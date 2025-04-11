Марафонская битва Афиняне расположились на Марафонской равнине. Здесь же к ним присоединился и отряд из Платеи. Греки выбрали удобное место – между горой и болотами. Соответственно, персам, чтобы пройти, нужно было выбить афинян. Но войска Дария не форсировали события. Они разбили лагерь и заняли выжидательную позицию. Датис не спешил. На чтение: 7 минут

Афиняне расположились на Марафонской равнине. Здесь же к ним присоединился и отряд из Платеи. Греки выбрали удобное место – между горой и болотами. Соответственно, персам, чтобы пройти, нужно было выбить афинян. Но войска Дария не форсировали события. Они разбили лагерь и заняли выжидательную позицию. Датис не спешил. Он придумал военную хитрость, которая, по его мнению, обеспечила бы его войскам безоговорочную победу. Персидский военачальник оставил кавалерию – главную ударную силу – на кораблях. Близ Марафона он выставил лишь пехоту, состоящую из копьеносцев (арстибара) и элитных частей, названных «Бессмертные». Датис считал, что во время боя его флот сможет беспрепятственно проплыть в тыл греческим войскам. И в нужный момент кавалерия нанесёт сокрушительный удар. Точное количество персидских воинов назвать сложно. Сами греки считали, что Каллимаху и Мильтиаду противостояло несколько сотен тысяч вражеских солдат. Однако эта цифра сильно завышена. Принято считать, что в распоряжении Датиса было около пятнадцати тысяч бойцов. Примерно десять тысяч выставили и греки. При этом, впервые они решили задействовать в битве рабов.

Каллимах и Мильтиад, понимая, что персы нанесут основной удар по центру, центр и ослабили. Они сделали ставку на сильные фланги. Расчёт был прост: персы увязнут и их удастся взять в «клещи».

12 сентября 490 года до н.э. началась Марафонская битва. План эллинов сработал. Персы действительно увязли в центре, а их фланги оказались смятыми. Особенно отличились платейцы. Именно сумели разгромить правый фланг вражеского войска, обратив солдат в бегство. Пытаясь спастись, воины попадали в топкое болото, из которого уже не могли выбраться. Следом рухнул и левый фланг. После чего эллины сомкнули «клещи». Произошедшее было настолько неожиданным для Датиса, что он так и не ввёл в бой кавалерию. Она осталась на кораблях и ничем не могла помочь. А греки, воодушевлённые успехом, ринулись к берегу, добивая отступавших врагов. Более того, им даже удалось захватить несколько персидских кораблей. И только после этого Датис отступил. Это была победа.

Но Каллимах с Мильтиадом понимали, что точка в сражении ещё не поставлена. Датис сохранил самые сильные войска, а значит, мог нанести удар по беззащитным Афинам. Поэтому хоронить павших и приносить жертвы богам было ещё рано. Греческие военачальники не ошиблись. Датис действительно решил захватить Афины. Но его флоту необходимо было преодолеть около сотни километров. По тем временам – расстояние значительное. У афинян было часов 10-15, чтобы добраться до своего города быстрее персов.

И греки направились в Афины. На поле боя они оставили платейцев и ещё один небольшой отряд для охраны погибших воинов. Отдельно в город был послан гонец. Он должен был рассказать о победе в Марафонской битве, а также предупредить народ об идущем персидском флоте. Как точно звали гонца – неизвестно. Фигурируют сразу несколько имён: Ферсипп, Фидиппид и Евклес. Со своей задачей гонец справился. Он прибежал в Афины, преодолев около 42 километров, и воскликнул: «Приветствую, мы победили!» После чего упал замертво.

Успели вернуться и греки. Когда персидский флот подошёл к Афинам, город уже находился под охраной. И Датис не стал больше испытывать судьбу, решив вернуться в азиатские владения. Военная кампания 490 года до н.э. осталась за греками. В том же году не стало и бывшего тирана Гиппия. Его мечтам не суждено было осуществиться.

Для Дария то поражение было болезненным, но не смертельным. Огромные ресурсы его державы могли «проглотить» и не такое. Скорее, пострадало его самолюбие и авторитет самой Персии, которая до этого момента считалась непобедимой. Дарий платирован нанести грекам ещё один удар, собрав уже больше силы, но не успел. В 486 году до н.э. взбунтовался Египет. Царю пришлось отправить войска туда. А вскоре Дарий умер.

Что касается Мильтиада, то он не смог воспользоваться триумфом. После победы грек попросил, чтобы его наградили масличным венком, но получив отказ. Афиняне упрекнули бывшего тирана, сославшись на то, что в Марафонской битве победили все греки, а не он один. Однако авторитет стратега всё равно был высок, как и популярность в народе. Его политический конкурент Фемистокл даже заявил: «Лавры Мильтиада не дают мне спать».

Есть предположение, что Мильтиад хотел вновь стать тираном, рассчитывая на свою популярность и авторитет. Но у него не получилось. Более того, в 489 году он возглавил неудачный поход на Кикладские острова. Во время осады Пароса Мильтиад получил ранение, но не обратил на это внимание. Не взяв город, он вернулся в Афины, где его отправили под суд. Мильтиад должен был ответить по всей строгости закона за провал военной кампании. В итоге его признали виновным «обмане народа» и приговорили к штрафу. А вскоре бывший тиран, стратег и герой Марафонской битвы умер.

О завершающем этапе греко-персидких войн вы узнаете из статьи Военная кампания Ксеркса: Греко-персидская война 480—479 годов