрехте главой повстанцев был избран Вильгельм Оранский. Поскольку тон в революционном движении задавали кальвинисты, ему пришлось даже перейти из католичества в кальвинизм.

В 1573 году король отозван герцога Альбу и заменил его на Луиса де Рекесенса, ранее занимавшего пост наместника Милана. Это был куда более рассудительный и спокойный человек, чем жестокий Альба, который, назначь его король пораньше, мог бы, возможно, удержать голландцев от очередного восстания. Теперь же предпринятые им шаги вроде амнистии мятежникам и созыв Генеральных штатов не могли спасти ситуацию, да и сам король Филипп II не был предрасположен к таким переменам, предпочитая занимать глухо консервативную позицию. И, возможно, такая патовая ситуация, из которой он не видел выхода, стала причиной его ранней смерти – Рекесенс скончался 5 марта 1576 года в Брюсселе в возрасте 47 лет.

Испания к тому времени признала себя банкротом и перестала платить наёмникам, которые незамедлительно подняли мятеж, разграбив крупнейший и богатейший порт Антверпен. Жертвами этого мятежа стали более 8 тысяч местных жителей, что, естественно, не добавило у голландцев любви к испанцам. Важным шагом в преодолении разногласий между северными протестантскими и южными католическими провинциями Нидерландов стало заключение соглашения 8 ноября 1576 года, вошедшего в историю как Гентское умиротворение. Таким образом, голландцы, независимо от вероисповедания, объединялись против испанского короля, не признавая его власть.

Попытки нарушить условия Гентского умиротворения произошли уже в первые годы. Так, в январе 1579 года ряд южных провинций, недовольный экспансией протестантизма в их земли, вновь решил перейти под руку испанского короля, подписав так называемую Аррасскую унию. В противовес ей Вильгельм Оранский создал Утрехтскую унию, объединившую все северные провинцию, а также часть южных – Брюгге, Гент, Антверпен, Брюссель. Из присоединившихся к Утрехтской унии земель было положено начало Республики Соединённых провинций Нидерландов. Юридически она была оформлена в июле 1581 года, когда Генеральные штаты ратифицировали Акт о клятвенном отречении – в нём значилось, что испанский король не исполнял своих обязанностей в Нидерландах, и в связи с этим отрешается от престола. Официально Испания признала голландскую независимость только в 1609 году, однако это вовсе не означало отказа от притязаний на эти земли.

Война возобновилась в 1620-е годы, став частью более масштабной, общеевропейской Тридцатилетней войны. В 1622 году испанцы попытались напасть на крепость Берген-оп-Зом, но безуспешно. А вот предпринятая генералом Амброзио Спинолой в 1625 году попытка штурмом взять город Бреда увенчалась успехом. В 1629 году голландцам удалось отбить важный город Хертогенбос, а 1632 году – Венло, Рурмонд и Маастрихт. Однако оставшиеся за испанцами Брюссель и Антверпен взять им не удалось. Боевые действия с переменным успехом продолжались до 1648 года, когда наконец между Испанией и Нидерландами был подписан Мюнстерский мирный договор. Этот документ явился частью послевоенной Вестфальской системы, пусть и недолго, но определявшей баланс сил в Европе. Базой для прочного мира он не стал – новая война с Англией началась уже в 1652 году, и вообще конфликты с британцами шли ещё несколько десятилетий вперёд.

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