Легендарный танк Т-70 времен Великой Отечественной войны вернулся в Мелитополь. в Мелитополь. Реставрацию боевой машины провели специалисты Российского военно-исторического общества и Музея «Битва за Ленинград» имени З. Г. Колобанова. В День 80-летия освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков танк занял свое историческое место на постаменте у Братского воинского кладбища. На чтение: 2 минуты

Реставрацию боевой машины провели специалисты Российского военно-исторического общества и Музея «Битва за Ленинград» имени З. Г. Колобанова. В День 80-летия освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков танк занял свое историческое место на постаменте у Братского воинского кладбища.

О значении этого события рассказал Заместитель начальника управления Президента РФ по общественным проектам, заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко .

- Сегодня героический танк Т-70, который под командованием гвардии лейтенанта Гаврюшова Сергея Дмитриевича первым ворвался в Мелитополь в 1943 году, вернулся в свой родной город. Он встал на ход, он будет готов ко всем последующим парадам, которые будут проходить в городе Мелитополь. Мы выслушали много измышлений по поводу этого танка. Нам рассказывали ЦИПСО-шники о том, что якобы мы его «забрали для службы на фронте». На фронте есть кому служить. А это - героический танк, символ нашей Победы! Победа будет за нами! – сказал Николай Овсиенко

В ходе церемонии Николай Овсиенко передал в дар Музею Мелитополя гильзу от танка Т-70 с землей из Ленинградской области.

Танк Т-70 – машина с уникальной судьбой. Это тот редкий случай, когда боевая машина стала памятником еще до окончания Великой Отечественной войны. Восемь десятилетий он стоял на постаменте и стал символом Мелитополя. В апреле 2023 года жители города обратились в Российское военно-историческое общество с просьбой отремонтировать танк.

Восстановить танк вызвалось Региональное отделение РВИО в Ленинградской области и музей «Битва за Ленинград» им. З.Г.Колобанова, где трудятся опытные мастера по восстановлению бронетехники времён Великой Отечественной войны. В ходе реставрации специалисты сохранили пробития, полученные танком в бою, при этом восстановили его до ходового состояния, исправив последствия предыдущих реставраций. Работы выполнили в рекордные сроки: чуть больше 4-х месяцев.

В день 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков танк вернули на его историческое место – у Братского кладбища, где покоятся солдаты и офицеры Красной Армии, в том числе экипаж танка.

Как отметила, Глава Администрации города Мелитополь, Председатель Регионального отделения РВИО в Запорожской области Галина Данильченко , героизм и беззаветное мужество освободителей Мелитополя 1943 года служит важным нравственным ориентиром для участников Специальной военной операции, которые сегодня находятся на передовой борьбы с нацизмом.

- Дорогие мелитопольцы, дорогие друзья! От всей души и от всего сердца поздравляю вас с этим замечательным праздником – Днем освобождения нашего города Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков! Желаю вам и вашим близким мирного неба над головой, счастья, здоровья. Сейчас российские войска снова освобождают нашу землю от возродившегося фашизма, и снова победа будет за нами, друзья! – обратилась к жителям города Галина Данильченко .

В числе первых гостей обновленный мемориал посетили ветераны боевых действий, а также семьи участников Великой Отечественной войны. В день возвращения в Мелитополь, танк совершил круг почета. Местные жители встречали его цветами.

История этого танка трогает до глубины души. Боевая машина под командованием гвардии лейтенанта Сергея Гаврюшова первой ворвалась в осажденный фашистами город. Экипаж танка погиб, а Т-70 был установлен на «Братском кладбище». Восемь десятилетий он стоял на постаменте и стал символом Мелитополя.

После возвращения боевой машины домой в адрес Российского военно-исторического общества начали поступать отзывы от благодарных жителей Мелитополя. Приводим некоторые из них.

- Для меня это очень большой праздник. Я рад, что дожил до такого дня, когда славят наших героев — освободителей города Мелитополь.

- Мой дедушка служил, освобождал город. Это наша страна, наша Родина. Это много значит для нас. Всю историю изменили, научили наших детей неизвестно чему, будем теперь пытаться возвращать все назад.

- Это особенный День всегда был и будет. То, что сейчас у нас в городе происходит – это прекрасно.

Специалисты Музея «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова сохранили пробития, полученные танком в бою, при этом восстановили его до ходового состояния, исправив последствия предыдущих реставраций. Сейчас танк находится на обслуживании, которое обеспечит его сохранность в зимнее время года. В скором времени Т-70 снова вернется на постамент мемориального комплекса «Братское кладбище».