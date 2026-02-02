Кто и зачем на самом деле придумал граненый стакан?
11 сентября свой день рождения отмечает знаменитый граненый стакан. Образ этой прочной и удобной тары, ее граненая форма и широкий ободок уже давно стали для россиян чем-то родным и привычным. В советские годы такие стаканы были повсюду: в столовых, ресторанах, кафе; из них пили чай на каждой советской кухне, они несли исправную службу в автоматах с газировкой, в вагонах поездов и были неотъемлемой частью любого застолья. Но история граненого стакана овеяна массой легенд и домыслов. Согласно наиболее распространенной версии, придумала его известный советский скульптор Вера Мухина – та самая создательница монумента «Рабочий и колхозница». Однако многие историки утверждают, что первый стакан с...
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11 сентября свой день рождения отмечает знаменитый граненый стакан. Образ этой прочной и удобной тары, ее граненая форма и широкий ободок уже давно стали для россиян чем-то родным и привычным. В советские годы такие стаканы были повсюду: в столовых, ресторанах, кафе; из них пили чай на каждой советской кухне, они несли исправную службу в автоматах с газировкой, в вагонах поездов и были неотъемлемой частью любого застолья.
Но история граненого стакана овеяна массой легенд и домыслов. Согласно наиболее распространенной версии, придумала его известный советский скульптор Вера Мухина – та самая создательница монумента «Рабочий и колхозница».
Однако многие историки утверждают, что первый стакан с необычной огранкой появился еще в эпоху Петра Первого. Существует легенда о том, что такой стакан императору подарил владимирский стекловар Ефим Смолин. Царь якобы высоко оценил поделку, увидев, что во время качки на корабле пользоваться таким изделием очень удобно: даже упав со стола, чудо-стакан не бился.
Чтобы развеять мифы вокруг граненого стакана, «История.РФ» обратилась к его исторической родине: первый стакан такого типа был выпущен 11 сентября 1943 года на стекольном заводе города Гусь-Хрустальный. Секреты производства нам выдала хранитель коллекции стекла Музея хрусталя им. Мальцовых Алла Чуканова.
– Алла Витальевна, так кто же все-таки придумал граненый стакан – Мухина или стеклодувы времен Петра Великого?
– Стаканы как форма посуды в петровскую эпоху, конечно, были. Но нужно просто понимать, что мы имеем в виду под словами «граненый стакан». Это стакан, выработанный методом прессования, у него форма в виде граней и широкий ободок. Раньше гранением называлось придание этой специальной формы стопам – огранка. Когда возник советский стакан, его стали называть граненым, но это не совсем правильно.
– Какие же стаканы существовали во времена Петра I? Чем они отличались от советских?
– При Петре стаканы гранили вручную. Могли просто выдувать, могли потом огранить. Но тот стакан, день рождения которого отмечают 11 сентября, – это граненый стакан советского времени. Он даже не выдувался – его грани появлялись прессованным способом, то есть сразу же.
– Какова роль Веры Мухиной в истории появления этих популярных стаканов?
– Тому, что Мухина была сопричастна к появлению именно этой, советской формы стакана, даже есть документальные подтверждения. Они хранятся в музее Веры Игнатьевны Мухиной в Феодосии. Несколько лет назад я связывалась с директором этого музея, Сергеем Онищенко, и он мне прислал справку, что у них действительно есть воспоминания художника Успенского, который был в рабочей группе, которой руководила Вера Игнатьевна. Как художник производства, она стояла у истоков создания Ленинградского завода художественного стекла и выполняла задание правительства.
– Что это было за задание?
– Им было поручено разработать эскизы посуды советского времени, которая могла бы использоваться в заведениях общепита. В то время уже появлялись и посудомоечные машины, и стаканы, как правило, бились, а их нужно было много. Специалистам было дано задание разработать такой стакан, который бы был прочный, красивый, удобный в эксплуатации, легко мылся. Успенский в своих воспоминаниях пишет, что было разработано очень много образцов разной посуды, в том числе и граненый стакан, который потом стали изготавливать на Гусевском хрустальном заводе.
– Но как ваш завод стал «родиной» знаменитых стаканов, если сама Мухина работала в Ленинграде?
– Здесь было производство с давними традициями и хорошо оснащенное. Здесь были опытные мастера, в том числе техническая база для выпуска сначала контрольного количества стаканов, а потом уже наладили выпуск этих изделий на Гусевском хрустальном заводе. Ленинградский завод в то время – это был маленький цех: там работали только художники и выпускали какие-то эксклюзивные изделия.
– Где граненый стакан был распространен прежде всего?
– Граненый стакан использовали в заведениях общепита – в столовых, в кафе. Его широкий ободок позволял хорошо мыть стакан в посудомоечных машинах. Помните автоматы с газировкой? Стакан [после использования] переворачивали, нажимали на донышко, и благодаря этому широкому ободку очень хорошо мылся краешек. К тому же стаканы были очень прочные, потому что применялся обжиг. Эти грани работали как ребра жесткости, и стекло становилось более прочным.
– Граненые стаканы широко использовались на железной дороге. Это правда, что стакан был сделан еще и таким образом, чтобы его сложно было разбить во время тряски в поезде или качки на корабле?
– Действительно, если граненый стакан упадет при качке на каком-нибудь корабле, он, благодаря своим граням, не сможет далеко укатиться и разбиться. Он не только более прочный, но и более удобный: упадет и будет здесь же лежать, под столом. В поездах дальнего следования еще разносят чай в таких стаканах, и даже с подстаканниками. У нас на опытном заводе до сих пор такие стаканы выпускают по заказам, они пользуются спросом! И на их донышке стоит логотип опытного стекольного завода – хрустальный гусь.
В главной кулинарной книге советского времени, «Книге о вкусной и здоровой пище», все рецепты указывали не в граммах, а в стаканах! В граненый стакан умещалось 200 миллилитров молока или другой жидкости (а если до линии ободка, то 250), 230 граммов сахарного песка, 320 граммов соли, 160 граммов муки – там так и было указано. Все было в стаканах, а не граммах, поэтому было удобно, везде этот стакан использовали.
– Я читала, что в 80-е годы граненые стаканы начали массово взрываться. Это правда?
– Так как эта тема уже давно поднимается, тут были разные вопросы, и этот вопрос тоже возникал. У нас в Гусь-Хрустальном есть такой специалист – Юрий Абрамович Гулоян, он главный специалист Научно-исследовательского института стекла. Он нам сказал, что в 70-е годы на заводе стали использовать французские линии, на которых стаканы потом отжигались – как бы закаливались. Это для того, чтобы снять остаточное напряжение в стекле, любое изделие из стекла проходит отжиг. Закалка – это то же самое, только температурный режим немного другой. И вот на этих французских линиях стаканы взрывались – не выдерживали температуры. А те, что выдерживали закалку, служили недолго и рассыпались на осколки при небольшом ударе. От этих линий вскоре отказались и стали закаливать стаканы на отечественных машинах.
– Существует история о том, что изначально у таких стаканов было 16 граней – по числу советских республик, а ободок как бы символизировал их объединение внутри одного государства.
– Действительно, это одна из версий. Стаканы были с разным количеством граней – по-моему, от 8 до 20. Были и с 16 гранями – как раз 16 союзных республик входило в состав Союза в 1952 году. Это одна из версий, красивая легенда…
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