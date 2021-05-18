Куда улетели «птенцы Керенского»? Февральская революция 1917 года со своим пьянящим воздухом свободы изменила жизнь до неузнаваемости. В те времена даже образованные люди искренне считали, что все зло идет от «проклятого царизма». Грабят и воруют потому, что при царе плохо жилось. Нет царя – нет и проблемы. В марте 1917 года министром юстиции стал адвокат Александр Федорович Керенский, который сразу распорядился освободить всех политических заключенных и сосланных в Сибирь членов Государственной думы. Отдельное решение было по освобождению «бабушки русской революции» Екатерины Брешко-Брешковской, которую должны были со всеми почестями отправить в Петроград. Среди политических заключенных, получивших свободу в эти мартовские дни, были Иосиф Сталин и... На чтение: 1 минута

Февральская революция 1917 года со своим пьянящим воздухом свободы изменила жизнь до неузнаваемости. В те времена даже образованные люди искренне считали, что все зло идет от «проклятого царизма». Грабят и воруют потому, что при царе плохо жилось. Нет царя – нет и проблемы.

В марте 1917 года министром юстиции стал адвокат Александр Федорович Керенский, который сразу распорядился освободить всех политических заключенных и сосланных в Сибирь членов Государственной думы. Отдельное решение было по освобождению «бабушки русской революции» Екатерины Брешко-Брешковской , которую должны были со всеми почестями отправить в Петроград.

Среди политических заключенных, получивших свободу в эти мартовские дни, были Иосиф Сталин и Феликс Дзержинский, Григорий Зиновьев и Нестор Махно и многие другие.

Но освобождая «политических», Временное правительство одновременно освободило и около 90 тысяч осужденных за уголовные преступления. И когда в городах кипели революционные митинги, по темным улицам шатались толпы уголовников, наводя ужас на обывателей. А безнаказанность толкала их на новые подвиги. Только за март 1917 года, после амнистии, в Москве было совершено 6884 кражи. Народ метко назвал этих лихих уголовников «птенцами Керенского».

Новые революционные события в октябре 1917 года не улучшили криминальную ситуацию. В этих условиях многие бывшие специалисты уголовного розыска готовы были продолжить свою работу, но новая власть, руководствуясь в основном классовым чутьем, отказывалась от помощи.

Результат был весьма предсказуем. Страну в первые годы советской власти захлестнула кровавая волна преступности. И только строгие меры, которые стали вводиться в 1920 году, смогли переломить ситуацию.