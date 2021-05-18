Настоящие хозяева Карелии. Как партизаны громили финскую армию 75 лет назад, в эти самые дни, в разгаре была одна из крупнейших боевых операций карельских партизан в тылу финских войск. Смелые операции бойцов, попортившие много крови финским войскам, шюцкоровцам (полувоенные охранные формирования финнов) и их командованию, навеки вписаны в историю Великой Отечественной войны. Партизанское движение в Карело-Финской ССР и Заполярье изначально зарождалось как централизованная сила, предназначенная для решения конкретных задач. Одним из его организаторов, кстати, был будущий генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов, в ту пору первый секретарь ЦК ЛКСМ КФССР. Как известно, на этом участке основным противником советских войск была армия союзницы Гитлера – Финляндии. Финской армии... На чтение: 2 минуты

75 лет назад, в эти самые дни, в разгаре была одна из крупнейших боевых операций карельских партизан в тылу финских войск. Смелые операции бойцов, попортившие много крови финским войскам, шюцкоровцам (полувоенные охранные формирования финнов) и их командованию, навеки вписаны в историю Великой Отечественной войны.

Партизанское движение в Карело-Финской ССР и Заполярье изначально зарождалось как централизованная сила, предназначенная для решения конкретных задач. Одним из его организаторов, кстати, был будущий генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов, в ту пору первый секретарь ЦК ЛКСМ КФССР.

Как известно, на этом участке основным противником советских войск была армия союзницы Гитлера – Финляндии. Финской армии удалось оккупировать две трети территории Карелии и подойти с севера к Ленинграду, блокировав его с этой стороны. Линия фронта стабилизировалась к декабрю 1941 года. Но уже в следующем году финнам пришлось ощутить всю результативность действий партизан. Не случайно в августе 1942 года Маннергейму докладывали: «В течение лета дальняя разведывательная партизанская деятельность противника значительно оживилась. Она была подготовлена гораздо лучше, чем раньше... По своему составу партизанские отряды состоят из карельцев, а командиры их – офицеры погранохраны, знающие хорошо местность...» Ответом становились строгие циркуляры командования финским частям – усилить охрану и световую сигнализацию на случай внезапных нападений партизан, ни в коем случае не ходить в одиночку, все гарнизоны опоясать тремя рубежами обороны, создать специальные части для борьбы с партизанами...

Карл Густав Маннергейм

Сложно подсчитать точно, сколько потеряли финские войска от действий партизан. Причём потеряли не только убитыми и ранеными: постоянно нарушалось снабжение действующих частей, а значит, до солдат и офицеров на передовой не доходили вооружение, боеприпасы, обмундирование. Только партизанский отряд имени Тойво Антикайнена за июль – август 1942 года прошёл более 700 километров по финским тылам, 11 раз вёл крупные бои, уничтожив 150 врагов, захватив 2 станковых пулемёта, 1 рацию, 2 миномёта, 50 винтовок, большое количество боеприпасов и вещевого довольствия. 15 августа 1942 года комиссар этого отряда Николай Николаевич Макарьев был тяжело ранен, но отказался эвакуироваться и сам, без посторонней помощи, прошёл более 150 километров, выйдя в тыл, по пути своим мужеством подавая личный пример бойцам.

Массовый героизм проявляли и бойцы других партизанских отрядов. Так, доброволец-пулемётчик отряда «Буревестник» Сергей Герасимович Игнатов во время этого похода записал на свой счёт 26 солдат и офицеров. Во время одного из ночных боёв он первым заскочил во вражескую траншею, уничтожив 3 финнов, а затем вёл огонь по бегущему в панике противнику, уничтожив ещё 5 солдат.

Военный фельдшер отряда «Братья» Наталья Петровна Иванова, как и большинство других бойцов, ушедшая в партизаны добровольно, за время рейда по финским тылам спасла жизнь более чем 40 раненым бойцам и командирам, при этом сохранив их оружие. Когда ранило врача 1-й партизанской бригады, объединявшей в себе все вышеперечисленные отряды, она приняла на себя её обязанности. Работая без сна и отдыха по несколько суток, она смогла вывезти в тыл 50 раненых.

Впоследствии Макарьев, Игнатов и Иванова получили ордена Ленина – весьма редкая и высокая для партизан награда.

Отряд «Боевые друзья» 10 раз участвовал в крупных боях с финнами, трижды прорывался из окружения, уничтожив более 150 солдат и офицеров. Комиссар этого отряда Пётр Данилович Поваров 18 августа 1942 года был ранен в ногу, но во главе своего отряда прикрывал переправу всей бригады через Сямозеро, не покинув своего поста, пока задача не была выполнена. Впоследствии он получил орден Красного Знамени.

Каковы же были итоги этих партизанских ударов? Только по официальным данным, более 2000 финских солдат и десятки офицеров навсегда остались в Карелии. Партизаны пустили под откос 7 эшелонов, разбив 5 паровозов и 128 вагонов, уничтожили 59 автомашин, 3 трактора, 10 складов с продовольствием и боеприпасами, вывели из строя железнодорожное полотно, взорвали 18 мостов, разгромили 9 гарнизонов в населённых пунктах. Финское командование было вынуждено оттягивать с передовой значительные силы, а ведь это – распространённое заблуждение, что финны к северу от Ленинграда просто сидели и ждали, на самом деле там активно велись боевые операции. Это всё – результаты только одного рейда, а был он не первым и далеко не последним...

Партизаны сумели проникнуть даже на территорию Финляндии. И не случайно даже сейчас, спустя много лет, отдельные реваншистские финские элементы требуют от властей «расследовать подрывную деятельность партизан», от которых якобы пострадало гражданское население. На самом деле, скорее всего, просто сложно этим людям примириться с мыслью, что немалые финские вооружённые силы и вспомогательные подразделения (а это несколько сотен тысяч человек!) так и не смогли справиться с карельскими партизанами, ставшими поистине хозяевами этих краёв.

К сожалению, у нас о героях сражений в тылу захватчиков на северо-западе вспоминают очень редко. Часто говорят о том, какой вклад в Победу внесли партизаны Белоруссии, Брянщины, Смоленщины, а вот то, что в Карелии и Заполярье они тоже громили немецко-фашистских захватчиков, как-то забылось. Но карельские партизаны – это люди, склонившие чашу весов на финском участке фронта в сторону советских войск. И когда в 1944 году они перешли в наступление, Финляндия быстро осознала безнадёжность сопротивления и заключила мир…