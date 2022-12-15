Московский зоопарк в годы Великой Отечественной войны Московский зоопарк во время войны с нацистской Германией не закрывался ни на один день и продолжал принимать посетителей, несмотря на бомбёжки. Это стало возможным благодаря самоотверженности его работников. На чтение: 2 минуты

«Этим летом коллекция животных зоопарка впервые за дни войны начала пополняться. В парк поступило около 60 хищных зверей, копытных, птиц и т.д. … В ближайшее время в парк доставят еще до 70 животных…» – писала в 1944 году газета «Вечерняя Москва». К этому времени зоопарк во многом смог преодолеть трудности, с которыми столкнулись его сотрудники в 1941 году. Благодаря их самоотверженности и преданности делу Московский зоопарк успешно перенёс все свалившиеся на него испытания.

Жемчужина столицы

После окончания Гражданской войны Московский зоопарк, переживший не самые простые в своей истории несколько лет, не только стремительными темпами восстанавливался, до даже расширялся. Государство не скупилось на средства, которые тратились на покупку новых животных и кормов для них.

Площадь зоопарка увеличилась вдвое. На новых территориях создали искусственные возвышенности и павильоны. Появился «Остров зверей» и «Турья горка». Увеличилось и и количество видов животных, составлявших коллекцию зоопарка: с 300 до 500. Впервые на базе учреждения появились научно-исследовательские центры и кружки, проводились масштабные эксперименты (среди них, например, знаменитая «площадка молодняка» Веры Чаплиной).

К концу 1930-х Московский зоопарк стал одной из самых популярных достопримечательностей столицы. В год его посещало около 3 млн человек.

Первые месяцы войны и эвакуация

В первые же месяцы войны зоопарк столкнулся с серьёзными трудностями. Во время мобилизации значительная часть сотрудников ушла на фронт, а штат учреждения сократился в разы – оставшиеся были вынуждены буквально ночевать на своём рабочем месте. Начались перебои с поставками корма. Уже в июле 1941 года зоопарк пострадал от немецкого авианалёта. Под ударом оказались ресторан, управление и здания, в которых содержались животные. Многие из них испугались разрывов и зажигательных снарядов – в особенности птицы и копытные. Хищники и крупные животные (например, слоны), напротив, относились к происходящему довольно спокойно. Заместитель директора Павел Александрович Петряев вспоминал: «Примером можно привести того же черного ягуара, в клетку которого попала зажигательная бомба. Она горела у него на полу, причем клетка небольшая — метра три длины, и когда его перегоняли в другую клетку, он сейчас же, немедленно перешел туда, что показывает, что он не потерял присутствия духа, не впал в панику, не стал бросаться на служителей и дал возможность погасить бомбу» .

Налёт, а затем и приближение линии фронта к столице стали причиной эвакуации части зверей в другие города. Центрами приёма московских гостей должны были стать Свердловск, Кавказский заповедник и Сталинград. Однако животные, отправленные в город на Волге, на место назначения так и не прибыли, и их судьба до сих пор остаётся невыясненной, так же, как и судьба питомцев зоопарка, отправившихся на Кавказ. Другим «беженцам» повезло куда больше – Свердловский зоопарк благополучно принял новых питомцев. Однако проблемы с доставкой корма и созданием подходящих условий содержания оставались. Это было связано с тем,, что местные власти в условиях военного времени не могли ничего сделать для новых подопечных. Московские сотрудники зоопарка, прибывшие вместе с животными, по мере своих сил пытались решить эти сложности, но им не удалось спасти от гибели часть животных.

Быт зоопарка

Те животные, транспортировка которых была совершенно невозможной из-за их размера или поведения (одним из них был, например, известный слон Шанго), остались в Москве. Они застали вторую бомбардировку зоопарка, которая произошла в январе 1942 года и принесла намного больше разрушений, чем первая. А. Колесникова, заведующая попугайником, вспоминала: «Когда бомба упала около ворот, посыпались стекла, камни, пыль. Я сначала ползком думала выползти из попугайника, но здание оказалось цело, и только стекла были выбиты. В это время был убит наш комендант. Я побежала, чтобы позвать на помощь, на старую территорию. А там тоже крики животных. Тушат зажигалки. Я в первую очередь побежала по жильцам, собрала одеяла, чтобы закрыть попугаев» . Подвиг сотрудников зоопарка не остался незамеченным. 5 января 1942 года директор зоопарка опубликовал следующий приказ: «За хорошую работу и самоотверженность, проявленную в дни ликвидации очагов пожара от зажигательных бомб, устранение аварии и спасение высокоценных животных Московского зоопарка объявляется благодарность 26 работникам» .

Во время бомбёжек сотрудники зоопарка бросали все силы на сохранение жизни животных и быстрый ремонт зданий, в которых они находились. Интересно, что если до этого перевод животных из одного место в другое мог занимать несколько дней, то в экстремальных условиях на это уходили считанные часы. На новой территории появились казармы и пункт противовоздушной обороны. Все оставшиеся животные содержались на старой территории зоопарка.

С кормом для животных также существовали серьёзные проблемы. Свободные земли были приспособлены под огороды. На улицах столицы сотрудники зоопарка заготавливали сено для травоядных, а хищники довольствовались мясом убитых лошадей, которые подвозили в зоопарк сами работники и неравнодушные офицеры Красной армии.

Солдаты и командиры, отправлявшиеся в увольнительную в столицу, часто посещали зоопарк, который во время Великой Отечественной войны не закрывался ни на один день. Павел Петряев вспоминал: «Бывало, что командиры стремились использовать имеющийся у них один час от поезда до поезда для осмотра Московского зоопарка, им проводились экскурсии, все они проходили в зоопарк бесплатно ». Бюджет пополнялся как за счёт посетителей (всего с 1941 по 1943 год зоопарк посетило более 2 млн человек не считая красноармейцев, имевших право на бесплатный вход), так и за счёт мастерских и магазинов, открывшихся ещё в довоенное время.

После войны

Зоопарк стал постепенно возвращаться к обычному распорядку уже в конце 1943 года. У некоторых животных появилось потомство. А рождение бегемота Августа стало настоящим событием. Сотрудники учреждения начали планировать восстановительные работы и лекции, постепенно возобновился выпуск печатной продукции.

В 1944 году домой из эвакуации приехали покинувшие зоопарк 3 года назад животные. Вольеры постепенно заполнялись своими жителями. Одновременно стали появляться животные из освобождённых стран Европы, а в 1945 году – и по репарациям из Германии. Одним из самых известных обитателей зоопарка из побеждённой страны стал аллигатор Сатурн, обнаруженный в 1946 году в Берлине британскими солдатами и переданный СССР. Он стал настоящим долгожителем и скончался в 2020 году, намного превысив средний возраст своих сородичей, обитающих в неволе.

Илл. 5. Сатурн. Источник: https://commons.wikimedia.org/

Закончилась война, и зоопарк вернулся к мирной жизнью. Были и потери, но их оказалось не так много, и это прежде всего заслуга сотрудников, с честью выполнявших свой долг как в Москве, так и в эвакуации. Многие из них были представлены к высоким государственным наградам: «За оборону Москвы» и «За победу над Германией».

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