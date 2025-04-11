Культура Ассирии Культурный расцвет государства пришёлся на новоассирийский период. Уже при Ашшурнацирапале II в искусстве стали преобладать торжественность, сочетавшаяся с лаконичностью. Творцы упрощали композиции и не касались рядовых, бытовых сцен. Людей художники изображали мощными, специально подчёркивая физическую силу. Основной же акцент делался на позы и жесты. Лица у правителей, богов и мифологических персонажей были схожи. Различия наблюдались только в деталях одежды. На чтение: 5 минут

Культурный расцвет государства пришёлся на новоассирийский период. Уже при Ашшурнацирапале II в искусстве стали преобладать торжественность, сочетавшаяся с лаконичностью. Творцы упрощали композиции и не касались рядовых, бытовых сцен. Людей художники изображали мощными, специально подчёркивая физическую силу. Основной же акцент делался на позы и жесты. Лица у правителей, богов и мифологических персонажей были схожи. Различия наблюдались только в деталях одежды.

Во времена Саргона II происходит изменения в сюжетах. Они стали более разнообразными. Появился также «задний фон»: реки, деревья, холмы. Но истинный расцвет культуры произошёл при Ашшурбанапале. Теперь художники старались передать в мельчайших деталях сцены охоты, добавляя эмоции. В Ниневии находились каменные полотна с изображением не только государя и его воинов, но и прислуги, а также гостей. Популярным персонажем являлся Гильгамеш — герой шумерского эпоса, укоренившийся и в Ассирии. Бесстрашного охотника изображали со львом, которого он держал в руках.

Дворцы, а также дома обычно украшались изразцовой орнаментацией и росписью. Наносились они чёрной, зелёной, жёлтой и красной красками.

Большого мастерства достигли ассирийские скульпторы. Например, статуи Ашшурнацирапала II и богини плодородия Иштар выглядят впечатляющее. Тоже самое касается крылатых быков и львов, украшавших вход в царские дворцы. Крылатые быки с человеческими головами назывались «шеду». Их специально изготовляли с пятью ногами, чтобы создать иллюзию шага мифического существа.

Отдельным видом искусства считалось изготовление печатей и гирь. Мастера делали их из металла, чёрного дерева, слоновой кости и глины.

Но главное — это дворцы. Ассирийские строители достигли впечатляющего мастерства в возведении царских обителей. Например, Дур-Шаррукин построили на высокой и широкой террасе. А у входа скульпторы разместили статуи в виде львов с человеческими головами. Рядом же находились и крылатые быки.

В царском дворце насчитывалось свыше двух сотен помещений и несколько десятков дворов. Стены были построены из кирпича (смесь глины и рубленой соломы). С внешней стороны их украсили украсили изображениями мифических существ и героев эпоса. На нижней части стен расположились каменные плиты со сценами охоты, сражений. И почти везде центральным персонажем являлся правитель.

Возле дворца Саргона II был возведён зиккурат — семиэтажная башня, выполнявшая роль храма. Каждый этаж был выкрашен в свой цвет и символизировал планеты, которым ассирийцы поклонялись.

Произведением искусства считалась и Ниневия. По приказу Синаххериба главная улица имела в ширину двадцать шесть метров. А все постройки возводились по чёткой линии, заступать за которую строго запрещалось. В Ниневии было много храмов, парков и прудов. А царский дворец располагался на огромной платформе.

Раскопки открыли развалины его дворца в Ниневии (современный Куюнджик), где, кроме разнообразных произведений изобразительного искусства, были найдены глиняные таблички с клинообразными текстами, составлявшие знаменитую библиотеку Ашшурбанапала, давшую возможность познакомиться с высоким уровнем ассирийской культуры.

Рельефы, как и ранее, прославляют царя, изображают военные сцены и сцены охоты. Исполнены же они неодинаково: одни работы выполнены первоклассными мастерами, другие — ремесленниками. Обычно рельефы раскрашивались. В отличие от произведений предыдущего времени, в них с большим мастерством передаётся движение фигур. Рельефы показывают последовательное развитие действия.

Великолепными, всемирно известными примерами рельефов из дворца Ашшурбанапала являются плиты со сценами охоты на львов в царском зверинце. Очень мягко проработаны тела зверей. Реалистично трактованы фигуры раненых льва и львицы. Эти рельефы полны напряженного драматического содержания. Особенно выразительна смертельно раненая львица, делающая последнюю попытку подняться.

В рельефах этого времени, передающих дворцовые и культовые сцены, меньше живости, в них господствует каноничная условность и больше, чем в предшествующие периоды, увеличиваются декоративность и мелкая проработка деталей.

Все материалы ассирийского цикла вы найдете под этими заголовками:

Староассирийское царство

Среднеассирийское царство

Новоассирийское царство

Лоскутное одеяло империи

Религия Ассирии

Культура Ассирии