Кто придумал самовар? Почти триста лет самовар считается исконно русским предметом быта и непременным атрибутом традиционного чаепития На чтение: 2 минуты

Почти триста лет самовар считается исконно русским предметом быта и непременным атрибутом традиционного чаепития. Однако история самоваров насчитывает уже несколько тысячелетий. Впервые это приспособление появилось задолго до основания Российского государства. И все же привычка ставить на стол самовар и подолгу чаевничать зародилась именно в нашей стране. Недаром во многих языках мира слово, обозначающее самовар, не переводится, оно передается так же, как в русском языке.

Античный «предок» русского самовара и новшества XVIII века

Отдаленно напоминающие самовар приспособления появились еще в древности. Пытаясь согреть жидкость, люди стали бросать в емкости с водой большие раскаленные камни – вода закипала очень быстро. В Древнем Риме появился «предок» русского самовара, его называли «аутепса». Предмет посуды выглядел как высокий кувшин, внутрь которого клали жаровню для раскаленных углей. Аутепса была многофункциональным приспособлением: в жару внутри нее не грели воду, а наоборот, охлаждали. Для этого вместо жаровни в емкость нужно было положить лед.

Существует легенда, что в России самовар появился благодаря Петру Великому: из Европы царь якобы привез диковинное приспособление, полюбившееся местным. В действительности первые упоминания о русских самоварах относятся к 1740-м годам, когда страной правила Елизавета Петровна. Причем раньше, чем в Туле, самовары появились на Урале. Тульские самовары немного уступили – их начали изготавливать на 5-6 лет позднее. И хотя не Петр I привез самовары в Россию, с его деятельностью все же связано их дальнейшее появление в нашей стране. Именно петровские реформы способствовали развитию металлургической промышленности. В первой половине XVIII века начался массовый выпуск чайников с медными ручками, а затем так называемых сбитенников, которые являются ближайшими «родственниками» и прототипами самоваров.

Производство самоваров оказалось делом хоть и прибыльным, но трудоемким. Их делали из разных материалов: меди, мельхиора, латуни и даже драгоценных металлов – золота, серебра и кварца. По форме эти приспособления тоже сильно отличались друг от друга: прямоугольные, кубические, многогранные, яйцевидные…Некоторые и вовсе напоминали те самые античные аутепсы. Самовары попроще брали с собой в дорогу и на пикники, но главным местом для них, разумеется, были праздничные столы в домах.

Самовары братьев Лисицыных

В конце восемнадцатого столетия самоварных фабрик в России было немного. Существовали они только в Москве, Нижнем Тагиле и Суксуне. Стараясь опередить всех потенциальных конкурентов, тульские казенные кузнецы Иван и Назар Лисицыны в 1778 году открыли первое самоварное производство в своем городе. Заведение располагалось в небольшом помещении при жилом доме; его длина составляла всего 15 метров, а ширина – около 6. Во дворе стояла кузница с двумя горнами для литья и пайки самоваров. Несмотря на то, что размеры фабрики Лисицыных были более чем скромными, их дело быстро развивалось и приносило кузнецам прибыль. Именно лисицынские самовары прославили Тулу на всю Россию. Поначалу братья копировали уральские изделия, а затем стали придумывать новые формы – так появились самовар-бочонок и самовар-желудь.

К началу 1800-х годов братья наняли 26 рабочих, по большей части бывших коллег по оружейному цеху. Вместе Иван и Назар проработали еще десять лет, а затем каждый занялся собственным делом – у самоваров Лисицыных появились разные клейма. По иронии судьбы, теперь уже уральские мастера пытались угнаться за туляками и подделывали клейма своих самоваров под тульские. Продукция лисицынских фабрик продавалась во множестве городов России, а самовар из Тулы стал национальным брендом.

Самокипец, самогрей и самогар

Название «самовар» было отнюдь не универсальным и менялось в зависимости от региона. В Ярославле использовали слово «самогар», в Курске – «самокипец», а на Вятке – «самогрей». Наиболее распространенными считались самовары объемом до восьми литров, хотя большой семье могла понадобиться емкость и побольше – литров на 15. Холодные русские зимы лишь способствовали росту популярности самоваров. Наши предки быстро сообразили, что с помощью самовара можно не только получить кипяток, но и обогреть дом. И хотя изделия стоили недешево, многие семьи целенаправленно копили на покупку самовара. Стоимость, кстати, не всегда зависела от ценности металла – не менее важную роль играл вес самовара.

Самовары в XIX столетии можно было встретить повсюду: и на дворянских чаепитиях, и в купеческих домах, и в крестьянских избах. Без столь важного приспособления не мыслили повседневной жизни: теперь не нужно было топить печь, чтобы добыть кипятка, а вода в самоваре долгое время не остывала. Состоятельные люди ценили самовары не только за практичность, но и старались приобрести нечто уникальное – роскошные изделия создавались для них в единственном экземпляре. Крестьяне передавали самовар из поколения в поколение: нередко он становился частью приданого.