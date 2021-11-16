НАШИ ПАВШИЕ – КАК ЧАСОВЫЕ к вопросу о людских потерях во 2-й Мировой войне В ХХ веке на нашей планете произошло более 250 войн и крупных военных конфликтов, в том числе две мировые войны, но самой кровопролитной и ожесточенной в истории человечества стала 2-я Мировая война, развязанная фашистской Германией и ее союзниками в сентябре 1939 года. В течение пяти лет происходило массовое уничтожение людей. Из-за отсутствия достоверных статистических данных, до сих пор не установлено общее число жертв среди военнослужащих и гражданского населения многих государств, участвовавших в войне. Оценки количества погибших в различных исследованиях значительно разнятся. Однако принято считать, что за годы 2-й Мировой войны погибло более 55 миллионов человек.[1] Почти половина всех погибших -... На чтение: 12 минут

В ХХ веке на нашей планете произошло более 250 войн и крупных военных конфликтов, в том числе две мировые войны, но самой кровопролитной и ожесточенной в истории человечества стала 2-я Мировая война, развязанная фашистской Германией и ее союзниками в сентябре 1939 года. В течение пяти лет происходило массовое уничтожение людей. Из-за отсутствия достоверных статистических данных, до сих пор не установлено общее число жертв среди военнослужащих и гражданского населения многих государств, участвовавших в войне. Оценки количества погибших в различных исследованиях значительно разнятся. Однако принято считать, что за годы 2-й Мировой войны погибло более 55 миллионов человек. Почти половина всех погибших - мирное население. Только в фашистских лагерях смерти Майданек и Освенцим было уничтожено более 5,5 млн. безвинных людей. Всего в гитлеровских концлагерях замучено 11 млн. граждан из всех Европейских стран, в том числе около 6 млн. лиц еврейской национальности.

Основная тяжесть борьбы с фашизмом легла на плечи Советского Союза и его вооруженных сил. Эта война стала для нашего народа – Великой Отечественной. Перед вторжением Гитлер назвал войну против СССР – «войной на уничтожение». Германским руководством были даны указания по ведению войны, в том числе «Распоряжение о воинской подсудности в районе операции «Барбаросса» и особых полномочиях войск». Этот документ оправдывал карательные акции Германской армии в отношении гражданского населения СССР. После начала войны он получил развитие в приказах Германского армейского командования. В том числе в директиве Кейтеля «О продолжении операции на Востоке» от 19 июля 1941 г. с дополнением от 23 июля 1941 г., директиве «О расстреле заложников» от 16 сентября 1941 г., приказе фельдмаршала Рейхенау «О поведении войск на Востоке» от 11 октября 1941 г. и ряде других документов.

Победа в Великой Отечественной войне досталась советскому народу высокой ценой. Общие прямые людские потери СССР по данным Управления статистики населения Госкомстата СССР и Центра по изучению проблем народонаселения при МГУ составили 26.6 миллиона. Из них, на оккупированных фашистами и их союзниками территориях, а также на принудительных работах в Германии преднамеренно уничтожено и погибло 13 684 448 мирных советских граждан.

Вот какие задачи ставил рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер перед командирами дивизий СС «Мертвая голова», «Рейх», «Лейбштандарт Адольф Гитлер» 24 апреля 1943 г. на совещании в здании Харьковского университета: «Я хочу сказать и думаю, что те, кому я это говорю, и без того понимают, что мы должны вести нашу войну и наш поход с мыслью о том, как лучше отнять у русских людские ресурсы – живыми или мертвыми?

Мы это делаем, когда мы их убиваем или берем в плен и заставляем по-настоящему работать, когда мы стараемся овладеть занятой областью и когда мы оставляем неприятелю безлюдную территорию. Либо они должны быть угнаны в Германию, и стать ее рабочей силой, либо погибнуть в бою. А оставлять врагу людей, чтобы у него опять была рабочая и военная сила по большому счету, абсолютно не правильно. Такое нельзя себе допустить. И если в войне будет последовательно проводиться эта линия на уничтожение людей, в чем я убежден, тогда русские уже в течение этого года и следующей зимы потеряют свою силу и истекут кровью».

В соответствии со своей идеологией нацисты действовали всю войну. В концентрационных лагерях в Смоленске, Краснодаре, Ставрополе, Львове, Полтаве Новгороде, Орле Каунасе, Риге и во многих других были замучены сотни тысяч советских людей. За два года оккупации Киева, на его территории в Бабьем Яре расстреляны десятки тысяч людей разных национальностей – евреев, украинцев, русских, цыган. В том числе, только 29 и 30 сентября 1941 г. зондеркомандой 4А казнено 33 771 человек. Людоедские указания Генрих Гиммлер дал в своем письме от 7 сентября 1943 г. к верховному фюреру СС и полиции Украины Прюцману: «Надо делать все, чтобы при отступлении с Украины там не оставалось ни одного человека, ни одной головы скота, ни единого грамма зерна, ни метра железнодорожного полотна, чтобы не уцелел ни один дом, не сохранилась ни одна шахта, и не было ни одного неотравленного колодца. Противнику должна остаться тотально сожженная и разоренная страна». В Белоруссии оккупанты сожгли свыше 9200 деревень, из которых 619 вместе с жителями. Всего за время оккупации в Белорусской ССР погибли 1 409 235 мирных жителей, еще 399 тыс. чел., насильственно вывезены на принудительные работы в Германию, из которых более 275 тыс. не вернулись домой.

В Смоленске и его окрестностях за 26 месяцев оккупации фашисты уничтожили более 135 тыс. мирных граждан и военнопленных, более 87 тыс. горожан угнаны на принудительные работы в Германию. Когда в сентябре 1943 г. Смоленск был освобожден, в нем оставалось всего 20 тыс. жителей. В Симферополе, Евпатории, Алуште, Карабузаре, Керчи и Феодосии с 16 ноября по 15 декабря 1941 г. опергруппой D расстреляно 17 645 евреев, 2504 крымских казака, 824 цыгана и 212 коммунистов и партизан.

Более трех миллионов мирных советских граждан погибло от боевого воздействия в прифронтовых районах, в блокадных и осажденных городах, от голода, обморожений и болезней. Вот как в военном дневнике командования 6-й армии Вермахта за 20 октября 1941 г. рекомендовалось действовать против советских городов: «Недопустимо жертвовать жизнями немецких солдат для спасения русских городов от пожаров или снабжать их за счет немецкой родины. Хаос в России станет больше, если жители советских городов склонятся к бегству вглубь России. Поэтому перед взятием городов необходимо сломить артиллерийским огнем их сопротивление и принудить население к бегству. Эти меры следует довести до всех командиров». Только в Ленинграде и его пригородах, во время блокады погибло около миллиона мирных жителей. В Сталинграде только за август 1942 г. во время варварских, массированных налетов германской авиации погибло более 40 тыс. человек гражданского населения.

Потери Красной Армии в войне долгое время были засекречены, что порождало различные спекуляции. В годы перестройки Министерство обороны СССР с целью уточнения данных о размерах людских потерь, понесенных Советскими вооруженными силами в период Великой Отечественной войны, создало специальную комиссию. Ей было проведено исследование документальных материалов (донесений о потерях, боевом и численном составе фронтов, флотов армий), статистических сборников и отчетов управлений Генерального Штаба и Центрального военно-медицинского управления, официальных данных опубликованных в ФРГ, ГДР и имеющихся трофейных документов. Министр обороны СССР Д.Т.Язов 16 декабря 1988 г. доложил в ЦК КПСС об итогах работы комиссии. Тщательный анализ всех указанных выше источников позволил комиссии сделать вывод, что безвозвратные потери личного состава Вооруженных сил СССР за годы Великой Отечественной войны, в том числе пограничных и внутренних войск составляют 11 444 100 человек.

Также при изучении документов военно-мобилизационных и репатриационных органов комиссией выявлено, что при проведении мобилизации на освобожденной от оккупантов территории СССР в 1943-1944 годах в Красную Армию вторично призвано 939 700 военнослужащих, ранее находившихся в плену, в окружении и на оккупированных территориях. После окончания войны из плена вернулось еще 1 836 000 бывших военнослужащих. Эти лица (общей численностью 2 775 700 человек) из числа безвозвратных потерь исключены.

Таким образом, безвозвратные потери Советских вооруженных сил (убито, умерло от ран, пропало без вести, не вернулось из плена и небоевые потери) за годы войны с учетом Дальневосточной кампании, составляют 8 668 400 человек . В том числе армия и флот потеряли 8 509 300 чел., пограничные войска – 61 400 и внутренние войска – 97 700 человек. Из них, при освобождении народов Европы от коричневой чумы отдали свои жизни более 1 млн. советских солдат и офицеров. Из них за освобождение Польши погибло 600 212 военнослужащих, Чехословакии – 139 918, Венгрии – 140 004, Германии – 101 961, Румынии – 68 99, Австрии – 26 006, Югославии – 7995, Норвегии – 3436 и Болгарии – 977. При освобождении Китая и Кореи от японских захватчиков погибли 9963 воина Красной Армии.

За годы войны через немецкие лагеря прошло, по разным оценкам, от 5,2 до 5,7 млн. советских военнопленных. Из этого числа погибло от 3,3 до 3,9 млн. человек, что составляет более 60% от общего числа находившихся в плену. В то же время из военнопленных западных стран в германском плену умерло около 4%. В приговоре Нюрнбергского трибунала жестокое обращение с советскими военнопленными квалифицированно как преступление против человечности.

Подавляющее число советских военнослужащих пропавших без вести и попавших в плен приходится на два первых года войны. Внезапное нападение фашистской Германии на СССР, поставило Красную Армию, находившуюся в стадии глубокой реорганизации, в крайне тяжелое положение. Приграничные округа в короткий срок потеряли большинство своего личного состава. Кроме этого, более 500 тыс. мобилизованных военкоматами военнообязанных так и не попали в свои части. В ходе стремительно развивавшегося немецкого наступления они, не имея вооружения и экипировки, оказались на захваченной противником территории и в большинстве своем попали в плен или погибли в первые дни войны. [17] В условиях тяжелых оборонительных боев первых месяцев войны, штабы не смогли нормально организовать учет потерь, а нередко просто не имели для этого возможности. Части и соединения, попавшие в окружение, уничтожали учетную документацию о личном составе и потерях, во избежание захвата ее противником. Поэтому многие погибшие в бою числились пропавшими без вести или вообще не были учтены. Примерно такая же картина сложилась и в 1942 г. вследствие ряда неудачных для Красной Армии наступательных и оборонительных операций. К концу 1942 г. количество военнослужащих Красной Армии пропавших без вести и попавших в плен резко сократилось.

Таким образом, большое число жертв понесенных Советским Союзом объясняется политикой геноцида, направленного против его граждан агрессором, основной целью которого было физическое уничтожение большей части населения СССР. Кроме того, военные действия на территории Советского Союза продолжались более трех лет. Фронт прошел по ней дважды, сначала с запада на восток до Петрозаводска, Ленинграда, Москвы, Сталинграда и Кавказа, а затем в обратном направлении. Это привело к огромным потерям среди мирных граждан, которые, не идут ни в какое сравнение с аналогичными потерями Германии, на территории которой боевые действия велись менее пяти месяцев.

Общие демографические потери Вооруженных Сил СССР в Великой Отечественной войне комиссией Минобороны СССР были определены в 1988 году. Вместе с тем работа по установлению и уточнению персональных судеб военнослужащих Красной Армии, связь с которыми утрачена в годы Великой Отечественной войны, ведется до сих пор.

Это во многом обусловлено тем, что в Красной Армии к началу Великой Отечественной войны отсутствовала централизованная система персонального учета военнослужащих (кроме кадрового офицерского состава). Персональный учет граждан, призванных на военную службу велся на уровне военных комиссариатов. Общая база данных персональных сведений о призванных и мобилизованных в Красную Армию военнослужащих отсутствовала. В дальнейшем это привело к большому количеству ошибок и дублированию информации при учете безвозвратных потерь, а также появлению «мертвых душ», при искажении биографических данных военнослужащих в донесениях о потерях.

Уже в ходе войны приказом НКО СССР от 29 июля 1941 г. № 0254 ведение персонального учета потерь по соединениям и частям Красной Армии было возложено на Отдел учета персональных потерь и бюро писем Главного управления формирования и комплектования войск Красной Армии. В соответствии с приказом НКО СССР от 31 января 1942 г. № 25 Отдел реорганизован в Центральное бюро по персональному учету потерь Действующей армии ГУФ Красной Армии. Однако, в приказе НКО СССР от 12 апреля 1942 г. «О персональном учете безвозвратных потерь на фронтах», констатировалось, что «В результате несвоевременного и неполного представления войсковыми частями списков о потерях получилось большое несоответствие между данными численного и персонального учета потерь. На персональном учете состоит в настоящее время не более одной трети действительного числа убитых. Данные персонального учета пропавших без вести и попавших в плен еще более далеки от истины». После ряда реорганизаций, и передачи в 1943 г. учета персональных потерь старшего начальствующего состава в Главное управление кадров НКО СССР, орган, отвечающий за персональный учет потерь, был переименован в Управление по персональному учету потерь младшего начальствующего и рядового состава и пенсионному обеспечению трудящихся. Наиболее интенсивная работа по принятию на учет безвозвратных потерь и выдача извещений родственникам началась после окончания войны и интенсивно продолжалась до 1 января 1948 года. Учитывая, что о судьбе большого количества военнослужащих информация из воинских частей не поступила, в 1946 г. принято решение принимать на учет безвозвратных потерь по представлениям из военкоматов. С этой целью на всей территории СССР проведен подворный опрос, на предмет выявления не принятых на учет погибших и пропавших военнослужащих.

Необходимо отметить, что подсчет демографических потерь Красной Армии в Великой Отечественной войне велся на основе цифровых данных, взятых из именных списков, представленных в донесениях войсковых частей, с разнесением по категориям потерь. Это привело в итоге, к серьезному искажению данных о безвозвратных потерях военнослужащих Красной Армии в сторону их увеличения. Многие военнослужащие учитывались в донесениях неоднократно. Учтенные в донесениях о потерях военнослужащие, чьи данные в донесении были искажены или указаны не полностью, становились для военных комиссариатов и родственников пропавшими без вести, и учитывались в этой категории потерь после войны.

Значительное количество военнослужащих учтенных в период Великой Отечественной войны, как погибшие и пропавшие без вести, в действительности остались в живых. Так, с 1948 по 1960 г., установлено, что 84 252 офицера ошибочно внесены в списки безвозвратных потерь, и в действительности остались в живых. Но в общую статистику эти данные не попали. Сколько рядовых и сержантов в действительности осталось в живых, но учтено в списках безвозвратных потерь, не известно до сих пор. Директива Главного штаба Сухопутных войск Советской Армии от 3 мая 1959 г. № 120, обязывала военные комиссариаты провести сверку алфавитных книг учета погибших и пропавших без вести военнослужащих, с учетными данными военкоматов. Цель сверки – выявление военнослужащих, в действительности оставшихся в живых. Исполнение директивы военными комиссариатами так и не было доведено до конца.

Это подтверждается, в том числе исследованиями, проводимыми поисковыми формированиями. Так, перед вынесением на мемориальные плиты имен воинов Красной Армии, павших в 1942 г. в боях за деревню Большое Устье на реке Угра, Историко-архивным поисковым центром «Судьба» (далее – ИАПЦ «Судьба») в 1994 г. проведено уточнение судеб 1500 военнослужащих, имена которых были установлены по донесениям сражавшихся там воинских частей. Информация об их судьбах перепроверена через картотеку Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦАМО РФ), военные комиссариаты, местные органы власти по месту жительства погибших и их родственников. При этом выявлено 109 военнослужащих, которые остались в живых или погибли в более позднее время. Причем, большинство оставшихся в живых воинов, в картотеке ЦАМО РФ переучтены не были.

Также в ходе составления в 1994 г. поименной базы данных военнослужащих, погибших в районе деревни Мясной Бор Новгородской области, ИАПЦ «Судьба» установлено, что из 12 802 военнослужащих, внесенных в базу данных, 1286 чел. (более 10%) учтены в донесениях о безвозвратных потерях дважды. Объясняется это тем, что первый раз погибший учитывался после боя войсковой частью, в которой действительно воевал, а второй раз войсковой частью, похоронная команда которой производила сбор и захоронение тел погибших. В базу данных не вносились военнослужащие, пропавшие без вести в этом районе, что значительно увеличило бы количество двойников.

В ходе работы по установлению судеб военнослужащих Красной Армии, погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, ИАПЦ «Судьба» выявлены еще несколько видов дублирования потерь. Так, некоторые офицеры одновременно проходят по учетам офицерского и рядового состава, военнослужащие пограничных войск и ВМФ частично учтены кроме ведомственных архивов и в ЦАМО РФ.

Министерством обороны России с 2007 г. реализуется уникальный проект по систематизации учетных данных и документов о погибших в годы Великой Отечественной войны воинах – Обобщенный банк данных «Мемориал» (далее – ОБД «Мемориал»). В настоящее время ОБД «Мемориал» содержит почти 17 млн. цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн. именных записей о потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне. Обнародованы первичные места захоронений более 5 млн. солдат и офицеров. Банк данных ежегодно пополняется новыми данными. Проект дал возможность миллионам семей установить судьбу или найти информацию о своих погибших или пропавших без вести родных и близких, определить место их захоронения. Ни в одной стране мира нет такого банка данных и свободного доступа к документам о потерях вооруженных сил. Техническая поддержка проекта осуществляется корпорацией ЭЛАР.

На полях былых сражений работают энтузиасты из Поискового движения России и аналогичных движений Белоруссии, Украины и стран Балтии. Благодаря их работе установлены и увековечены имена тысяч воинов числившихся пропавшими без вести или вовсе не учтенных в списках потерь.

Польша , первая подвергшаяся гитлеровскому нашествию в ходе 2-й Мировой войны, также понесла огромные потери – 6 млн. человек, в подавляющем большинстве гражданского населения. Потери ее вооруженных сил составили 123 200 человек. В том числе:

Сентябрьская кампания 1939 г. (вторжение гитлеровских войск в Польшу) – 66 300 чел.;

1-я и 2-я Польские армии на Востоке – 13 200 чел.;

Польские войска во Франции и Норвегии в 1940 г. – 2 100 чел.;

Польские войска в английской армии – 7 900 чел.;

Варшавское восстание 1944 г. – 13 000 чел.;

Партизанская война – 20 000 чел.

Союзники СССР по антигитлеровской коалиции также понесли значительные потери в ходе боевых действий. Так, общие потери вооруженных сил Британского Содружества на Западном, Африканском и Тихоокеанском фронтах погибшими и пропавшими без вести составили 590 621 человек. Из них:

- Объединенное Королевство и колонии – 383 667 чел;

- неразделенная Индия – 87 031 чел;

- Австралия – 40 458 чел;

- Канада – 53 174 чел;

- Новая Зеландия – 11 928 чел;

- Южная Африка – 14 363 чел.

Кроме того, в ходе боевых действий в плен к противнику попали около 350 тыс. военнослужащих Британского содружества. Из них, 77 744 чел., включая моряков торгового флота, попали в японский плен. При этом необходимо учитывать, что роль Британских вооруженных сил во 2-й Мировой войне ограничивалась в основном боевыми действиями на море и в воздухе. Кроме того, Объединенное Королевство потеряло погибшими 67 100 мирных граждан.

Общие потери вооруженных сил Соединенных Штатов Америки погибшими и пропавшими без вести на Тихоокеанском и Западном фронтах составили: 416 837 человек. Из них потери армии составили – 318 274 чел. (в том числе ВВС потеряли 88 119 чел.), ВМФ – 62 614 чел., корпус морской пехоты – 24 511 чел., береговая охрана США – 1 917 чел., торговый флот США – 9 521 человек.

Кроме того, 124 079 военнослужащих США (в том числе 41 057 из состава ВВС) попало в плен к противнику в ходе боевых действий. Из них, 21 580 чел. попали в японский плен.

Франция потеряла 567 000 человек. Из них вооруженные силы Франции погибшими и пропавшими без вести потеряли 217 600 человек. За годы оккупации во Франции погибло 350 000 гражданских лиц.

Более миллиона французских военнослужащих попало в немецкий плен в 1940 году.

Югославия потеряла во 2-й Мировой войне 1 027 000 чел., в том числе потери вооруженных сил составили 446 000 военнослужащих и 581 000 гражданских лиц.

Нидерланды потеряли погибшими 301 000 чел., в том числе погибла 21 000 военнослужащих и 280 000 мирных жителей.

Греция потеряла погибшими 806 900 чел., в том числе вооруженные силы потеряли 35 100 чел., а гражданское население 771 800 человек.

Бельгия потеряла погибшими 86 100 чел., из них потери вооруженных сил составили 12 100 военнослужащих и гражданского населения 74 000 человек.

Норвегия потеряла 9 500 человек, из них 3000 военнослужащих.

2-я Мировая война развязанная «Тысячелетним» Рейхом, обернулась катастрофой для самой Германии и ее сателлитов. Реальные потери немецких вооруженных сил не известны до сих пор, хотя к началу войны в Германии была создана централизованная система персонального учета военнослужащих. Каждому новобранцу сразу по прибытии в запасную воинскую часть выдавался личный опознавательный знак (die Erknnungsmarke) представлявший собой алюминиевую пластину овальной формы. Знак состоял из двух половин, на каждой из которых выбит личный номер военнослужащего, и наименование войсковой части, выдавшей знак. При нахождении тела погибшего военнослужащего одна половина знака отламывалась и отсылалась вместе с донесением о потерях. Другая половина оставалась на погибшем, на случай необходимости последующей идентификации при перезахоронении. Надпись и номер на личном опознавательном знаке, воспроизводились во всех личных документах военнослужащего, этого настойчиво добивалось немецкое командование. В каждой войсковой части велись точные списки выданных личных опознавательных знаков. Копии этих списков отсылались в Берлинское Центральное Бюро по учету военных потерь и военнопленных (WAST). Вместе с тем, при разгроме воинской части в ходе боевых действий и отступлении осуществить полный персональный учет погибших и пропавших без вести военнослужащих было затруднительно. Так, например, несколько военнослужащих Вермахта останки, которых обнаружены в ходе поисковых работ проводившихся ИАПЦ «Судьба» на местах былых боев на реке Угра в Калужской области, где интенсивные боевые действия велись весной 1942 г., по информации службы WAST учтены только как призванные в германскую армию. Информация об их дальнейшей судьбе отсутствовала.

Начиная с разгрома под Сталинградом, немецкая система учета потерь стала давать сбои, а 1944 и 1945 гг., терпя поражение за поражением, германское командование просто физически не могло учесть все свои безвозвратные потери. С марта 1945 г. их учет вообще прекратился. Еще раньше – 31 января 1945 г. прекратило вести учет гражданского населения погибшего от авиационных налетов Имперское статистическое управление.

Положение германского Вермахта в 1944 – 1945 гг., это зеркальное отражение положения Красной Армии в 1941 – 1942 годах. Только мы смогли выстоять и победить, а Германия была повержена. Еще в конце войны началась массовая миграция немецкого населения, которая продолжилась и после крушения «Третьего Рейха». Германская империя в границах 1939 г. перестала существовать. Более того, в 1949 г. сама Германия была разделена на два независимых государства – ГДР и ФРГ. В связи с этим, выявить реальные прямые людские потери Германии во 2-й Мировой войне достаточно сложно. Все исследования немецких потерь базируются на данных немецких документов периода войны, которые не могут отражать реальные потери. В них речь может идти только о потерях, взятых на учет, что совсем не одно и то же, тем более для потерпевшей сокрушительное поражение страны.

По неполным имеющимся данным, безвозвратные потери Германии и ее союзников (убито, умерло от ран, попало в плен и пропало без вести) составили 11 949 000 человек. Сюда входят людские потери германских вооруженных сил – 6 923 700 человек, аналогичные потери союзников Германии ( Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии, Словакии, Хорватии ) – 1 725 800 чел., а также потери гражданского населения Третьего Рейха – 3 300 000 чел. это погибшие от бомбежек и военных действий, пропавшие без вести, жертвы фашистского террора.

Наиболее тяжелые жертвы гражданское население Германии понесло в результате стратегических бомбардировок немецких городов британской и американской авиацией. По неполным данным эти жертвы превышают 635 тыс. человек. Так, в результате четырех авиационных налетов с применением зажигательных и фугасных бомб, совершенных Королевскими британскими ВВС с 24 июля по 3 августа 1943 г. на город Гамбург, 42 600 чел. погибло и 37 тыс. тяжело ранено. Ужасные последствия имели три налета британских и американских стратегических бомбардировщиков на город Дрезден 13 и 14 февраля 1945 года. В результате комбинированных ударов зажигательными и фугасными бомбами по жилым кварталам города, от образовавшегося огненного смерча погибло не менее 135 тыс. человек, в т.ч. жителей города, беженцев, иностранных рабочих и военнопленных.

По официальным данным, приведенным в статистическом исследовании группы, возглавляемой генералом Г.Ф.Кривошеевым, до 9 мая 1945 г. Красная Армия захватила в плен более 3 777 000 военнослужащих противника. В плену умерли 381 тыс. военнослужащих вермахта и 137 тыс. солдат союзных Германии армий (кроме Японии), то есть всего 518 тыс. человек, что составляет 14,9% от всех учтенных военнопленных противника. После окончания советско-японской войны из 640 тыс. военнослужащих японской армии, захваченных в плен Красной Армией в августе - сентябре 1945 г., в плену умерли 62 тыс. человек (менее 10%). Потери Италии во 2-й Мировой войне составили 454 500 чел., из которых 301 400 погибших пришлась на вооруженные силы (из них 71 590 на советско-германском фронте).

По разным оценкам, жертвами японской агрессии, в т.ч. от голода и эпидемий, в странах Юго-Восточной Азии и Океании стали от 5 424 000 до 20 365 000 мирных жителей. Так, жертвы гражданского населения Китая оцениваются от 3 695 000 до 12 392 000 чел., Индокитая от 457 000 до 1 500 000 чел., Кореи от 378 000 до 500 000 чел., Индонезии 375 000 чел., Сингапура 283 000 чел., Филиппин – 119 000 чел., Бирмы – 60 000 чел., островов Тихого Океана – 57 000 человек.

Потери вооруженных сил Китая погибшими и ранеными превысили 5 млн. человек.

В японском плену умерли 331 584 военнослужащих из разных стран. В т.ч. 270 000 из Китая, 20 000 из Филиппин, 12 935 из США, 12 433 из Великобритании, 8 500 из Нидерландов, 7 412 из Австралии, 273 из Канады и 31 из Новой Зеландии.

Дорого обошлись захватнические планы и императорской Японии . Ее вооруженные силы потеряли погибшими и пропавшими без вести 1 940 900 военнослужащих, в том числе армия – 1 526 000 человек и флот - 414 900. В плен к Красной Армии попало 640 тыс. военнослужащих Квантунской армии, к союзникам попало в плен 40 000 военнослужащих. Гражданское население Японии потеряло 580 000 человек.

Основные жертвы среди гражданского населения Япония понесла от ударов ВВС США – ковровых бомбардировок японских городов в конце войны и атомных бомбардировок в августе 1945 года. Только в результате атаки американских тяжелых бомбардировщиков с использованием зажигательных и фугасных бомб на Токио в ночь с 9 на 10 марта 1945 г., погибло 83 793 мирных граждан.

Ужасными были последствия атомных бомбардировок, когда ВВС США сбросили на японские города две атомные бомбы. Город Хиросима атомной бомбардировке подвергся 6 августа 1945 года. В составе экипажа самолета бомбившего город был представитель британских ВВС. В результате взрыва бомбы в Хиросиме погибло и пропало без вести порядка 200 тыс. мирных граждан, ранено и подверглось радиоактивному излучению более 160 тысяч. Вторая бомба сброшена 9 августа 1945 г. на город Нагасаки. В результате бомбардировки погибли и пропали без вести 73 тыс. мирных жителей, позднее от облучения и ран умерли еще 35 тысяч. Всего в результате атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки пострадало более 500 тыс. гражданских лиц.

Такова цена, которую человечество заплатило за победу над безумцами, рвавшимися к мировому господству и пытавшимися реализовать людоедскую расовую теорию. Еще не утихла боль утрат, еще живы участники войны и ее очевидцы, а «цивилизованный» Запад уже предпринимает попытки переписать историю. Подвергаются сомнению закрепленные в Уставе ООН и других международно-правовых документах итоги 2-й Мировой войны, оспариваются базовые и неопровержимые факты истребления миллионов мирных безвинных людей, героизируются нацисты и палачи, предпринимаются попытки очернить и стереть память об освободителях Европы от фашизма. Власти Польши, Прибалтийских стран, Украины и Чехословакии сносят памятники воинам освободителям. На Украине и в Прибалтике открыто маршируют нацистские молодчики, поддерживаемые властями. НАТО планирует новый Drang nach Osten, расползаясь на восток.

Сегодня, как никогда становится ясно, какой подвиг, и какой ценой совершили наши отцы и деды. В то же время, наши павшие за освобождение Европы, как часовые сигналят тревогу, поскольку первый удар наносится по их памятникам и могилам. Мы обязаны защитить и сохранить эту память.

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