Москва под ударом На протяжении почти девяти веков своей истории Москва неоднократно испытывала ужасы вражеского вторжения, несколько раз попадала в руки неприятеля, безжалостно разорялась, горела дочиста, но всегда возрождалась из руин и становилась многолюднее, сильнее и краше. На чтение: 4 минуты

На протяжении почти девяти веков своей истории Москва неоднократно испытывала ужасы вражеского вторжения, несколько раз попадала в руки неприятеля, безжалостно разорялась, горела дочиста, но всегда возрождалась из руин и становилась многолюднее, сильнее и краше.

Княжеская и великокняжеская Москва

На территории Москвы археологами обнаружены несколько неолитических стоянок, городищ и селищ бронзового и раннего железного веков, но свою непрерывную историю столица России ведёт от боярского села Кучково конца XI века, ставшего около 1147 года укреплённым княжеским местом суздальского князя Юрия Долгорукого. Расположенный на мысе между реками Неглинной и Москвой небольшой деревянный замок благодаря выгодному географическому положению в Волжско-Окской речной системе вскоре стал процветающим городом.

В 1176 году Москва впервые оказалась жертвой княжеской усобицы: осенью рязанский князь Глеб Ростиславич обратил в пепел растущий город и окрестные села. Однако Москва быстро отстроилась – к концу XIIвека её население, по оценкам археологов, насчитывало около 6000 жителей. Следующий удар по городу пришёлся на январь 1238 года, когда он оказался на пути монгольских войск. Пять дней захватчики били по крепости стенобитными орудиями, а 20 января пошли на штурм. Большая часть населения во главе с воеводой Филиппом Нянком погибла под ударами беспощадных завоевателей. В 1293 году ордынское войско разорило Москву третий раз.

Деятельность князей Московского дома, начиная с Даниила Александровича и Ивана Калиты, превратила Москву в крупнейший город северо-восточной Руси с населением, достигшим накануне пришедшей в 1353 году эпидемии Чёрной смерти 30 000 человек. Первенство на Руси позволило консолидировать власть и доходы вокруг Москвы. В результате в 1367 году при князе Дмитрии Донском прежние дубовые стены сменили укрепления из белого известняка, а вокруг столицы постепенно стала формироваться система обороны, включавшая Рузу, Верею, Боровск, Серпухов, Коломну и другие города.

Белокаменный Кремль выдержал шесть жестоких осад: два похода Великого князя Литовского Ольгерда в 1368 и 1370 гг., нашествие грозного ногайского эмира Эдигея в 1408 году, набеги казанского царя Улу-Мухаммеда в 1439 году и ордынского царевича Мазовши в 1451 году. Все эти нападения оказались безуспешными. Единственный раз белокаменный Кремль взяли только коварством: в 1382 году хан Тохтамыш пообещал уйти, если ему дадут удостовериться, что в городе нет Дмитрия Донского. Москвичи поверили крестному целованию суздальских князей, примкнувших к ордынцам, открыли ворота города и поплатились за это.

Царская Москва

К концу XV века белокаменная твердыня обветшала настолько, что почти сплошь состояла из деревянных заплат. Великий князь Иван III – основатель мощного русского государства – приказал поставить на прежнем месте новую крепость по всем правилам современной европейской фортификации. Итальянские мастера за десятилетие возвели кирпичный Кремль, в главных чертах сохранившийся до наших дней. Стены толщиной от 3,5 до 6,5 метров и высотой от 7 до 20 метров были практически неуязвимы для артиллерии того времени, а грамотное расположение башен позволяло держать под контролем всё пространство вокруг Кремля.

Бурный рост столицы в XVI веке, когда численность её населения приблизилась к 100 000 человек, а Кремль со всех сторон окружили торговые и ремесленные посады, поставил вопрос о сооружении второго кольца обороны, известного как Китай-город. Возведённые в период регентства Елены Глинской в 1533–1538 гг. стены толщиной 6 метров выглядели не так изящно, как кремлёвские, но прекрасно защищали от вражеского огня, а ров шириной 15 метров не давал к ним приблизиться. В царствование Фёдора Иоанновича зодчий Фёдор Конь отстроил каменные стены вокруг Белого города, сохранявшие своё значение до конца Северной войны 1700–1721 гг. Четвёртый оборонительный рубеж – валы Земляного города – возвели в конце XVI века. С тех пор Москва сохраняет концентрическую планировку, непрактичную для мирной жизни, но максимально эффективную при неприятельской осаде.

Тем не менее, несмотря на внушительные укрепления, в течение XVI века Москва четырежды подвергалась разорительным нападениям со стороны крымских татар. Летом 1521 года хан Мехмед I Гирей в союзе с казанскими татарами прорвал оборону у Коломны, вошёл в Москву и осадил Кремль. Почти сразу татары и русские подписали мирный договор, по которому великий князь Василий III признал себя данником Крыма, после чего степняки отошли. В 1571 году Москва пережила жестокий погром от хана Девлет Гирея. В ходе боев на городских окраинах вспыхнул колоссальный пожар, за день уничтоживший большую часть деревянных строений столицы. Люди спасались в городских рвах, забирались в реку. В 1572 году орду Девлет Гирея остановили в 50 км южнее столицы и разбили в битве при Молодях. В последний раз крымцы смогли подойти к Москве в 1591 году, но тогда армию Газы Гирея отразили с большими потерями для нападавших.

Во время великой Смуты начала XVII века Москва неоднократно становилась местом боевых действий. В 1606 году её осаждало войско бунтовщиков Ивана Болотникова, в 1608–1609 гг. – сторонники «тушинского вора» Лжедмитрия II, в 1610 году город взял польский гетман Станислав Жолкевский. В 1611 году поляков безуспешно пыталось выбить первое народное ополчение во главе с Прокопием Ляпуновым и Иваном Заруцким, но это удалось сделать лишь в 1612 году второму народному ополчению во главе с Дмитрием Пожарским и Козьмой Мининым. В 1618 году русскую столицу осадила армия Речи Посполитой во главе с королевичем Владиславом и запорожские казаки гетмана Петра Сагайдачного. После провала этой осады на русском престоле прочно укрепилась династия Романовых.

Имперская Москва

На протяжении двух последующих веков внешний враг не угрожал Москве – её будоражили лишь бунты стрельцов и черни, да отголоски восстаний Степана Разина и Емельяна Пугачёва. Во время Северной войны, когда в 1708 году армия шведского короля Карла XII пошла вглубь российской территории, царь Пётр I предусмотрительно отдал приказ об обновлении фортификационных сооружений столицы. Однако победа в Полтавской битве пресекла попытки шведов испытать прочность стен Кремля.

К началу Отечественной войны 1812 года некогда могучие укрепления Москвы пришли в полный упадок – местами обрушились, местами были разобраны. Никто не мог вообразить, что древней столице вновь будет грозить смертельная опасность. Хорошо известны споры среди русского генералитета о сдаче или обороне Москвы. Тяжёлое решение о сдаче города без боя ради сохранения армии легло на плечи М.И. Кутузова. На совете в Филях 1 (13) сентября 1812 года он приказал отступить.

Последующие события живописно воссозданы в великом романе Льва Толстого: угрюмый отход русских полков по старинным улицам, массовый торопливый исход горожан, грандиозный пожар, вызванный то ли поджогом столицы русскими, то ли буйным мародёрством французов. Город, в котором до войны проживало до 300 000 жителей, в октябре 1812 года представлял собой огромное пепелище с разбросанными телами людей и животных. В огне погибли 2/3 построек, Московский университет, богатые культурные сокровища – сгорели рукопись «Слова о полку Игореве» и Троицкая летопись. Отступая, французы взорвали несколько кремлёвских башен, Арсенал, звонницу Ивана Великого.

В начале XX века Москва дважды становилась ареной активных боевых действий. В декабре 1905 года здесь 10 дней шли столкновения на баррикадах боевых дружин эсеров и большевиков с полицией и армией, жертвами которых стали до 1000 человек, а 28 октября (10 ноября) 1917 года юнкера военных училищ и кадетских корпусов заняли Кремль и оказали отчаянное сопротивление пришедшим к власти большевикам. Бои шли несколько дней, пока военно-революционный комитет РКП(б) не организовал массированный артиллерийский обстрел Кремля. Это сломило сопротивление юнкеров, и Москва перешла под полный контроль большевиков.

Советская Москва

В Гражданскую войну Москва наряду с Петроградом стала одним из главных оплотов революции. Находясь в центре сети железных дорог, что позволяло оперативно перебрасывать резервы и стратегические грузы во все стороны, и располагая развитой промышленной базой, Москва подтвердила своё исключительное политическое и экономическое положение. Реальная угроза советской столице возникла только однажды, когда в июле 1919 года части ВСЮР двинулись в Центральную Россию, выполняя «Московскую директиву» генерала А.И. Деникина. Однако белогвардейцы были остановлены в районе Орла и Курска.

Индустриализация и централизация СССР ещё сильнее укрепили положение Москвы. Когда осенью 1941 года возникла прямая угроза потери столицы, и на ум руководства страны и жителей столицы невольно приходили ассоциации с 1812 годом, повторение манёвра Кутузова стало бы губительным. Город было необходимо удержать во что бы ни стало – таков был вердикт Верховного командования. Немецкая авиация с июля 1941 по апрель 1942 гг. совершила около 150 групповых налётов на советскую столицу, сбросив более 100 000 зажигательных и фугасных бомб, от которых погибло до 2300 человек, но лётчики-истребители и зенитчики мощной системы противовоздушной обороны Москвы не дали разрушить город. В результате последующего контрнаступления Красной Армии противника удалось отбросить от стен столицы.

Холодная война принесла Москве новую потенциальную угрозу. Для защиты от американских ядерных бомб и ракет вокруг столицы пришлось организовать эшелонированную систему ПВО, признанную самой мощной и непреодолимой в мире. Примечательно, что теперь противоракетные рубежи проходили там же, где столетиями ранее подмосковные крепости сдерживали натиск ордынцев.

Современная Москва

После распада Советского Союза и всеобщей разрядки главной угрозой городу стали внутренние конфликты. В октябре 1993 года сторонники распущенного Верховного Совета восстали против президента Б.Н. Ельцина, но были подавлены огнём из танковых орудий в Белом доме. Другой серьёзной проблемой стал стремительный рост терроризма. В сентябре 1999 года дважды были подорваны многоквартирные жилые дома, при этом погибло 230 человек. Другими заметными терактами стал захват в октябре 2002 года театрального центра на Дубровке, а также несколько взрывов в московском метро. Лишь урегулирование конфликта в Чечне позволило взять ситуацию под контроль.

В 2023 году после начала широкомасштабных боевых действий на Украине Москва столкнулась с новым вызовом – атаками с воздуха украинских беспилотников-камикадзе. Малоразмерные цели, идущие к городу с разных направлений на малых высотах, трудно своевременно обнаружить и уничтожить. Тем не менее, операторы радиолокационных станций и расчёты зенитных ракетных и артиллерийских комплексов делают всё, чтобы российская столица, много повидавшая на своём веку, продолжала жить спокойной жизнью.