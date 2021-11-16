Начало освоения целинных земель В 1954 г. на февральско-мартовском пленуме ЦК КПСС решено для быстрого увеличения производства зерна в течение ближайших лет освоить в районах Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья 13 млн. га целинных и залежных земель, создать там зерновые совхозы. Более 500 тыс. юношей и девушек из разных городов и сёл страны отправилось на освоение целины. На чтение: 4 минуты

БИТВЫ ЗА УРОЖАЙ

На сентябрьском пленуме ЦК 1953 г. Хрущев во всеуслышание начал разговор о проблемах сельского хозяйства. Вскоре были повышены закупочные цены на сельхозпродукцию и стал восстанавливаться принцип материальной заинтересованности тружеников деревни. Помимо этого с колхозов списывались долги, снижались налоги с приусадебных участков, уменьшался процент обязательных государственных поставок. Был предпринят ряд шагов на укрепление сельского хозяйства кадрами специалистов, устанавливался новый порядок планирования, поощрявший инициативу колхозников, позволявший им планировать свое общественное хозяйство. Государство не только направило в деревню тысячи тракторов, но и существенно увеличило дотации на сельское хозяйство.

В конце января 1954 г. Хрущев подал в Президиум ЦК записку о состоянии и перспективах развития сельского хозяйства. В ней он констатировал наличие глубокого кризиса деревни, сообщая, что в 1953 г. в стране было собрано зерна меньше, чем в 1940 г. Суть предложений первого секретаря заключалась в необходимости расширения объема пашни за счет освоения 13 млн га целинных и залежных земель, а также в увеличении удельного веса посевов кукурузы. 30 января в ЦК КПСС состоялось совещание, посвященное перспективам освоения земель в Казахстане. Прежнее партийное руководство республики было подвергнуто суровой критике. При этом Хрущев утверждал, что в Казахстане "курица дает больше дохода, чем лошадь". Новыми руководителями партийной организации Казахстана были назначены П. К. Пономаренко и Л. И. Брежнев. На февральско-мартовском пленуме ЦК 1954 г. освоение целины было признано основным направлением развития сельского хозяйства.

После нескольких лет целинной эпопеи вместо 13 млн га земли по плану оказалось распахано 33 млн га. В рекордном урожае зерновых 1956 г., достигшем 125 млн т, доля целинного хлеба составляла около 40%. Но наряду с положительными моментами в вопросе освоения целинных земель проявилась и другая сторона. Проблему доставки зерна из производящих районов в потребляющие сильно осложняло бездорожье. Положение усугубляли высокие затраты на переброску техники, горючего, стройматериалов, отсутствие складских емкостей, плохая организация двинувшихся на освоение целины сотен тысяч людей. Из виду упускался и тот факт, что осваиваемые районы в значительной степени являлись зонами рискованного земледелия, где нередкими были засухи и пыльные смерчи.

И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков. История Советской России

http://www.bibliotekar.ru/sovetskaya-rossiya/80.htm

“ОГРОМНЫЕ МАССЫ НЕОСВОЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ”

Пленум ЦК КПСС считает, что наряду с повышением урожайности зерновых культур во всех районах страны огромное значение в увеличении производства зерна имеет освоение новых земель. Важным и совершенно реальным источником увеличения производства зерна в течение короткого времени является расширение посевов зерновых культур путем освоения залежных и целинных земель в районах Казахстана, Сибири, Урала. Поволжья и частично в районах Северного Кавказа. В этих районах имеются огромные массивы неосвоенных земель с плодородными черноземными и каштановыми почвами, на которых можно получать высокие урожаи без больших дополнительных капитальных вложений.

Опыт работы колхозов и совхозов Сибири, Казахстана показывает полную возможность получения на поднятых целинных и залежных землях урожая яровой пшеницы по 14-15 ц с гектара, а передовые хозяйства получают 20-25 ц и более с гектара…

Пленум ЦК КПСС ставит перед Министерством сельского хозяйства СССР, Министерством совхозов СССР, перед паргийными. советскими и сельскохозяйственными органами Казахстана, Сибири. Урала, Поволжья и Северного Кавказа, перед МТС, колхозами и совхозами этих районов как важнейшую государственную задачу – расширение посевов зерновых культур в 1954- 1955 гг. за счет освоения залежных и целинных земель не менее чем на 13 млн. га и получение в 1955 г. с этих земель 1100-1200 млн. пудов зерна, в том числе 800-900 млн. пудов товарного зерна.

2. Обязать ЦК КП Казахстана, обкомы и крайкомы КПСС Сибири, Урала, По-волжья и Северного Кавказа, Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, Совет Министров РСФСР, Совет Министров Казахской ССР. облисполкомы и крайисполкомы, директоров МТС и совхозов указанных районов увеличить посевы в колхозах и совхозах в 1954 г. в соответствии с народнохозяйственным планом пшеницы и проса на 2,3 млн. га, из них в колхозах – 1,8 млн. га и в совхозах – 0,5 млн. га; в 1955 г. увеличить посевы зерновых культур еще не менее чем на 10,7 млн. га.

Посев зерновых культур в 1955 г. на вновь осваиваемых землях должен производиться, как правило, по хорошо подготовленным парам и ранней зяби.

3. Министерству сельского хозяйства СССР, Министерству совхозов СССР, Совету Министров РСФСР, Совету Министров Казахской ССР, местным советским и сельскохозяйственным органам своевременно, но не позднее 1 июня 1954 г., провести отбор и отграничение земельных участков, в первую очередь, из наиболее плодородных залежных и целинных земель, малопродуктивных сенокосов и пастбищ, расположенных вблизи населенных пунктов, для расширения посевов зерновых культур в колхозах и совхозах. Использовать для организации новых зерновых совхозов и прирезки земель совхозам и колхозам также земли госземфонда.

4. В целях своевременного проведения вспашки, предпосевной подготовки почвы, посева и уборки зерновых культур на новых землях и получения зерна при минимальных затратах труда обеспечить полную механизацию всех работ по возделыванию и обработке зерновых культур.

Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель», 28 февраля – 2 марта 1954 г.

http://pavelskaz.ru/2597.html

ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ: ЗА И ПРОТИВ

Рассматривая исторический аспект кампании 50-х годов, следует подчеркнуть, что довольно распространенное одностороннее отношение к ней как к ошибке, авантюре и т.п. слишком упрощенно и не обоснованно. Принятие правительственного решения об освоении целинных земель имело серьезные основания. На 1953 год в стране ощущался острый дефицит продовольствия. Преодолеть его можно было двумя путями: интенсификацией земледелия в традиционных районах зернового производства или добыть хлеб на востоке страны за счет распашки огромных степных пространств. В первом случае требовались большие усилия по технологическому преобразованию земледелия, для чего необходимо было расширить производство и применение удобрений и существенно повысить культуру земледелия. Второй путь - традиционный, менее эффективный, но простой, хотя на Западе сельское хозяйство в те годы уже уверенно становилось на рельсы научно-технического прогресса. Выбор был сделан на февральско - мартовском Пленуме ЦК КПСС 1954 года, принявшем постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». Процесс развивался с необычайной быстротой. Как писали тогда газеты, «весной 1954 года более 20 тысяч тракторов двинулись в седую, ковыльную степь, что бы превратить ее в гигантское поле». Акция приобрела форму массированного сражения за хлеб, или штурма целины по тем же газетным выражениям…

Результаты этой деятельности, гигантские по масштабам, имели важное социально-политическое значение. На востоке страны сформировалась мощная социальная инфраструктура, выросли крупные предприятия, поселки, города, возросла занятость населения, улучшились условия жизни людей. Развитие зернового хозяйства позволило выйти из надвигающегося продовольственного кризиса, хотя кардинального решения проблемы обеспечения страны зерном не наступило, поскольку урожайность зерновых (в среднем 8-9 ц/га после всех усилий) была невысокой, соответствующей традиционному экстенсивному хозяйствованию, отягощенному шаблонами, кампанейщиной и партийными указивками, сопровождавшемуся повышенной затратностью, поскольку проблема решалась безальтернативно, «любой ценой», без достаточной проработки на всех уровнях.

Так или иначе, оценивая производственные и социальные достижения, нельзя не отдавать себе отчет в том, что «штурм» целины был сопряжен с огромным экологическим риском, который мог свести на нет усилия государства и перечеркнуть колоссальный, самозабвенный труд народа.

С экологических позиций этот «штурм» представлял собой грандиозную по своим размерам очередную экспансию земледелия, чреватую катастрофическими последствиями. И катастрофа развернулась во всю ширь степных полей на юге Западной Сибири и в Казахстане в виде грандиозного «пыльного котла» через несколько лет после массовой распашки земель. Была ли предсказуемой эта беда?

(…)

Экологическая катастрофа предпринятой экспансии была безусловно предсказуемой. За сто лет до начала этого события в России свершилась подобная, хотя и менее значительная по своим размерам земледельческая экспансия на юге страны. Последствия той массовой распашки земель после реформы 1861 года были ярко и доходчиво проанализированы в книге В.В. Докучаева «Наши степи прежде и теперь», изданной в 1893 году. Последствия эти хорошо известны: усиление поверхностного стока, эрозия, обсыхание территории, дефляция, дегумификуция почв и т.д. Можно было не наступать на те же грабли теми же средствами, тем более что в 30-х годах всему миру был преподнесен еще более наглядный урок в виде антропогенно-стихийного бедствия на великих равнинах в США и Канаде, воспринятого тогда как конец цивилизации. Массовая распашка многих миллионов гектаров целины в прериях привела к широкому развитию ветровой эрозии…

Все это через каких-то 20 лет было воспроизведено в СССР так, как будто ничего подобного ранее не происходило.

Разумеется ни о какой природоохранной «агротехнической политике» у организаторов «целинной эпопеи» ни у Н.С. Хрущева, ни у Л.И. Брежнева речи не было. Загнанное сталинским режимом в тупик сельское хозяйство Хрущев пытался вытащить теми же волюнтаристскими методами. О цене речь не шла, об ответственности тем более.

В.И. Кирюшин. Уроки Целины

http://www.agkultura.ru/files/others/uroki_celini.doc

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Освоение земельного фонда — это вопрос не только технических возможностей, способов агротехники, эколого-экономической целесообразности и рациональности. Это и вопрос социальных, в том числе демографических и этнических, последствий преобразования природной среды.

Поднятие целинных и залежных земель вызвало огромные волны миграции в районы освоения. И дело было не только в призывах партии, правительства и мощной пропагандистской кампании с участием известных специалистов, мастеров искусств, интеллигенции, хотя и это сыграло здесь важную роль. Главным мотивом переселения в степные дали все же был своеобразный эмоциональный порыв, связанный с пафосом созидания послевоенного времени, авторитетом руководства страны, искренней верой в действительно лучшее будущее. Было стремление выполнить важнейшую государственную задачу, ощутить свою причастность к масштабам и значимости грандиозного сельскохозяйственного проекта, осуществление которого еще более укрепит могущество Родины и значительно улучшит благосостояние всего народа. Все это и толкало людей в «простор широкий».

В то же время, переезжая в новые края, переселенцы мало себе представляли особенности природной среды обитания, условия жизнеобеспечения, быта и хозяйственной деятельности, возможности собственной биосоциальной адаптации в новой экологической обстановке.

Жители Украины, Белоруссии, Центральных районов РСФСР, Поволжья и даже западной части Оренбуржья, приехавшие по зову души в новые регионы покорять целину, впоследствии обнаружили, что они психологически не совсем приспособлены к повседневной жизни в иных природных условиях. Для переселенцев окружающий ландшафт целины — безграничная даль, однообразный рельеф, безлесность территорий, отсутствие поверхностных источников воды, глубокое залегание и частая засоленность подземных вод, засушливый климат с неблагоприятными условиями для огородничества и садоводства — был непривычным и не соответствовал их образу жизни.

Вовлечение коренного населения в процесс освоения целины приводило к изменению их рода занятий, культурно-хозяйственных навыков, к искусственному регулированию потребностей, влекущему за собой в определенной степени и изменение обычаев. Они оказались неготовыми к резкому изменению профиля сельского хозяйства и восприятию непривычных форм земледельческого освоения территории. Распашка целинных земель изменила духовно-материальную основу жизнедеятельности казахов, и преобразование привычных родных ландшафтов было для них как прощание с малой родиной.

А переселенцы так и не смогли привыкнуть, адаптироваться к местной целинной среде. Преобразовав степной ландшафт, они не смогли изменить свою внутреннюю природу. В результате возник процесс обратной миграции из целинных регионов. И если в период взлета освоения степных просторов для покорителей целины была популярной песня «Едем мы друзья в дальние края, станем новоселами и ты и я», то впоследствии более актуальной становилась — «Вернулся я на родину, шумят березки встречные». С 1965 по 2000 г. из 10 целинных районов Оренбургской области выехало более 280 тыс. жителей, что в 4 раза превышает численность первоцелинников. Покорители целины, изменив ее лик, так и не стали ее паладинами. Сказав земле целинной здравствуй, через некоторое время они сказали ей прощай.

Обложка: Освоение целины в СССР

Источник: https://russian7.ru