Москва – всегда передний край В честь 80-летия начала Битвы за Москву предлагаем посмотреть фильм, масштабно и всестороннее описывающий события сражения, – одноименную киноэпопею режиссера Юрия Озерова 1985 года На чтение: 2 минуты

В честь 80-летия начала Битвы за Москву предлагаем посмотреть фильм, масштабно и всестороннее описывающий события сражения, – одноименную киноэпопею режиссера Юрия Озерова 1985 года

Первое, что потрясает в фильме, – его масштабность. Здесь представлены сотни действующих лиц, десятки батальных сцен, шесть часов хронометража в двух циклах.

Удивление вызовет протяженность описываемых событий. В фильме описаны почти все ключевые события начального периода Великой Отечественной войны, но сегодня мы поговорим именно о 2-й серии второй части под названием «Тайфун».

Чуть задремавший политрук, помогает выгрузиться подразделению из машин, и рота встает в строй на парад 7 ноября. На площади уже выстроились бойцы морских бригад, ополчения и другие участники. Им предстоит пройти по запорошенной снегом площади и пополнить ряды защитников Москвы на передовой. Судьбы десятков героев великой битвы раскрываются перед зрителем в рамках киноленты. Этот фильм все еще убедителен в тех моментах, где показана биография героев битвы – 28 панфиловцев во главе с политруком Клочковым, Зои Космодемьянской, Рокоссовского, Жукова. Диалог двух последних особенно ярко запечатлеет в памяти суть событий: «Георгий, разреши отойти на истринский рубеж. – Отойти – значит отступить, товарищ Рокоссовский! Нет! Ни шагу назад! Стоять насмерть!!!» Кадры фильма говорят нам: здесь решилась судьба миллионов людей, надежда на победу облекла материальные формы, и непобедимые доселе армии захватчиков потерпели сокрушительное поражение.

Важное и двухстороннее понимание событий дает комбинированное и сегодня весьма удачно взятое на вооружение сериалами переплетение сюжетных линий. Битва умов, битва кабинетов сменяются отчаянными сражениями на полях, мириадами танков, залпами тысяч реальных орудий. Здесь Озерову нет равных. Однако современный зритель наверняка найдет в башне БТ-7 новодел, а танки вермахта не совсем исторически достоверными. Возможно, мы живем в эпоху деталей, а массовый зритель фильмов Озерова жил цельным идейным наполнением. В любом случае, детали, на которые так любят обращать внимание посетители форумов, здесь действительно отходят на десятый план. В напряжении держит столкновение характеров: жесткости и принципиальной упрямости Георгия Константиновича Жукова и оперативной смекалки и человечности Константина Константиновича Рокоссовского. Принятые решения проиллюстрированы максимально подробно. В фильме воспроизведен даже курьезный эпизод, имевший место в реальности. Рокоссовский не хотел оставлять рубеж после атаки немцев 30 сентября и запросил письменный приказ покинуть расположение дивизии и явиться в штаб в Вязьме. Именно наличие письменного приказа спасло ему жизнь после разбирательства. Действительно, в работе Озерова просматривается внимание к деталям характеров, судеб, ведь именно люди под Москвой остановили наступление стальных машин.

В фильме представлены и духовная борьба, и моральное противостояние… И победа, которая стала возможной только благодаря горячим сердцам искренне любящих свою страну людей, благодаря массовому героизму. Говорят, когда горят бриллианты, можно увидеть необычайно красивый цвет огня. Так и кадры удивительной смелости юной Зои Космодемьянской, противопоставившей свою веру трем десяткам сильных врагов. Юрий Озеров показал в фильме вдумчивую и осознанную Победу, передал поколениям понимание, почему остановили, почему отстояли. Данный фильм можно смотреть от раза к разу, серию за серией, ведь почти все его события складываются в удивительную мозаику человеческих судеб.

«Битва за Москву» Юрия Озерова – кинополотно, отражающее не только события Великой Отечественной войны, но и дух времени. В канун событий начала 90-х фильм являл собой трезвый и выверенный взгляд на самый сложный период в истории нашей страны – 1941 год. С этой точки зрения киноэпопея была более значимой, чем «Освобождение» – предыдущей работы режиссера. Потому что объяснить череду неудач Красной армии, вереницу тяжелых оборонительных боев и первоначальные успехи блицкрига очень трудно. Здесь «Битва за Москву» производит наиболее сильное впечатление. Мы получаем логичную и ясную картину событий и, сравнивая с современной точкой зрения, находим ясное совпадение по большинству ключевых моментов. В то же время роль личности в истории проявляется сквозь кинематографические приемы ярко, в том числе и упрямство Жукова, невозмутимо работающего над картой под угрозой нападения диверсантов.

Конечно, если хочется увидеть поля сражений и всю тревожную грандиозность боя, то стоит обратить внимание на недавние киноленты «28 панфиловцев» или «Подольские курсанты». «Битва за Москву» Озерова – это именно про Битву, а не сражение. Это взрослое, целостное произведение о чувстве долга, о напряжении всех сил, об удивительных людях. О нашей Победе.