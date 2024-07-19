Между двух революций 1905–1907 Между двух революций 1905–1907 На чтение: 1 минута

Нестор №3 (2000, №3). Ежеквартальный журнал истории и культуры России и Восточной Европы. Между двух революций 1905–1907. Источники, исследования, историография. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. 354 с.

Рецензенты: к.и.н. С.В. Куликов, д.и.н. Н.Н. Смирнов.

Между двух революций 1905–1907

ОТ РЕДАКТОРА

Этот номер журнала «Нестор» получился необычным. Исследовательские и историографические статьи принадлежат в основном известным специалистам, которых условно можно отнести к «старшему поколению» историков. Среди них и те, кого уже нет с нами (В.С. Дякин скончался в 1994 г., а В.И. Старцев в 2000 г.) Другая особенность предлагаемых читателю работ состоит в том, что часть из них написана довольно давно, а три уже публиковались (статьи Л. Хеймсона — на английском языке, первая из них появилась еще в 1964-1965 гг. а статья В.С. Дякина, в сокращенном виде, — в качестве введения к монографии «Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны. 1914-1917», изданной в 1967 г.) Несмотря на это, представляется, что они и сегодня сохраняют свое значение. Их писали профессионалы высочайшего класса. В определенной степени их можно рассматривать как значительные достижения историографии. Написанные в разных жанрах, публикуемые тексты оказали значительное влияние на последующие исторические исследования. Так, статьи Л. Хеймсона, ныне здравствующего профессора Колумбийского университета, до сих пор вызывают частые и живые отклики в американской русистике. Надеюсь, они будут небесполезны и российскому читателю, так как в них искусно переплетены и увязаны социальные мотивы и их политические последствия, предшествовавшие 1917 г. Историографическое введение к монографии «Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны. 1914-1917» В.С. Дякину пришлось в свое время значительно урезать. Между тем качество указанной историографической работы таково, что опубликованный текст безоговорочно принимал даже такой антагонист В.С. Дякина, как А.Я. Аврех ( Аврех А.Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985. С. 6; Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. С. 13). Статьи В.И. Старцева представляют часть его весьма значительного неопубликованного наследия, усилия к публикации которого предпринимают его ближайшие коллеги и ученики, прежде всего Б.Д. Гальперина и А.Б. Николаев.

Настоящее издание — это не только дань памяти и уважения признанным мастерам исторического исследования. Когда берешь в руки и читаешь эти работы, остается впечатление, что их уровень по-прежнему выше достоинства современных исследований. Поэтому публикация текстов такого рода — также и повод задуматься о состоянии современной историографии и сравнить ее уровень с работой предшествующего поколения.

И.В. Лукоянов

ИСТОЧНИКИ

11 - Переписка А.А. Киреева и Ф.Д. Самарина. Публикация, вступительная статья и комментарии И.В. Лукоянова

104 – Карл фон Сиверс в Эстонии. Документы и материалы. Публикация, вступительная статья и комментарии Н.С. Андреевой и Р.Ш. Ганелина

ИССЛЕДОВАНИЯ

125 – Л. Хеймсон. Проблема социальной стабильности в городской России. 1905-1907 гг.

162 – Л. Хеймсон. Проблемы политической и социальной стабильности в городской России накануне Война и Революции: современный взгляд

193 – В.И. Старцев. Тщетные усилия Родзянко

202 – В.И. Старцев. Декларация Временного правительство от 3 марта 1917 г.

215 – М.М. Сафонов. Ложь и правда об отречении Николая II

273 – С.В. Яров. Предпосылки конформизма: «большевизация» языка в 1917-1920-е гг.

285 – В.В. Чепарухин. С.Ю. Витте и его книжное собрание в Санкт-Петербургском государственном Политехническом университете

ИСТОРИОГРАФИЯ

299 – В.С. Дякин. Историографическое введение к монографии «Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны. 1914-1917»

336 – В.И. Старцев. Изучение истории Октября сегодня и завтра

348 – Р.Ш. Ганелин. П.Н. Михрин и вопрос о возвращении В.И. Ленина в Петроград осенью 1917 г.

Сведения об авторах

Обложка: Разрушенное здание Пассажа после окончания оккупации Ставрополя. 1943 г. Художник В.Г. Клёнов./ Б. М. Кустодиев, Большевик. 1920.

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