Моонзундская операция 1915 года, или Сражение за Рижский залив Почти забытое морское сражение проходило с 8 по 21 августа 1915 года во время Первой мировой войны На чтение: 2 минуты

Это почти забытое морское сражение проходило с 8 по 21 августа 1915 года во время Первой мировой войны. Русские моряки встали на пути германского флота, рвущегося в Рижский залив.

Завязка

За три года до описываемых событий два императора и два родственника –Николай II и Вильгельм II – встретились в Балтийском порту (Палдиски). Оба государя прибыли на императорских яхтах и в сопровождении внушительной морской силы. Все было замечательно, гремели салюты, развевались флаги расцвечивания, был принят парад войск гарнизона крепости, а после для гостей был устроен завтрак. Более теплой и дружеской встречи даже трудно представить. Много говорилось о дружбе и мире. А что самое интересное, оба императора особого желания начинать войну не имели. Однако и договориться, чтобы не допустить надвигающуюся войну, тоже не сумели. Военные машины были так хорошо запущены, что реальной силы остановить это уже не было.

Особенно мощно преобразовывался немецкий линейный флот, спешили со сдачей Кильского канала, который позволял быстро перебрасывать крупные корабли из Северного в Балтийское море. Николай II тоже не сидел сложа руки, он уже в марте 1912 года подписал план подготовки к войне. На Балтийском море приступили к строительству укреплений в Финском заливе и на Моонзундских островах.

Под руководством адмирала Н. О. Эссена был разработан план обороны Балтийского побережья. Русское командование планировало установить минные заграждения в море и установить артиллерийские батареи на берегу, тем самым навязать противнику невыгодные условия боя и не дать пройти ему в Финский и Рижский заливы. К началу войны было оборудовано 8 минно-артиллерийских позиций. Оборудование и улучшение их продолжалось до 1917 года. Всего на Моонзундской и Ирбенской позициях было размещено 54 орудия калибром от 75 мм до 305 мм. С началом войны они были объединены в единый Приморский фронт.

Развитие событий

Начавшиеся боевые действия показали, что немцы лучше подготовились к войне. Встретить немецкий флот, который двигался к Рижскому заливу, могли лишь один устаревший линейный корабль «Слава», канонерки «Храбрый» и «Грозящий», 20 миноносцев и десяток подводных лодок. Но то, что успели установить минные заграждения, практически уравнивало силы. Снять эти минные преграды можно только под огнем русских береговых батарей. Большой расчет был на подводные лодки, которые должны были встречать неприятеля перед минными полями или атаковать тех, кто все- таки смог пройти заграждения. Сама Рига представляла собой почти неприступную крепость. Ее береговую оборону строили веками, и взять город, не сокрушив батареи Риги, было невозможно. С суши город защищали латышские стрелковые батальоны.

Две недели немцы пытались прорваться, но каждый раз русские самолеты-разведчики замечали немецкие тральщики и вызывали помощь. На минах подорвались несколько немецких судов, а линкоры были атакованы самолетами. Это был один из первых случаев такого использования самолетов. Раньше авиация выполняла только роль разведки. Следующая попытка также не принесла немцам успеха. Увязнув в минах, немецкие корабли отошли. Только третья попытка оказалась успешной. Немцы смогли выдавить оборону из пролива и позволили своим тральщикам очистить фарватер. Сил у нашего флота, чтобы справиться с немецким флотом, не было, и враг к вечеру 19 августа вошел в Финский залив. С этого момента и начинаются самые активные действия. Навстречу врагу вышел эсминец «Новик», успел потопить новейший эсминец V-99 и нанес повреждение эсминцу V-100, но столкнувшись с германским крейсером, вынужден был отойти. Об этом сражении хорошо написано в романе Валентина Пикуля «Моонзунд». Не в самой удачной ситуации оказались канонерские лодки «Сивуч» и «Кореец». Они вышли на мощный крейсер «Augsburg» и несколько эсминцев, к которым присоединилось подкрепление в виде линкоров «Posen» и «Nassau» в сопровождении эсминцев. Перевес сил был совершенно не в нашу сторону, и тем не менее русские моряки проявили достойные всякой похвалы мужество и героизм. В темноте канонерки потеряли друг друга, так как были уже значительно повреждены и у них вышли из строя прожекторы. Наиболее трагичной оказалась судьба «Сивуча». Он был зажат вражескими судами, но, даже получив множество пробоин, продолжал сражаться. Военные специалисты мира оценили подвиг «Сивуча» и нарекли «Балтийским Варягом». Интересно, что английская газета «Стар» писала, что о подвиге «Сивуча» будут помнить даже тогда, когда все события этой войны станут достоянием истории. Надеюсь, что мы тоже вносим посильную лепту в сохранение этой героической страницы. Затонувший «Сивуч» подбил два эсминца и нанес серьезные повреждения крейсеру «Augsburg». Немецкий капитан писал в своем дневнике, что противник сражался до последнего мгновения. «Кореец», сильно поврежденный, смог укрыться в Перновском заливе, экипаж высадился на берег и при приближении немецких кораблей взорвал свой корабль.

В это же время на минах подорвался еще один немецкий корабль. Ошибочно полагая, что Перновский залив является стоянкой для русских, они заблокировали ее, затопив при входе два брандера. Немцы еще какое-то время находились в заливе, обстреляли город Пернов, вызвав большие пожары, и ушли из Рижского залива. Русские радисты расшифровали сообщение о том, что немецкое командование, ссылаясь на плохую погоду и наличие русских подводных лодок, решило отказаться от операции в Моонзундском архипелаге. Предполагалось, что через 10 дней, когда тральщиков будет больше, они повторят попытку блокады Риги.

Две недели продолжались маневры противника, обладающего превосходящими силами, и кончились они для него без результата. Немцы потеряли десять миноносцев и тральщиков, был выведен из строя крейсер-дредноут «Мольтке», с повреждениями ушел легкий крейсер «Тетис». Эти две недели также стали наглядным примером для русского командования, что только артиллерийские позиции не смогут остановить хорошо подготовленный флот. В этот раз победа осталась за Россией, но бои показали, как много надо сделать для укрепления обороны.

К сожалению, боевые действия в районе Моонзундского архипелага на этом не закончились. Последней боевой операцией в ходе войны стала Моонзундская операция 29 сентября – 7 октября 1917 года, но о ней мы вам расскажем в следующий раз. Оборона архипелага была показана в фильме «Моонзунд» режиссера Александра Муратова по книге Валентина Пикуля. Мы желаем вам приятного просмотра и чтения.