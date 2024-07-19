Между двух революций 1905–1907
Между двух революций 1905–1907
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Нестор №3 (2000, №3). Ежеквартальный журнал истории и культуры России и Восточной Европы. Между двух революций 1905–1907. Источники, исследования, историография. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. 354 с.
Рецензенты: к.и.н. С.В. Куликов, д.и.н. Н.Н. Смирнов.
Между двух революций 1905–1907
ОТ РЕДАКТОРА
Этот номер журнала «Нестор» получился необычным. Исследовательские и историографические статьи принадлежат в основном известным специалистам, которых условно можно отнести к «старшему поколению» историков. Среди них и те, кого уже нет с нами (В.С. Дякин скончался в 1994 г., а В.И. Старцев в 2000 г.) Другая особенность предлагаемых читателю работ состоит в том, что часть из них написана довольно давно, а три уже публиковались (статьи Л. Хеймсона — на английском языке, первая из них появилась еще в 1964-1965 гг. а статья В.С. Дякина, в сокращенном виде, — в качестве введения к монографии «Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны. 1914-1917», изданной в 1967 г.) Несмотря на это, представляется, что они и сегодня сохраняют свое значение. Их писали профессионалы высочайшего класса. В определенной степени их можно рассматривать как значительные достижения историографии. Написанные в разных жанрах, публикуемые тексты оказали значительное влияние на последующие исторические исследования. Так, статьи Л. Хеймсона, ныне здравствующего профессора Колумбийского университета, до сих пор вызывают частые и живые отклики в американской русистике. Надеюсь, они будут небесполезны и российскому читателю, так как в них искусно переплетены и увязаны социальные мотивы и их политические последствия, предшествовавшие 1917 г. Историографическое введение к монографии «Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны. 1914-1917» В.С. Дякину пришлось в свое время значительно урезать. Между тем качество указанной историографической работы таково, что опубликованный текст безоговорочно принимал даже такой антагонист В.С. Дякина, как А.Я. Аврех (Аврех А.Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985. С. 6; Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. С. 13). Статьи В.И. Старцева представляют часть его весьма значительного неопубликованного наследия, усилия к публикации которого предпринимают его ближайшие коллеги и ученики, прежде всего Б.Д. Гальперина и А.Б. Николаев.
Настоящее издание — это не только дань памяти и уважения признанным мастерам исторического исследования. Когда берешь в руки и читаешь эти работы, остается впечатление, что их уровень по-прежнему выше достоинства современных исследований. Поэтому публикация текстов такого рода — также и повод задуматься о состоянии современной историографии и сравнить ее уровень с работой предшествующего поколения.
И.В. Лукоянов
ИСТОЧНИКИ
11 - Переписка А.А. Киреева и Ф.Д. Самарина. Публикация, вступительная статья и комментарии И.В. Лукоянова
104 – Карл фон Сиверс в Эстонии. Документы и материалы. Публикация, вступительная статья и комментарии Н.С. Андреевой и Р.Ш. Ганелина
ИССЛЕДОВАНИЯ
125 – Л. Хеймсон. Проблема социальной стабильности в городской России. 1905-1907 гг.
162 – Л. Хеймсон. Проблемы политической и социальной стабильности в городской России накануне Война и Революции: современный взгляд
193 – В.И. Старцев. Тщетные усилия Родзянко
202 – В.И. Старцев. Декларация Временного правительство от 3 марта 1917 г.
215 – М.М. Сафонов. Ложь и правда об отречении Николая II
273 – С.В. Яров. Предпосылки конформизма: «большевизация» языка в 1917-1920-е гг.
285 – В.В. Чепарухин. С.Ю. Витте и его книжное собрание в Санкт-Петербургском государственном Политехническом университете
ИСТОРИОГРАФИЯ
299 – В.С. Дякин. Историографическое введение к монографии «Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны. 1914-1917»
336 – В.И. Старцев. Изучение истории Октября сегодня и завтра
348 – Р.Ш. Ганелин. П.Н. Михрин и вопрос о возвращении В.И. Ленина в Петроград осенью 1917 г.
Обложка: Разрушенное здание Пассажа после окончания оккупации Ставрополя. 1943 г. Художник В.Г. Клёнов./ Б. М. Кустодиев, Большевик. 1920.
Источник: https://commons.wikimedia.org