На день рождения учителя и советского офицера Я хочу рассказать вам об одном человеке. На чтение: 2 минуты

Я хочу рассказать вам об одном человеке.

Я встретил его в самое, наверное, тяжёлое для себя время. Моя служба в армии закончилась в связи с приходом к управлению новых «реформаторов», которые прикладами бестолковых директив и приказов, аутсорсингами и менеджерами добивали «непобедимую и легендарную». Я стоял перед воротами «новой» жизни и понимал, что не хочу их открывать. Я не хочу идти торговать, не хочу обманывать людей за бонус к зарплате, не хочу садиться в кабинет с ворохом бумаг и становиться пустым их хранителем. Я могу и хочу что-то сделать для этой страны – но кто даст мне эту возможность, кому я нужен, если кругом все попилено и занято племянниками да кумовьями? И, видно, само провидение или солдатские души направили моё наскоро написанное резюме в руки этого человека.

Он родился еще до той Великой войны. Мама мальчика ушла через две недели после его появления на свет, оставив мальчишку одного. Люди тогда были другие, и близкие не бросили малыша: бабушка и сёстры матери в то тяжёлое и непростое время поднимали страну, подняли и его. Четырёхлетним пацаном он на себе испытал адский топот сапог европейских «освободителей». Мальчиком он узнал, что за ценности принесла его родной Украине «просвещённая» Европа на штыках немецко-фашистских захватчиков и их прихвостней.

Именно там, под снарядами и бомбами, у горящих разрушенных хат и потом в разорённой врагом, поднимающейся из руин стране, ковался характер советского офицера. Там мальчиком он понял: для того, чтобы его дети и внуки не увидели войны, он должен делать страну сильной, ежедневно, ежесекундно, жить для Родины и для её народа.

Потом было военное училище, куда не по протекции, а сам поступил деревенский паренёк с опалённой, как и у многих, войной душой. Были далёкие гарнизоны в тайге, где начинал коваться ядерный щит великой страны. Были боевые задачи – сначала в Чехословакии, потом в Афганистане, где молодой, а потом зрелый офицер, выпускник военной академии выполнял свой долг. Был страшный, пустой на века, изгаженный радиацией Чернобыль. Была разрушенная страшным землетрясением Армения, где он нёс спасение обездоленным и раздавленным горем людям. Были тысячи спасённых его солдатами людей.

Всё было в этой нелёгкой армейской судьбе. И главное в этой судьбе – простой солдат, каждый вернувшийся домой восемнадцатилетний пацан и сотни спасённых и сохранённых жизней. Были несущие на руках бойцы, провожающие его в академию, были слёзы радости за него и горечи прощания с настоящим командиром – с Батей. В этой судьбе за долгие годы чётко обрело себя понятие Чести и Слова Офицера.

Потом была Москва, признание и решение стратегических задач в правительстве великой страны, построенной и отвоёванной народом. А потом страну предали. Предали, продавшись за 30 американских серебряников. Предали те, кто находился на самой вершине власти. Предали всех. Предали и его. Многие не удержались в водовороте смутного времени, кто-то посчитал правильным лечь под рынок и жить для себя, жить, набивая карман, встав на один путь с предателями. Кто-то сломался и шагнул в пропасть пьянства. Но не он!

Помнил офицер, что если ослабнет страна, то опять рухнет небо чёрными бомбами на головы его детей и внуков, помнил он и слова своей присяги на верность народу своей страны – и не сдался, не лёг. Был долгий и тернистый путь. Были пропасти и подъёмы, на этом пути было всё. Но есть и его вклад в том, что страна встала с колен.

Теперь он воюет за память – память о тех, кого в далёком 1941-м со слезами провожал в пыльных, пахнущих потом и кровью колоннах отступающих частей родной Красной Армии. Плакал как все – может, ещё не понимая почему, но всем своим детским нутром чувствуя пришедшую беду. Тех, кого уже повзрослевшим, выжившим в аду оккупации, пацаном встречал у околицы освобождённого родного села, плача уже от радости и счастья. Тех, кого вместе с сельскими пацанами и немногими взрослыми хоронил на околице этого села.

Он знает, что такое Память и он помнит подвиг тех великих людей. Он помнит всех. Потому что ещё тогда, мальчишкой, понял, что они совершили ради этой страны. Это он, вывернув наизнанку бездушье чиновников, установил памятник на рвах Дулага-184 в Вязьме, где лежали неупокоёнными 80 тысяч советских солдат. Его сердцем направлены сотни поисковиков к подножью Зайцевой горы в Калужской области. Там нашли покой сотни возвращённых бойцов. Именно его хватка позволила пробиться через забор равнодушия памятнику в деревне Веригино Тверской области, где десять тысяч солдат оставались нужными только своим родным да немногим неравнодушным. Десятки памятников по всей стране простым солдатам, медсёстрам, генералам и маршалам – это его заслуга.

Ему непросто сейчас, его надорванное сердце рвётся и сейчас за сына, которого он воспитал настоящим человеком. Это сердце вмещает в себя и внуков, и дело, которое он делает; и ещё много чего есть в этом большом сердце.

Я очень благодарен этому человеку! Благодарен за то, что делаю, за то, что могу это делать правильно. За то, что он рядом. Я благодарен ему за науку. Да, мы часто спорим – но это, наверное, от моей горячности. Но в итоге он чаще оказывается прав. Для меня самое страшное – разочаровать этого человека, лишится его поддержки и его советов. Этого человека я считаю своим учителем, давшим мне, может, самый главный шанс в жизни.

Полковника Ростислава Игнатьевича Мединского, сына своей великой страны.

С днём рождения!