Монахи под ударом: Соловецкий монастырь в Крымскую войну Оборона Соловецкого монастыря стала одной из светлых страниц проигранной Россией Крымской войны. Гарнизон обители, состоявший из солдат и монахов смог достойным образом встретить неприятеля. На чтение: 3 минуты

Оборона Соловецкого монастыря стала одной из светлых страниц проигранной Россией Крымской войны. Гарнизон обители, состоявший из солдат и монахов смог достойным образом встретить неприятеля.

«…неприятель обесславил себя и святотатством: дошел до острова, именуемого Заяцким, <…>, сделал несколько выстрелов на остров и остановился, сошел на остров и <…> прямо устремился в церковь, разрубил двери топором, разломал кружку, рассыпал медные деньги по полу, растворил Царские врата, раскрыл святой жертвенник и, уходя, взял три колокольчика в четырнадцать фунтов…» Так описывал происходившие на Севере России в июле 1854 года архимандрит Александр (Павлович), настоятель и фактический комендант монастыря на Соловецких островах.

Крымская война велась не только в Крыму, на Кавказе и Дунае. Россия столкнулась с проблемами и на дальних рубежах – в частности, на Севере, где английская флотилия действовала на коммуникациях неподалёку от Архангельска. Большую роль в защите побережья Белого моря сыграла монашеская обитель.

Соловецкий монастырь в истории России

Основанный в XV веке, Соловецкий монастырь всегда особо выделялся среди других духовных обителей России. Его история насыщенна военными страницами: несколько шведских нападений и даже противостояние с патриархом Никоном (служители монастыря не поддержали религиозную реформу, за что многие поплатились жизнями). Помимо этого, на Соловецких островах уже с XVI века существовала тюрьма, где отбывали наказание религиозные и политические преступники.

В XIX веке казалось, что войны обойдут обитель стороной. Однако в 1853 году грянула Крымская война. Против России выступила широкая коалиция союзников, среди которых ведущую роль играла «владычица морей» Великобритания. Было очевидно, что Лондон попытается использовать большую часть своих военно-морских возможностей для достижения победы. В этой связи над Русским Севером нависла угроза.

Несмотря на появление в начале XVIII века Санкт-Петербурга, Архангельск продолжал играть значимую роль в российской внешней торговле, а местное поморское население не представляло свою жизнь без прибрежных промыслов. Поэтому Великобритания уже в следующем после начала войны году, с открытием навигации, отправила в Баренцево и Северное моря флотилию, насчитывавшую несколько кораблей. Россия, в свою очередь, не обладала в регионе значительными военно-морскими силами, а вооружение крепостей оставляло желать лучшего.

Подготовка к столкновению

В феврале 1854 года в Архангельской губернии было объявлено военное положение, а обороной региона от возможного нападения противника стал руководить Роман Бойль . Весной информация об этом достигла монастыря, после чего власти приступили к эвакуации в Архангельск ценностей, а сама обитель начала подготовку к обороне. Одновременно состоялась ревизия оружия – всего в Соловецком монастыре обнаружили 16 чугунных пушек и около 600 ружей, практически всё находилось в неудовлетворительном состоянии (лишь 3 орудия могли более-менее вести огонь). В связи с этим из Архангельска прибыли военные специалисты, которые привезли ещё восемь пушек со снарядами. Они же занялись подготовкой инвалидной команды (так назывались военнослужащие с проблемами со здоровьем, которые несли гарнизонную службу) и добровольцев из числа монахов.

Посильное участие в подготовке к обороне принимал и архимандрит Александр, параллельно назначенный комендантом монастыря-крепости. Он уделял большое внимание боевому духу монахов и часто обращался к ним с ободряющими речами . «Если же мы молитвою и верою отразим неприятеля и нам господь поможет, то будет богу хвала, обители же вечная слава, что без войска отразили супостата!» .

Работы по подготовке Соловецкого монастыря к обороне завершились в конце июня. Монахи стали готовиться ко встрече с врагом.

Первая встреча с противником

Впервые вражеские корабли на Севере России заметили 25 июня у острова Мудьюг, неподалёку от Архангельска. Они обследовали фарватеры и побережье, но были отогнаны артиллерийским огнём. Уже утром 6 июля британские суда заметили в монастыре. Это были пароходы «Бриск» и «Миранда». Простояв некоторое время на расстоянии 10 вёрст от берега, в 15 часов они отошли, однако вернулись уже через час. Приблизившись к крепости, англичане попытались начать с гарнизоном переговоры с помощью специальных флагов. Монахи, не обученные премудростям военного дела, не поняли намёков противника. Ну а на выстрелы холостыми снарядами, которые были призваны хоть как-то обратить внимание на желание британцев начать переговоры, гарнизон ответил настоящем боевым огнём.

Англичане силами одного корабля начали бомбардировку монастыря. Монастырь отвечал, хотя и не очень удачно – большая часть снарядов попросту не долетала до вражеских кораблей. Однако батарее под командованием прибывшего из Архангельска фейерверкера В. Друшевского удалось повредить один из британских кораблей, после чего обстрел прекратился. Никто с обеих сторон не погиб – разве что стены крепости пострадали от британских ядер.

Утром следующего дня в монастырь с белым флагом явились английские парламентёры. Они передали гарнизону ультиматум от командующего эскадры адмирала Эрасмуса Омманнея, в котором звучало недоумение по поводу стрельбы батарей по английским флагам, а также требование о капитуляции. Архимандрит Александр написал ответ, в котором заявил, что гарнизон начал стрельбу в ответ на британский огонь, а относительно ультиматума заявил: «Гарнизона <…> не имеет, а только солдат для охранения живущих в монастырю служащих Господу Богу, <…> и сдавать Гарнизона за неимением онаго нечего, и флагов и оружий и прочаго не имеется» . Таким образом, требования Омманнея были отвергнуты.

В ответ англичане подвергли монастырь более сильной бомбардировке, однако и она не привела к жертвам, а от снарядов пострадали разве что деревянные постройки. Исследователи связывают эту акцию с тем, что адмирал Омманней, понимая, что у него нет сил для взятия крепости штурмом, принял решение уйти с таким символическим жестом.

Вскоре до Архангельска, благодаря гонцу из монастыря, дошла информация о нападении. Военный губернатор послал на помощь монахам несколько десятков солдат, ружья и 4 пушки более крупного калибра – однако в 1854 году англичане у стен крепости больше не появлялись. Осенью того же года архимандрит Александр посетил Санкт-Петербург, где удостоился аудиенции у императора Николая I. После этого монастырь пополнил запасы пороха, оружия и патронов к ним.

Попытки заключения договора

Вновь вражеская эскадра, усиленная французскими кораблями, появилась у Соловецкого монастыря летом 1855 года. На этот раз союзники не пытались обстреливать крепостные стены, ограничившись действиями на сопредельных территориях: от их действий особенно страдали стада крупного рогатого скота, которые паслись на близлежащих островах.

Несколько раз англичане и французы пытались пойти на контакт с архимандритом, предлагая заключить соглашение, по которому монахи должны были продать им часть своего провианта. Александр от заключения такого договора отказался: «… волов у меня нет, а коровы <…> молоком кормят монашествующих, коим по закону нашему возбраняется употреблять в пищу мясное. <…> Наконец я сказал, что если они силою захотят брать коров, то <…>, я велю перестрелять коров, и бросить в море, в такое место, что они не будут знать» .

После этого попытки ведения переговоров прекратились. Вплоть до сентября 1855 года англичане и французы периодически появлялись у монастыря, грабя скиты и поселения в округе, пока, с окончанием навигации, не покинули северные морские просторы России.

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Оборона Соловецкого монастыря и стойкость его защитников (и солдат, и монахов) стала достойным эпизодом Крымской войны, проигранной Россией. На протяжении долгого времени память об этих событиях поддерживалась в общественной жизни страны во многом благодаря архимандриту Александру. И в наши дни на территории Соловецкого монастыря можно встретить памятники, посвящённые этому эпизоду военной истории России.

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