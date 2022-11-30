Марина Попович. Мечты сбываются «… И радость полетов – это жизнь, настоящая жизнь». На чтение: 2 минуты

20 июля 1931 года родилась легенда советской авиации Марина Попович

Данные эти официальные, а есть еще и неофициальные, так как Марине Лаврентьевне приходилось корректировать биографические данные, чтобы добиться исполнения своей мечты. Помните слова Н. Некрасова о том, что есть женщины в русских селениях? Да, женщины способны на многое. Но то, что женщина освоит реактивный самолет, великий русский поэт и представить не мог.

Дорога к мечте

Родина нашей героини – деревня Самусенки Смоленской области. Семья – это папа Лаврентий Федосович Коровкин-Васильев, мама Ксения Логиновна Щербакова и пятеро детей. После несчастья, произошедшего со старшей сестрой, старшинство перешло к Марине. Семья была творческой. Папа перегонял плоты по Западной Двине, но он увлекался музыкой, сам делал скрипки и хорошо играл. Марина вспоминала, что с малых лет выступала в семейном музыкальном ансамбле. Родители думали, что девочка свяжет свою судьбу с музыкой. Желание родителей исполнила младшая сестра Валентина, она окончила консерваторию и впоследствии работала дирижером в театре. Но у Марины была своя мечта. Она отчаянно хотела летать, стать летчиком как двое маминых братьев. И начавшаяся война помогла ей сделать решающий выбор.

Во время войны семья была эвакуирована в Новосибирск. Но даже тех коротких дней войны на Смоленщине, которые выпали на долю семьи до эвакуации, хватило, чтобы насмотреться ужасов войны. Марина очень хотела отомстить фашистам, но пока она подросла, и война закончилась. Неизменным и таким же горячим осталось желание летать. В 1947 году первая попытка записаться в аэроклуб не удалась. Оказалось, что из-за малого роста (150 см) ноги не доставали до педалей, сесть за штурвал ей не позволили. Целый год она изнуряла себя тренировками, нацелившись прибавить в росте. И вот результат – выросла до 161 см. Начался путь, который и привел ее к тем высотам, о которых она мечтала. Первым шагом стал Новосибирский авиационный техникум, который она окончила в 1951 году. Затем работала инженером-конструктором в Новосибирске, в Центральной летно-технической школе ДОСААФ в Саранске. А дальше появилось препятствие, которое казалось непреодолимым. После окончания войны появился запрет: женщин в небо не брать. Любая опустила бы руки, но не Марина, слишком велико было ее желание стать профессионалом, военным летчиком. О том, чтобы сдаться, не было и мысли. Марина отправилась в Москву и добилась встречи с Председателем Совета министров СССР маршалом Ворошиловым. Что подействовало на маршала, мы не знаем, но на заявлении он написал: «в порядке исключения направить в летное училище». С этим документом она и отправилась в Саранское авиационное училище, которое и окончила с красным дипломом. После учебы ее оставили там летчиком-инструктором. С 1958 года работала летчиком-инструктором в Москве в Центральном аэроклубе им В.П. Чкалова. А еще за ее плечами учеба в Ленинградской академии гражданской авиации.

Все выше и выше…

Со стороны все просто: захотела – и стала. Но до заветной мечты стать летчиком-испытателем прошло больше 10 лет. В 1964 году настал ее звездный час – она стала единственной в стране военной летчицей-испытателем 1-го класса. Этой хрупкой женщине оказались подвластны небесные просторы и, что очень важно, – рекорды. Она первой преодолела звуковой барьер, а на самолете «РВ» с двумя турбореактивными двигателями она установила мировой рекорд скорости в своем классе. Дальше она бьет мировые рекорды американских спортсменок. На самолете Ан-22 ей принадлежат 10 мировых рекордов. На тот момент она вообще была единственной женщиной, пилотирующей самолеты такого класса.

Но большой ее любовью стали военно-транспортный самолет Ил-76 и истребитель Миг-21. Все ее достижения были высоко оценены, и ее выбрали кандидатом в космонавты, но в отряд не взяли. Позднее, ее первый муж, космонавт Павел Попович, шутил, что она не умела молчать, в том числе и за едой, что в космосе недопустимо. Неудача с космосом не остановила нашу героиню, и она продолжила покорять околоземные просторы. В это время она получает государственные награды, в том числе и орден Трудового Красного Знамени.

В 1965 году произошло событие, которое надолго лишило нашу героиню неба. При испытательном полете на разведчике ЯК-25РВ произошла авария в кислородной системе, самолет начал падать, но Марина без паники оценила обстановку и смогла благополучно посадить машину. За мужество, хладнокровие и умелые действия она была представлена к званию Героя Советского Союза, что очень не понравилось Главнокомандующему ВВС П. Кутахову. За совершенный подвиг он просто уволил Марину Попович.

Снова в полет

На два долгих года Марину разлучили с небом. Сама она признавалась, что это было очень трудное время. Нечем было заполнить пустоту. Черная полоса закончилась, когда ее пригласили работать в ОКБ Антонова. Первым испытуемым самолетом стал АН-24. Марина Попович собрала прекрасный женский экипаж, на счету которого 71 мировой рекорд по самым различным показателям. Женская команда советских летчиц, доказала, что женщины способны на подвиги, которые не всегда по силам мужчинам.

Марина Попович завершила летную карьеру в 53 года и за все время налетала 5600 часов, освоила 40 типов самолетов и вертолетов. Ей принадлежит 102 мировых авиарекорда.

Мы должны быть благодарны Марине и за то, что она оставила нам замечательное литературное наследство. Еще будучи пилотом, она начала писать книги, что в дальнейшем стало ее главным делом. Она автор 15 книг, общий тираж их 1,5 миллиона экземпляров. А еще она автор сценариев для художественных фильмов. Последняя ее книга «Я –летчик!» стала автобиографической, и на внутренней стороне обложки ярким девизом написано: «… И радость полетов – это жизнь, настоящая жизнь».

Умерла Марина Попович в 2017 году в возрасте 86 лет.