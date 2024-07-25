Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы 6 (19) августа 1905 г. император Николай II подписал манифест об учреждении в России Государственной Думы — высшего законосовещательного представительного органа Российской империи. В тот же день было опубликовано «Положение о выборах в Государственную Думу». На чтение: 5 минут

НАЧАЛО РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

В обстановке развития революции император Николай II должен был спешить с выполнением обещаний, возвещенных в рескрипте министру внутренних дел А.Г.Булыгину. 6 августа 1905 г. был издан Манифест о созыве представительного органа - Государственной думы. Последняя получала совещательные права, и власть императора, таким образом, по-прежнему оставалась неограниченной. Выборы в Думу предполагалось сделать многостепенными. Все избиратели делились на три курии: землевладельческую (преимущественно - помещики), городскую (крупные городские собственники) и крестьянскую. Депутаты Думы должны были выбираться губернскими избирательными собраниями, членами которых являлись выборщики, представлявшие соответствующие курии. Широкие слои населения (женщины, рабочие, учащиеся, военнослужащие и др.) избирательных прав не получали.

Обещание созвать Государственную думу являлось бесспорно уступкой со стороны самодержавия, но уступкой весьма скромной и запоздалой. Дальнейшие события сорвали созыв "Булыгинской Думы". В октябре 1905 г. разразилась Всероссийская политическая стачка, в которой участвовало около 2 млн. человек. В рядах забастовщиков, требовавших свержения самодержавия и созыва Учредительного собрания, оказались не только рабочие, но и служащие, интеллигенты. Вся жизнь страны была парализована. Не имевшая в своем распоряжении достаточного количества надежных войск власть попала в критическое положение, теряя контроль над ситуацией. В правящих кругах усиливались колебания. Репрессивные меры не давали эффекта. В этих условиях роль спасителя династии сыграл С.Ю. Витте, пребывавший (после отставки в 1903 г. с поста министра финансов) в опале. Выход из сложившейся ситуации С.Ю.Витте видел в либеральных реформах, способных привлечь на сторону самодержавия оппозицию. 17 октября 1905 г. Николай II подписал после долгих колебаний Манифест, составленный в духе программы С.Ю.Витте. Этот акт обещал даровать населению демократические свободы, предоставить Думе законодательные права, расширить круг лиц, имевших возможность участвовать в выборах депутатов. 19 октября 1905 г. именным указом был реорганизован существующий еще с 1857 г., но крайне редко собиравшийся Совет министров. Он превратился в постоянно действующее высшее учреждение - в правительство Российской империи. Руководство Советом было возложено на особое должностное лицо - председателя Совета министров, призванного играть роль главы правительства. Первым председателем Совета министров стал С.Ю.Витте.

Таким образом, "Булыгинская дума" существовала только как идея, а реакция на нее стала основанием для последующих преобразований.

По материалам кн.: История России от древнейших времен до начала XX в. Под. ред. И.Я.Фроянова.

http://www.hrono.ru/sobyt/1900sob/1905bulygduma.php

ИЗБИРАТЕЛИ И ПОРЯДОК ВЫБОРОВ

На подлинном Собственною Его императорского величества рукою написано: "Быть по сему"

Положение

I. Общие положения

1. Выборы в Государственную думу производятся: а) по губерниям и областям и б) по городам: С.-Петербургу и Москве, а также Астрахани, Баку, Варшаве, Вильне, Воронежу, Екатеринославу, Иркутску, Казани, Киеву, Кишеневу, Курску, Лодзи, Нижнему Новгороду, Одессе, Орлу, Риге, Ростову-на-Дону, совместно с Нахичеванью, Самаре, Саратову, Ташкенту, Тифлису, Туле, Харькову и Ярославлю. Примечание: Выборы в Государственную думу от губерний Царства Польского, областей Уральской и Тургайской и губерний и областей Сибирских, генерал-губернаторств Степного и Туркестанского и наместничества Кавказского, а также выборы от кочевых инородцев производятся на основании особых правил. 2. Число членов Государственной думы по губерниям, областям и городам устанавливается приложенным к сей статье расписанием. 3. Избрание членов Государственной думы по губерниям и областям (ст. 1, п. а) производится губернским избирательным собранием. Собрание это образуется под председательством губернского предводителя дворянства или лица, его заменяющего, из выборщиков, избираемых съездами: а) уездных землевладельцев; б) городских избирателей и в) уполномоченных от волостей и станиц. 4. Общее число выборщиков по каждой губернии или области, а равно распределение их между уездами и съездами устанавливается приложенным к сей статье расписанием. 5. Избрание членов Государственной думы от указанных в пункте б статьи 1 городов производится избирательным собранием, образуемым под председательством городского головы или лица, его заменяющего, из выборщиков, избираемых: в столицах - в числе ста шестидесяти, а в остальных городах - в числе восьмидесяти. 6. В выборах не участвуют: а) лица женского пола; б) лица моложе двадцати пяти лет; в) обучающиеся в учебных заведениях; г) воинские чины армии и флота, состоящие на действительной военной службе; д) бродячие инородцы и е) иностранные подданные. 7. Кроме указанных в предшедшей (6) статье лиц, в выборах не участвуют также: а) подвергшиеся суду за преступные деяния, влекущие за собой лишение или ограничение прав состояния либо исключение из службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоение вверенного имущества, укрывательство похищенного, покупку и принятие в заклад заведомо краденого или полученного чрез обман имущества и ростовщичество, когда они судебными приговорами не оправданы, хотя бы после состоявшегося осуждения они и были освобождены от наказания за давностью, примирением, силою Всемилостивейшего манифеста или особого Высочайшего повеления; б) отрешенные по судебным приговорам от должности - в течение трех лет со времени отрешения, хотя бы они и были освобождены от сего наказания за давностью, силою Всемилостивейшего манифеста или особого Высочайшего повеления; в) состоящие под следствием или судом по обвинениям в преступных деяниях, означенных в пункте а или влекущих за собой отрешение от должности; г) подвергшиеся несостоятельности, впредь до определения свойства ее; д) несостоятельные, о которых дела сего рода приведены уже к окончанию, кроме тех, несостоятельность коих признана несчастною; е) лишенные духовного сана или звания за пороки или же исключенные из среды обществ и дворянских собраний по приговорам тех сословий, к которым они принадлежат и ж) осужденные за уклонение от воинской повинности. 8. Не принимают участия в выборах: а) губернаторы и вице-губернаторы, а равно градоначальники и их помощники - в пределах подведомственных им местностей и б) лица, занимающие полицейские должности - в губернии или городе, по которым производятся выборы.

Из «Высочайше утвержденного положения о выборах в Государственную Думу» от 6(19) августа 1905 г.

БУЛЫГИНСКАЯ ДУМА – КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

В начале июля в Москве собрался четвертый земский съезд. На нем впервые в лице кн. Н. Ф. Касаткина-Ростовского, избранного курским земством, раздался голос правых. Но огромное большинство съезда было настроено еще левее, чем прежде. То, что было известно о «Булыгинском проекте», не удовлетворяло конституционные круги. Июньские вспышки не смутили земцев, а скорее убедили их в необходимости принять более резкий тон. «На реформу рассчитывать нечего, - говорил И. И. Петрункевич. - Мы можем рассчитывать на себя и на народ. Скажем же это народу. Не надо туманностей… Революция - факт. Мы должны ее отклонить от кровавых форм… Идти с петициями надо не к Царю, а к народу». (Это заявление вызвало демонстративный уход со съезда трех правых делегатов.)

Съезд постановил обратиться с воззванием к народу и решил уполномочить свое бюро «в случае надобности входить в соглашение с другими организациями». Эта краткая формула вызвала больше всего прений и прошла только 76 голосами против 52. Она открывала возможность соглашений между земской организацией и другими, открыто революционными силами, в первую очередь Союзом союзов.

Государь был возмущен и встревожен такими решениями, принятыми через какой-нибудь месяц после приема делегации - после так лояльно и искренне звучавшей речи кн. Трубецкого. Он поручил сенатору Постовскому запросить руководителей земских съездов - как понимать такое противоречие между словами и делами? Запрошенные лица доказывали, что никакого противоречия нет, что обращение к народу - только «новый шаг на прежнем пути»; а фактически руководившая июльским съездом группа «земцев-конституционалистов» прямо постановила: «Посылка депутации 6 июня представляется не актом земских конституционалистов, а актом коалиционного съезда, и результат ее ни в чем не связывает нас».

Таким образом, когда государь захотел снестись с «земскими людьми», которые приходили к нему с хорошими словами, - вдруг оказалось, что обращаться не к кому. Это оставило горький след в его душе и создало в нем убеждение, что на эти крути «положиться нельзя». Между тем, сознательной неискренности тут не было ни с чьей стороны: земские съезды не были организованной силой; они бывали только орудием других, более сплоченных групп, и прежде всего «Союза освобождения».

18 июля в Петергофе начались совещания по поводу проекта Государственной думы. В них участвовало несколько десятков человек - великие князья, министры, наиболее видные члены Гос. совета, несколько сенаторов, а также известный историк проф. В. О. Ключевский. Председательствовал государь. Когда статья была достаточно обсуждена, государь объявлял, утверждает ли он ее или нет; это заменяло голосование.

Наибольшие споры вызвала статья, по которой проекты, отвергнутые Гос. думой, не могли представляться на утверждение государя: в этом усмотрели ограничение царской власти; статья была изменена.

Во время прений об избирательном законе некоторые члены совещания настаивали на том, чтобы можно было избирать и неграмотных, которые - элемент благонадежный и говорят «эпическим языком», - на что министр финансов В. Н. Коковцов с присущим ему сухим юмором заметил: «Не следует слишком увлекаться желанием выслушивать в Думе эпические речи неграмотных стариков… Они будут только пересказывать эпическим слогом то, что расскажут им другие». Требование грамотности для депутатов было сохранено.

Проект, обсуждавшийся в Петергофе с 19 по 26 июля, был затем опубликован в день Преображения и получил прозвание «закон 6 августа» или «Булыгинская Дума». Он устанавливал совещательное народное представительство, имеющее право обсуждать проекты законов и государственную роспись, задавать вопросы правительству и указывать на незаконные действия властей путем непосредственного доклада своего председателя государю. Наряду с Думой сохранялся существующий Государственный совет как учреждение, имеющее опыт в разработке законов. Государь мог издавать законы и вопреки заключениям Думы и Совета; но обсуждение проектов в двух «палатах» давало возможность выяснить отношение общества, и можно было ожидать, что без серьезных оснований монарх едва ли стал бы действовать против ясно выраженного мнения выборных от населения.

Избирательный закон был всецело основан на идее лояльности крестьянства. Все крестьяне, а также землевладельцы могли участвовать в избрании выборщиков, которые затем сходились для выбора депутатов. В городах, наоборот, избирательное право было очень ограниченным; голосовать могли только домовладельцы и наиболее крупные плательщики квартирного налога. Рабочие и интеллигенция были почти совершенно исключены.

«Привлекши без всякого ценза огромную крестьянскую массу к выборам в Думу, - писало «Освобождение», - самодержавная бюрократия признала, что народное представительство в России может быть основано только на демократической основе…»

Закон 6 августа не вызвал восторга почти ни в ком: большинство общества не мирилось с совещательным характером Гос. думы, а в дворянских кругах были недовольны отказом от сословного начала при выборах и преобладанием крестьянских выборщиков. Некоторые правые круги были также недовольны тем, что евреи допускались к выборам на общем основании.

Государь надеялся, что крестьянская Дума будет соответствовать тому истинному облику русского народа, в который он продолжал глубоко верить.

С.С. Ольденбург. Царствование императора Николая II

http://www.empire-history.ru/empires-210-35.html

РЕАКЦИЯ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Приехав после этого в Москву, я очутился перед подготовкой патриотической демонстрации иного рода, способной действительно выразить, если не «народное», то национальное негодование. В Москве заседала как раз тогда небольшая группа земского меньшинства для выяснения своего отношения к предстоявшим выборам в «Булыгинскую» Думу. Представитель большинства земских съездов, Ф. А. Головин от имени бюро съездов предложил Д. Н. Шипову, отложив на этот раз, в виду серьезности момента, разделявшие «земцев» разногласия, собраться вместе на общий («коалиционный») съезд 24 мая. Не без колебаний, это предложение было принято, хотя тотчас же обнаружились глубокие разногласия относительно цели объединения. Меньшинство шло на съезд с целью «поддержать власть» в трудную минуту. Большинство хотело добиться от власти «изменения государственного строя». В этом духе был составлен и проект «адреса-петиции» для представления царю.

Из воспоминаний П.Н. Милюкова.

ЛЕНИН О БОЙКОТЕ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

…Ясно, что наша тактика должна состоять в настоящий момент, во-первых, в поддержке идеи бойкота. Самый вопрос об этом бойкоте есть вопрос внутри буржуазной демократии. Рабочий класс тут прямо не заинтересован, но он безусловно заинтересован в поддержке той части буржуазной демократии, которая революционнее, он заинтересован в расширении политической агитации и обострении ее. Бойкот Думы — есть усиленное обращение буржуазии к народу, развитие ее агитации, увеличение числа поводов для нашей агитации, углубление политического кризиса, т. е. источника революционного движения. Участие либеральной буржуазии в Думе — есть ослабление ее агитации в настоящем, обращение ее более к царю, чем к народу, приближение контрреволюционной сделки между царем и буржуазией.

Обложка: здание Государственной Думы Российской Империи, Таврический дворец. Санкт-Петербург.

Источник: https://www.romanovempire.org