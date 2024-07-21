Мир Петербурга в русской поэзии
Мир Петербурга в русской поэзии
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Ляпина Л.Е. Мир Петербурга в русской поэзии: очерки исторической поэтики. — СПб.: Нестор-История, 2010. — 138 с.
Книга представляет собой цикл статей о русской поэзии, посвященной Петербургу. Стихотворные тексты авторов XVIII ― XX вв., рассмотренные в исторической перспективе, обнаруживают сходства и преемственные связи, позволяющие говорить об особенностях поэтики образа Петербурга и путях ее развития. Объектом исследования в очерках, включенных в эту книгу, выступают разные стороны и аспекты петербургского мира: городской ландшафт, детали архитектуры, особенности быта и личностного мировосприятия, увиденные в их поэтическом воплощении соотносительно с эпохальным контекстом.
Книга адресована специалистам-литературоведам, преподавателям, студентам и заинтересованным читателям русской поэзии.
Мир Петербурга в русской поэзии Очерки исторической поэтики
«Похвала Ижерской земле и царствующему граду Санкт-Петербургу» В.К. Тредиаковского
Метеорология петербургского лирического пейзажа
Звуковой портрет Петербурга в поэзии XIX века
«Петербургское небо» в лирике XIX века
Петербургские балконы: культурно-литературный аспект
Мотив окна в «петербургской» лирике
Поэты о флоре и фауне Петербурга
«Петербургский ребенок» в поэзии
Петербург в поэзии А.Н. Апухтина
«Ленинград» О.Э. Мандельштама и традиция элегических «возвращений»
Петербург в эмигрантской поэзии (штрихи к портрету)
«Таврический сад» А.С. Кушнера: контекстуальное прочтение
Обложка: обложка книги" «Ляпина Л.Е. Мир Петербурга в русской поэзии: очерки исторической поэтики. — СПб.: Нестор-История, 2010.»
Источник: https://nestorbook.ru