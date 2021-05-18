Люди и геополитика. К признанию Россией донбасских документов Учитывая полную потерю субъектности Украиной как государством, все так или иначе значимые события, связанные с ней последнее время рассматриваются исключительно сквозь призму большой геополитической игры. Вот и признание Россией документов ДНР и ЛНР если и интерпретировать в духе «империя (в смысле Российская Федерация) наносит ответный удар», – то это тоже не очень про Украину. И бурное осуждение из Киева данного решения Кремля имеет не большую значимость, чем анонимный коммент в соцсетях. Следует отметить, что со стороны Запада этот шаг Москвы пока не вызвал особой реакции. Разве что посольство США в России отметилось, назвав произошедшее «тревожным». Западные СМИ также весьма аккуратны... На чтение: 1 минута

Учитывая полную потерю субъектности Украиной как государством , все так или иначе значимые события, связанные с ней последнее время рассматриваются исключительно сквозь призму большой геополитической игры.

Вот и признание Россией документов ДНР и ЛНР если и интерпретировать в духе «империя (в смысле Российская Федерация) наносит ответный удар», – то это тоже не очень про Украину. И бурное осуждение из Киева данного решения Кремля имеет не большую значимость, чем анонимный коммент в соцсетях.

Следует отметить, что со стороны Запада этот шаг Москвы пока не вызвал особой реакции. Разве что посольство США в России отметилось, назвав произошедшее «тревожным». Западные СМИ также весьма аккуратны в своей риторике по данному поводу, в основном ограничившись констатацией факта. Хотя, например, британская «Independent» обратила внимание, что указ российского президента был обнародован спустя всего несколько часов после того, как вице-президент США Майк Пенс, выступая на проходящей Мюнхенской конференции по безопасности, заявил об ответственности России за выполнение минских соглашений.

То, что указ о признании документов республик, был подписан именно в тот момент, когда в Мюнхене проходит традиционная и крайне статусная конференция, не выглядит совпадением. Символизму происходящему добавляет, что именно на этом мероприятии ровно десять лет назад Владимир Путин произнес свою знаменитую «мюнхенскую речь» . Текущие события особенно ярко подчеркивают грандиозность перемен, произошедших за это десятилетие, а также возвращение России на международную арену в качестве ключевого геополитического игрока.

Последними решениями Москва сделала очередной шаг в «украинской партии», причём её действия заметно изменили «положение фигур на доске». Это тем более любопытно, что за неделю до этого Россия устами своего министра иностранных дел зафиксировала текущий на тот момент status quo и озвучила свои условия и требования к партнерам. Похоже, пожелания-требования Кремля не были услышаны (или было отказано в их выполнении), в результате Россия своими действиями 18 февраля перенесла игру на «сторону противника».

Собственно, об этом прямо заявил Сергей Лавров. Сначала он в своём выступлении в Мюнхене заявил о том, что Россия не снимет свои санкции против Европы, пока не будут выполнены минские соглашения. Несмотря на остроумность риторики, данное решение Москвы как нельзя более серьёзно и влечёт за собой крайне важные последствия для всей конфигурации российско-европейских отношений, которые последние месяцы находятся в состоянии «Россия почти дождалась снятия санкций». Теперь ещё предстоит посмотреть, кто будет дожидаться их отмены и какие усилия кому для этого придется приложить.

Затем, уже после обнародования указа о признании документов донбасских республик, глава российского МИД заявил, что действовать он будет также до выполнения минских соглашений.

Минские соглашения в свете ситуации, развивающейся на Украине, всё больше превращаются в фантом, которым Запад оперировал в попытках добиться от России тех или иных желаемых действий. Ныне Россия перехватила эту инициативу и, судя по всему, намерена продемонстрировать, что в эту игру могут играть обе стороны.

Что касается республик Донбасса, то указ о признании Россией их документов серьёзным образом усиливает их устойчивость и прочность их позиций. Однако главным выгодоприобретателем от данного решения являются жители ДНР и ЛНР, чья жизнь заметно облегчится в связи с ним.

В мире суровых геополитических решений, где традиционно в расплату идут человеческие жизни не в единичных количествах, это очень хорошая новость.

От редакции. При этом в формулировке президентского указа нет ничего про ЛДНР, а есть про «граждан и лиц без гражданства, проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Поэтому можно и дальше гадать: это демонстративный политический и гуманитарный жест или пролог к признанию Москвой народных республик Донбасса? А можно и не гадать.

Потому что в исторической перспективе Россия видит проблему не одного только Донбасса, но проблему всей Украины. Её и решает – сообразуясь со своими возможностями и внешними обстоятельствами. И каждый тактический шаг – это усиление своих возможностей и воздействие на внешние обстоятельства. «Донбасский указ» от 18 февраля – как раз такой тактический шаг. История ещё далека от завершения…