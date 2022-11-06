На защите имперского фронтира: русские против тлинкитов Освоение русскими новых земель в Северной Америке не всегда было мирным. В начале XIX века Русско-американской компании пришлось столкнутся со значительным восстанием племени тлинкитов. На чтение: 3 минуты

Освоение русскими новых земель в Северной Америке не всегда было мирным. В начале XIX века Русско-американской компании пришлось столкнутся со значительным восстанием племени тлинкитов

«…А прочие от Кадьяка до колож никакой благодарности не чувствуют, что бы ты им не делал. Когда же делаешь и даришь, тогда несколько услуживают и то с обманом и леностию, а сами еще припрашивают, чтоб ты еще более наградил. Не дал, имеют гнев, славят, что худой!» - писал о некоторых индейцах Аляски и ближайших островов (в том числе и тлинкитах) русский исследователь Дмитрий Тарханов в конце XVIII века. Русское освоение Северной Америки, начавшееся в то время, было относительно мирным, однако в начале следующего столетия в регионе началось крупное столкновение колонизаторов и индейцев – русско-тлинкитская война.

Индейцы и колонизаторы

Тлинкиты были одним из нескольких индейских племён, населявших юго-восток Аляски. Они промышляли охотой на морских животных (прежде всего на морских выдр – каланов), а также рыбалкой. Их материальная культура была достаточно развитой – ремесленники изготовляли посуду, обрабатывали железо, строили прочные каноэ. Впервые русские исследователи столкнулись с этим племенем ещё во время экспедиции Алексея Чирикова в 1741 году, а активное взаимодействие началось уже в конце столетия. При этом отношения мореплавателей и промышленников, проникавших в места расселения тлинкитов, складывались чрезвычайно сложно: мирные контакты чередовались открытыми столкновениями, приводившие к жертвам с обеих сторон.

Более тесное взаимодействие между русскими и тлинкитами началось в связи с деятельностью промышленников и торговцев, проникавших всё глубже в места промысла индейских племён. В 1799 году их деятельность была объединена в рамках Российско-американской кампании, которой правительство фактически передала полномочия по колонизации и освоению территорий на Аляске и близлежащих островах.

Ещё в 1792 году между тлинкитами и русской промысловой партией, возглавляемой купцом Александром Барановым, произошло столкновение, унесшее жизни двух русских. Торговец запросил присылку оружия. Используя в качестве опорной базы поселение на острове Кадьяк, русские продолжают освоение Аляски. На острове Якутат появляется поселение Новороссийск, а на Ситке – Михайловская крепость, которая вскоре станет центром русских колоний в Северной Америке. При этом с тлинкитами ведётся активная торговля: Баранов, ставший фактически правителем русских владений в регионе, строго контролировал обмен с индейцами, не допуская обмана со стороны своих подчинённых, дабы поддерживать отношения с местными жителями.

Однако напряжённость между русскими и индейцами нарастала. Причиной этому было несколько факторов. Вторжение колонизаторов в места добычи калана, основного торгового ресурса тлинкитов, сильно било по торговым интересам местных племён, которые поддерживали экономические отношения не только с русскими, но и с европейцами, закупая у них, в частности, огнестрельное оружие. Одновременно с этим некоторые промысловики разоряли индейские могилы, что тлинкиты считали сильным оскорблением. Наконец, в условиях соперничества великих держав в Новом Свете антирусские настроение среди тлинкитов поддерживали американцы, охотно продавая им военное снаряжение. Ситуация серьёзно накалялась, и «взрыв» был лишь делом времени.

Место действия - Ситка

К выступлению индейцы подошли основательно, тщательно разработав план атаки на русские поселения (видимо, не без помощи европейцев). В июне 1802 года тлинкиты, воспользовавшись отсутствием основной части поселенцев, напали на опорный пункт Российско-американской торговой компании на Ситке и уничтожили его. Иван Кусков, будущий основатель Форта-Росс, писал Баранову о произошедшем: «Едва можно без содрогания сказать сие, что Ново-Архангельская наша под Ситкою крепость, и все здания превращено в пепел, и люди истреблены, едва доставало духа выслушать сие несчастное известие…» . В нападении участвовали около 600 индейцев и двое американских дезертиров с судна «Дженни». Обороняли крепость лишь 16 человек, из которых почти все погибли, а выжившие скрывались в лесах.

Потеря Ситки стала серьёзным ударом по компании. Баранов понимал, что действия туземцев ставят под удар фактически всё присутствие России в регионе. «… может быть и вовсе Отечество лишится тех полезных мест, кои великими прибытками и выгодами не токмо компании, но и государству нашему обнадёживают,» - писал он. Купец решил серьёзно подготовиться к «реконкисте» - на протяжении многих месяцев он собирал силы и набирал добровольцев из других индейских племён для экспедиции. В результате весной 1804 года отряд численностью почти в тысячу человек (среди которых 900 составляли индейцы) при поддержке четырёх кораблей компании начал экспедицию, целью которой было не только восстановление контроля над Ситкой, но и демонстрация силы тлинкитам.

В сентябре 1804 года Баранов подошёл к Ситке, где силы русских были пополнены шлюпом «Нева» под командованием Юрия Лисянского, оказавшегося в регионе в рамках кругосветного путешествия. Русские без сопротивления заняли остатки бывшей Михайловской крепости, а затем приступили к штурму индейских укреплений – в октябре весь остров оказался в руках компании. Операция унесла жизни около 30 индейцев, а в предания вошла история о большом количестве умерших тлинкитов, бежавших от русских. Баранов потерял 8 человек убитыми.

Вместо Михайловской крепости Российско-американская компания приступила к возведению новых укреплений, получивших название Новоархангельск.

Завершение конфликта

На этом, тем не менее, война не закончилась. Новое нападение тлинкитов состоялось в августе 1805 года, его целью стала колония на острове Якутат. Местные промышленники не платили индейцам за использование земли, а некоторые колонисты силой забирали женщин из племён. Конфликт перерос в штурм крепости, в ходе которого погибло около 14 человек.

Потеря Якутата стала очередным тяжёлым ударом для компании. Известия о победах тлинкитов широко разошлись среди других индейских племён, до этого не замеченных в плохих отношениях с русскими – теперь они стали относится к колонистам более холодно. В том же году тлинкиты предпринимают новое нападение – на поселение Нучек в Чугацком заливе (ныне залив Принс-Уильям). Индейцы прибыли в форт, сообщив коменданту о том, что собираются торговать с местными племенами чугачей, которые считались врагами тлинкитов. Самонадеянность вождя тлинкитов, Тануха, который придумал такой дерзкий план, сыграла с ним злую шутку. Один из рабов из чугачей, прибывших с нападавшими, смог сбежать от своих хозяев и сообщить коменданту о готовящейся акции. Тот, оценивая риски для своих подчинённых, решил действовать руками самих чугачей, выманив Тануху и его силы в соседнюю деревню, где, по его словам, должен был пройти праздник по случаю прибытия таких почётных гостей. Под покровом ночи чугачи вырезали практически всех своих врагов, немногим удалось бежать.

Неудача в Нучеке серьёзно ударила по единству тлинкитстких кланов. Внутренние распри, начавшиеся среди них, остановили удары по русским крепостям, а вскоре Баранов смог заключить с некоторыми вождями перемирие. Отдельные стычки продолжались вплоть до 1808 года, но они не шли ни в какое сравнение с акциями индейцев 1802 и 1805 годов.

Александр Баранов за заслуги в борьбе с тлинкитами впоследствии был награждён орденом Святой Анны второй степени. Приведя свои дела в порядок, Русско-американская компания продолжила расширение своего влияния, и в 1812 году достигла Калифорнии. А тлинкиты продолжали проживать на Аляске и ближайших островах. Их численность за века практически не менялась – если в начале XIX века сообщалось о 10 тысячах мужчин, то современные данные называют цифру в 18,5 тысяч человек.

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