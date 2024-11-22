«Свой среди чужих». Нарком просвещения Анатолий Луначарский 23 ноября - день рождения Анатолия Луначарского. Представитель «первого поколения» большевистской власти, находился на посту наркома просвещения РСФСР двенадцать лет.

Представитель «первого поколения» большевистской власти, находился на посту наркома просвещения РСФСР двенадцать лет. И за ним числится немало хороших дел. Но ещё в самом начале карьеры он считался «неудобным», эдаким человеком «вне системы». Но его ум и проницательность ценились всеми и перекрывали недостатки.

Человек «вне системы»

К Анатолию Васильевичу Луначарскому отношение было неоднозначным с самого начала его карьерного пути. Он резко выделялся из всей большевистской верхушки. С одной стороны, Луначарский отличался полной политической апатией. Он не расталкивал окружавших его людей локтями в борьбе за более тёплое место под солнцем. С другой же, Анатолий Васильевич ревностно оберегал свои ценности, не боясь идти против системы. Как-то Надежда Константиновна Крупская дала ему солидное прозвище «миноносец». Её сильно впечатлило его умение говорить. Речи Луначарского отличались напором и убедительностью, словно миноносец, идущий в бой. Но параллельно Анатолий Васильевич являлся натурой увлекающейся и отвлекающейся. За что Владимир Ильич Ленин добавил к прозвищу «легкомысленный».

Луначарский мог расплакаться, узнав об обстреле Кремля, но в то же время, совершенно спокойно «списывал» неугодных людей. Он боролся за сохранения театров, вступив в борьбу не только с Николаем Бухариным, но и самим Лениным. Но считал, что русский язык необходимо перевести на латиницу. А эксперимент, по его мнению, нужно было начать с малых народов, населявших Советский Союз.

Луначарский как представитель «первого поколения» большевистской власти находился на посту наркома просвещения РСФСР двенадцать лет. И за ним числится немало хороших дел. Но ещё в самом начале карьеры он считался «неудобным», эдаким человеком «вне системы». Но его ум и проницательность ценились всеми и перекрывали недостатки. Тот же Владимир Ильич говорил о Луначарском: «Люблю этого человека, в нём есть французский блеск и легкомыслие». Именно поэтому на плечи Луначарского легла тяжёлая ноша первого наркома просвещения. Перед ним стояла предельно чёткая задача – вырастить поколение, соответствующее первому в мире социалистическому государству. И сделать это было необходимо во время эпидемий, голода, разрухи и ужасов Гражданской войны.

Время показало, что Владимир Ильич не ошибся. «Миноносец Легкомысленный» оказался на своём месте. И его первые ходы на ответственном посту оказались верными. Луначарский сумел обеспечить лояльность новой власти старой интеллигенции. А затем привлёк на свою сторону и армию учителей, который изначально настороженно (скорее, даже враждебно) относились к большевикам.

В 1918 году Анатолий Васильевич выступил перед учителями. В своей пламенной речи о «разгромил» старые, царские, методы преподавания. Особенно досталось урокам истории. По его мнению, подход требовалось менять кардинально. Та лекция вскоре вышла отдельной брошюрой. И уже отталкиваясь от неё Михаил Николаевич Покровский начал борьбу с «классово чуждой» национальной истории в новой трудовой школе. Правда, сразу после смерти Покровского (1932 год) этот курс был признан ошибочным…

Сам же Луначарский как был фигурой неоднозначной, таковой и остался даже после смерти. Но он сыграл важную роль в становлении Советского государства, оставив в нём заметный след.

Внебрачный дворянин

Анатолий Васильевич Луначарский родился 23 ноября 1875 года в Полтаве. Он происходил из дворянской семьи Василия Фёдоровича Луначарского и Александры Яковлевны Ростовцевой. Вот только Василий Фёдорович не был биологическим отцом Анатолия. Его настоящим отцом являлся статский советник Александр Иванович Антонов. Василий Фёдорович знал, что ребёнок не от него, однако относился к мальчишке как к родному сыну.

Интересно то, что и сам Василий Луначарский являлся внебрачным ребёнком. Его настоящим отцом являлся помещик польского происхождения Фёдор Чарнолусский, а матерью – обычная крепостная крестьянка. И Фёдор дал сыну свою фамилию, предварительно переставив слоги.

В семье Луначарских царила мрачная, нервная атмосфера. Василий Фёдорович и Александра Яковлевна плохо относились друг к другу. Они пытались даже развестись, но затея провалилась. Жизнь матери на две семьи, постоянные ссоры и скандалы сильно повлияли на Анатолия. Откровенно плохо у него складывались дела с учёбой. В этом значительную роль сыграло и отношение матери к сыну. Она его не любила, была чрезмерно строга. Например, Александра Яковлевна запретила Анатолию носить очки, махнув рукой на проблемы сына со зрением.

Несмотря на многочисленные проблемы, Анатолий вскоре сумел решить проблемы с успеваемостью. Он быстро наверстал упущенное и стал одним из лучших учеников. Однако на отношения с одноклассниками это не повлияло, мальчишка был изгоем. Сильно подкосила его смерть отчима в 1885 году. Когда не стало Василия Фёдоровича он остался один на один со всеми своими проблемами…

Александра Яковлевна, став вдовой, решила начать жизнь с чистого листа и перебралась в Киев. С ней же переехал и Анатолий. Спустя несколько лет он познакомился с марксистскими брошюрами. И теперь уже настал его черёд начинать жизнь с чистого листа. Анатолию было 17 лет, когда он организовал свою первую нелегальную группу. К тому моменту Луначарский сильно изменился. Из тщедушного и забитого мальчишки, над которым насмехались сверстники, он превратился в уверенного в себе парня. Анатолий знал, что обладает ораторским талантом и вовсю этим пользовался. Благодаря этому навыку за короткий срок к его марксистской группе присоединилось свыше двухсот гимназистов. Но Луначарский на этом не остановился. Он стал вести агитационную работу среди ремесленников и рабочих Киева.

Такой образ жизни не мог остаться незамеченным. Руководство гимназии враждебно относилось к Луначарскому. И, несмотря на отличную успеваемость, столичные университеты оказались для него под запретом. Всему виной – низкая оценка по поведению в аттестате.

Однако Луначарский не растерялся. В 1895 году он покинул Россию, обосновавшись в Швейцарии. А учиться стал в университете Цюриха. Он изучал математику и естествознание. Но особой его страстью стала философия, которую Луначарский постигал под руководством профессора Рихарда Авенариуса. Поскольку Швейцария в те годы являлась пристанищем для большинства российских революционеров, Анатолий никак не мог избежать встречи с ними. Он дотошно изучал не только труды Карла Маркса и Фридриха Энгельса, но и работы различных французских философов-материалистов.

Постепенно Луначарский сблизился с участниками марксистской организацией «Освобождение труда». Его круг общения пополнили новые люди: Пётр Лавров, Вера Засулич, Павел Аксельрод, Лев Дейч. Но наибольшее влияние на Луначарского произвёл Георгий Плеханов. Знакомство с ним перевернуло мир молодого революционера. И под влиянием Плеханова у него произошёл процесс окончательного формирования философских и политических взглядов.

Спустя три года Анатолий вернулся в Россию. Обосновавшись в Москве, он начал бурную политическую жизнь, став одним из лидеров местного комитета РСДРП. У стражей порядка Луначарский был «на карандаше». В его квартире проходили обыски, самого революционера арестовывали, отправляли в тюрьмы. Но Анатолий уже не мог отказаться от своих убеждений. Он бросил вызов царскому режиму и всей душой желал революции. Луначарский не только занимался агитацией. Он много писал для различных газет, в основном, это были критические материалы. А в 1904 году вышел его труд «Основы позитивной эстетики».

Однако в том же году Анатолий вынужден был уехать из России. Он опасался, что после очередного ареста его могут отправить в ссылку или приговорить к длительному тюремному заключению. И поэтому революционер решил отправиться в Париж. При этом, соратники ждали его в Женеве, где полным ходом шла подготовка к печати новых большевистских газет. В Швейцарии Луначарского ждал лично Владимир Ильич. И когда он узнал, что Анатолий задерживается в Париже, был сильно им недоволен. Однако отношения между Луначарским и Лениным всё равно оставались хорошими. Владимир Ильич ценил единомышленника, отдавая должное его интеллекту и образованности. С уважением к Ленину относился и сам Луначарский. И поэтому, когда в РСДРП произошёл раскол, то под влиянием Владимира Ильича примкнул к фракции большевиков, несмотря на то, что изначально симпатизировал меньшевикам.

В революционной России

В 1905 году Анатолий Васильевич вернулся в Россию, которую охватила революция. Он вёл агитацию среди рабочих, занимался литературой и журналистикой, примкнув к редакции легальной большевистской газеты «Новая жизнь». В своих работах Луначарский делал упор на размышления о пролетарской эстетике, которая, по его мнению, должна была сплотить рабочих.

Революция 1905 года завершилась поражением. Этот факт сильно повлиял на Луначарского, который постепенно начал отдаляться от идей большевизма. Он стал развивать новую концепцию — концепцию богостроительства, соединив марксизм с христианством. Смысл заключался в том, что Бог — это верховная общемировая сущность, но постичь её можно только благодаря коллективному труду. Таких же идей придерживались Александр Богданов, Максим Горький (он и придумал термин «Богостроительство»), а также другие революционеры. Совместными усилиями богостроители продвигали свою идею в печати, что вызвало резкое недовольство Ленина. Он был уверен, что религию невозможно объединить с марксистским учением.

В 1909 году Луначарский прибыл на остров Капри. И примкнул к антипартийному объединению «Вперёд» (основателем являлся Александр Богданов). Параллельно Анатолий Васильевич принял участие в создании партийной школы для уехавших в России рабочих-большевиков. Там продвигались идеи отказа сотрудничества с Государственной думой и легальный способов борьбы за власть. Однако дальше рассуждений дело так и не пошло. А потом началась Первая мировая война. Луначарский в тот момент окончательно разочаровался в концепции богостроительства и вернулся под крыло большевистской партии.

События Февральской революции (особенно появление Временного правительства) показали, что пришла пора большевикам всерьёз заняться политической деятельностью. Шансы на успех были высоки, как никогда прежде. И Луначарский с головой ушёл в борьбу за власть. Он, оставив семью в Швейцарии, вернулся в Россию. Стал депутатом и принял участие в работе Первого Съезда Советов. Анатолий Васильевич в то время занимался вопросами образования и культуры. Правда, вскоре его арестовали, обвинив в государственной измене. И Луначарский какое-то время провёл в «Крестах». Оказавшись на свободе, Анатолий Васильевич продолжил заниматься революционной деятельностью. Он участвовал в многочисленных митингах и, как раньше, занимался агитацией.

Первый нарком просвещения

В конце октября 1917 года на Втором Съезде Советов именно Луначарский от имени Владимира Ильича озвучил воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!», которое означало одно — победу революции. И вскоре Анатолий Васильевич занял важную и очень ответственную должность народного комиссара просвещения. И Луначарский работал. Работал чуть ли не сутки напролёт. Перед ним стояла сложная задача — повышение уровня грамотности населения. И нарком контролировал работу Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности. Работа с людьми, в основном, шла через ликбез. И это дало плоды. Уже к 1927 году свыше десяти миллионов взрослых граждан страны были обучены грамотности.

Что же касается периода Гражданской войны и последующих нескольких лет, то, несмотря на кровопролитие, голод, разруху и болезни, большинство школ продолжило работу. Во многом это заслуга именно наркома просвещения Луначарского. Известно, что в 1920 году в Советской России побывал британский писатель Герберт Уэллс. И его приятно удивил уровень и качество обучения в школах.

Был у Луначарского и замысел по отказу от кириллицы и переходу на латиницу. Этот эксперимент Анатолий Васильевич хотел провести сначала на малых народах. Но дальше идеи дело не пошло.

Не обходилось и без конфликтов. Уже сразу после Октябрьской революции между Луначарским и Лениным начали портиться отношения. У них были разные взгляды на борьбу за власть. Когда во время Гражданской войны шли ожесточённые бои за Москву, Владимир Ильич не церемонился с историческим наследием. Поэтому обстрелам подверглись не только религиозные постройки (например, Чудов и Вознесенский монастыри), но и Кремль. Луначарского это сильно возмутило. Новость о разрушениях дошла до него во время заседания Совнаркома. По воспоминаниям очевидцев, Анатолий Васильевич заплакал, вскочил и закричал: «Не могу я выдержать этого! Не могу я вынести этого разрушения всей красоты и традиции!» После этого он покинул зал заседаний, а вскоре подал прошение об отставке в знак протеста. Но Владимир Ильич ответил отказом, противостояние продолжилось. Луначарский выступил в роли защитника исторического наследия, в том числе и церковного. Ленин же по-прежнему придерживался иных взглядов. Он считал, что гораздо важнее победа в классовой борьбе, а если для этого придётся пожертвовать памятниками прошлого, то в этом нет ничего страшного. На месте руин рабочие возведут куда более достойные монументы.

Соответственно, уничтожение памятников продолжилось. Луначарский сопротивлялся этой практике, поскольку резко отрицал саму идею разрушения «мира насилья до основания». Но рычагов влияния на Владимира Ильича у него не было. Приходилось мириться с происходящим, параллельно работая над созданием культуры нового государства. И за основу он взял художественное наследие царских времён.

И если войну за памятники Луначарский всё-таки проиграл, но победа в битве за императорские театры досталась ему. Причём здесь он противостоял не только Ленину, но ещё и Бухарину. Ещё в 1919 году Николай Иванович резко высказался о театрах, посчитав их ненужным «наследием». Луначарский ответил: «Т. Бухарин думает, что знакомство со всем прошлым человечества через великие произведения гениев всех народов и всех эпох означает собой "плен" у буржуазной культуры. Мы же считаем, что это называется образованностью, что это называется овладением культурой прошлого…»

В начале января 1922 году инициативу Ленина Политбюро приняло постановление «О закрытии Большого театра». Луначарский не смог остаться в стороне. Он в категорической и резкой форме потребовал пересмотра постановления, упрекнув Владимира Ильича: «Если законы конституции не распространяются на ЦК, то законы разумности безусловно распространяются».

Сделать что-либо в одиночку нарком не мог. Но не просто так Крупская когда-то называла его «миноносцем». Луначарский использовал своё самое эффективное оружие — слово. Анатолий Васильевич сумел заручиться поддержкой профсоюзов, Моссовета и ВЦИКа (председателем которого в тот период был Михаил Калинин). И совместными усилиями им удалось добиться отмены постановления Политбюро. Владимир Ильич отступил, но лишь на время. На самом деле он готовил новый удар, желая «положить театры в гроб».

Очередная атака произошла осенью того же 1922 года. Политбюро по инициативе Ленина приняло постановление о закрытии Большого и Мариинского театров. Однако в самый разгар о царское наследие у Владимира Ильича окончательно ухудшилось здоровье. Он фактически отошёл от дел, поэтому Луначарский смог спасти театры.

В целом, первые годы на посту наркома просвещения Анатолий Васильевич посвятил борьбе за сохранение культурного наследия. Он сражался за театры, музеи, церкви, литературу и науку. И во многих битвах он одерживал победу. Благодаря стараниям Луначарского часть культурного богатства всё-таки была сохранена.

Ораторское мастерство, умение договариваться и находить компромиссы позволило Анатолию Васильевичу обеспечить себе лояльное отношение большей части творческой и научной интеллигенции. Соответственно, точно так же влиятельная прослойка населения относилась и к большевистской власти. Луначарский общался с руководством Академии наук, заручился поддержкой деятелей искусства, что позволило привлечь их к работе Наркомпросвета.

Кроме этого, Луначарский не обделил внимание и литераторов. Причём его выбор пал, по понятным причинам, на тех, кто нуждался в поддержке. Такой подход лишь добавлял популярности наркому. У него даже появилось прозвище - «Васильич Блаженный».

Однако это не мешало Луначарскому быть и предельно жестоким с теми людьми, которых он считал «неугодными» или «неблагонадёжными». Он поддержал высылку за границу части интеллигенции, одобрил чистку преподавательского состава в университетах. Одни называли его трусом и приспособленцем, который лишь имитировал добродетельность, другие же считали наркома тонким и деликатным человеком, способным на большое дело. К последним, например, относился Владимир Маяковский. Он утверждал, что Анатолий Васильевич являлся лучшим министром просвещения за всё время существования России.

Белая ворона из другой эпохи

После смерти Ленина и прихода к власти Сталина положение Луначарского постепенно менялось. Он по-прежнему рьяно выполнял свою работу, налаживал контакты. Но с каждым годом Анатолий Васильевич всё сильнее выделялся из партийной верхушки. Его открытие взгляды на искусство, ревностное отношение к церковному наследию вызывали недовольство. Луначарский постепенно становился всё более «неудобным». К тому же, наступил момент, когда он остался чуть ли не единственным представителем ещё ленинской администрации, находящимся у власти.

В 1929 году Иосиф Виссарионович Сталин решил поставить точку. Луначарский был смешён с должности наркома, на которой пробыл двенадцать лет. Ему на смену пришёл более «удобный» Андрей Сергеевич Бубнов (расстрелян в 1938 году). И новый нарком уже не пытался отступать от линии партии. Именно в 1930-е годы произошло самое массовое уничтожение исторического наследия, в том числе и церковного. Кроме этого, Бубнов жёстко пресёк свободные взгляды в искусстве.

Что же касается Луначарского, то он какое-то время полностью потратил на написание литературно-критических статей. А затем получил новую должность — председателя Учёного комитета при ЦИКе СССР. В 1930 году Анатолий Васильевич стад академиком. Но он являлся «белой вороной», совершенно не вписывающийся в эпоху Сталина. В 1931 году Луначарский был обвинён в связях с троцкистами. Но дело быстро развалилось, поскольку никаких улик не обнаружилось.

Однако тучи продолжали сгущаться над бывшим наркомом. Его знакомства с иностранными писателями (Гербертом Уэллсом, Бернардом Шоу и другими) лишь усугубляли положение Луначарского. Всё шло к тому, что его вновь обвинят в каком-либо страшном контрреволюционном преступлении. Однако этого не произошло. Осенью 1933 году Анатолий Васильевич получил должность полпреда СССР в Испании. Но приступить к выполнению обязанностей Луначарский не успел. 26 декабря 1933 года он умер по пути в Испанию во французском городе Ментона. Причиной смерти стала стенокардия.

2 января 1934 года урна с прахом первого советского наркома просвещения Луначарского была помещена в Кремлёвскую стену на Красной площади.