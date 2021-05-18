Ликвидация бандеровцев
Неправда, что трагедия повторяется в истории в виде фарса. Трагедия повторяется в виде трагедии. Сегодня на Украине много людей, говорящих о величии украинской нации. И следствием этой болтовни стали убитые украинцы, русские, белорусы, евреи… Спустя 14 лет после окончания Второй мировой войны в Мюнхене скончался некий гражданин Штефан Попель, опознанный впоследствии как Степан Бандера. У Бандеры была диагностирована трещина основания черепа (результат падения с лестницы), а также паралич сердечной мышцы. Предводитель и идеолог украинской нации погиб от руки своего же соратника, завербованного КГБ, – Богдана Сташинского. Сташинский, по распространённой версии, выстрелил в лицо Бандеры из специального устройства аэрозольным облаком с...
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Неправда, что трагедия повторяется в истории в виде фарса. Трагедия повторяется в виде трагедии. Сегодня на Украине много людей, говорящих о величии украинской нации. И следствием этой болтовни стали убитые украинцы, русские, белорусы, евреи…
Спустя 14 лет после окончания Второй мировой войны в Мюнхене скончался некий гражданин Штефан Попель, опознанный впоследствии как Степан Бандера. У Бандеры была диагностирована трещина основания черепа (результат падения с лестницы), а также паралич сердечной мышцы.
Предводитель и идеолог украинской нации погиб от руки своего же соратника, завербованного КГБ, – Богдана Сташинского.
Сташинский, по распространённой версии, выстрелил в лицо Бандеры из специального устройства аэрозольным облаком с цианидом. Смерть была достаточно лёгкой: Бандера потерял сознание от наступившего удушья и упал с лестницы, разбив голову и лицо. Казнь свершилась. Сотни тысяч убитых украинскими националистами во время Второй мировой войны оказались отмщёнными.
Подобные казни, когда вина подозреваемых ввиду своей очевидности не требует доказательств, практиковались издревле и существуют и сегодня.
Виновного в терактах 11 сентября в США Усаму бен Ладена американские военные захватили на территории чужого государства. Они могли вывезти его в США и устроить публичный суд, однако вследствие доказанности вины и чрезвычайной опасности объекта ликвидировали его, уничтожив труп.
Израильские спецслужбы выследили и уничтожили тех, кто был причастен к мюнхенской резне во время Олимпиады 1972 года, когда террористами были убиты 11 членов израильской сборной. Они искали террористов по всему миру. И очень хочется верить в то, что, прячась по захолустным уголкам мира, ложась спать в третьесортных гостиницах, террористы с ужасом думали, что могут завтра не проснуться, и вспоминали своих невинноубиенных жертв.
Бандера убил много больше людей, чем арабские террористы в Мюнхене. Много больше, чем погибло в башнях-близнецах в Нью-Йорке.
Их трудно счесть, невозможно назвать поименно. Многие из них так и остались в безвестности, как жертвы Бабьего Яра, где оуновцы Степана Бандеры расстреливали украинских евреев, да и не только их. Кстати, именно то, что в Бабьем Яре орудовали сами украинцы, и стало той преградой, которая долгое время держала под спудом киевскую трагедию. Стыдливо не хотели бередить старые раны истории сотрудничества украинцев с фашистами: истории о том, как благополучные киевляне, жившие годами бок о бок друг с другом, побежали доносить на соседей и, более того, как самые активные взяли в руки оружие и стали убивать. По этой же причине долго не обнародовали информацию о десятках белорусских деревень, заживо сожженных украинскими националистами. Как мало вспоминали о Волынской резне и десятках тысяч убитых поляков. Но, видимо, как писал поэт, «надо сыпать соль на раны: чтоб лучше помнить – пусть они болят».
Судьба Бандеры должна служить современным украинским националистам напоминанием, что все они, все без исключения, будут занесены в каменные скрижали Книги Смерти. И каждый вечер, ложась спать, они должны помнить, что утро может не наступить. Этот список открыт. И неважно, кто, где и когда это сделает, важно, что так будет.
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