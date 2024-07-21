Мир Петербурга в русской поэзии Мир Петербурга в русской поэзии На чтение: 1 минута

Ляпина Л.Е. Мир Петербурга в русской поэзии: очерки исторической поэтики. — СПб.: Нестор-История, 2010. — 138 с.

Книга представляет собой цикл статей о русской поэзии, посвященной Петербургу. Стихотворные тексты авторов XVIII ― XX вв., рассмотренные в исторической перспективе, обнаруживают сходства и преемственные связи, позволяющие говорить об особенностях поэтики образа Петербурга и путях ее развития. Объектом исследования в очерках, включенных в эту книгу, выступают разные стороны и аспекты петербургского мира: городской ландшафт, детали архитектуры, особенности быта и личностного мировосприятия, увиденные в их поэтическом воплощении соотносительно с эпохальным контекстом.

Книга адресована специалистам-литературоведам, преподавателям, студентам и заинтересованным читателям русской поэзии.

Мир Петербурга в русской поэзии Очерки исторической поэтики

От автора

«Похвала Ижерской земле и царствующему граду Санкт-Петербургу» В.К. Тредиаковского

Метеорология петербургского лирического пейзажа

Звуковой портрет Петербурга в поэзии XIX века

«Петербургское небо» в лирике XIX века

Петербургские балконы: культурно-литературный аспект

Мотив окна в «петербургской» лирике

Поэты о флоре и фауне Петербурга

«Петербургский ребенок» в поэзии

Петербург в поэзии А.Н. Апухтина

«Ленинград» О.Э. Мандельштама и традиция элегических «возвращений»

Петербург в эмигрантской поэзии (штрихи к портрету)

«Таврический сад» А.С. Кушнера: контекстуальное прочтение

Обложка: обложка книги" «Ляпина Л.Е. Мир Петербурга в русской поэзии: очерки исторической поэтики. — СПб.: Нестор-История, 2010.»

Источник: https://nestorbook.ru