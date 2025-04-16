Крит и минойцы Под влиянием кикладской культуры в III тысячелетии до н.э. критяне освоили бронзовое литье, каменную архитектуру, более совершенную керамику (на рубеже III и II тысячелетий до н.э. появился гончарный круг), а также «средиземноморскую триаду» сельскохозяйственных культур (пшеница, виноград, оливки), после чего на острове начался настоящий рассвет экономики и культуры.

Крит

Остров Крит расположен в точке пересечения трех континентов – Европы, Азии и Африки, что придавало ему стратегическое значение в древности. Ныне Крит признается изначальным очагом современной европейской цивилизации. На протянувшемся на 250 км с запада на восток острове преобладал преимущественно горный ландшафт. Горные массивы и плоскогорья перемежались плодородными долинами, что позволяло развивать как земледелие, так и животноводство. Удобные гавани и многочисленное население позволили Криту в конце III тысячелетия до н.э. перехватить первенство в морской торговле у кикладцев.

Заселение Крита началось еще в неолите (V тысячелетие до н.э.) выходцами из Азии, а вторая волна переселенцев прибыла из Азии и Африки в IV тысячелетии до н.э. Эти доиндоевропейские народы, известные в современной историографии как минойцы, а в античной традиции как этеокритяне, занимались сельским хозяйством и выпасом скота, пользовались каменными орудиями и жили небольшими общинами.

Под влиянием кикладской культуры в III тысячелетии до н.э. критяне освоили бронзовое литье, каменную архитектуру, более совершенную керамику (на рубеже III и II тысячелетий до н.э. появился гончарный круг), а также «средиземноморскую триаду» сельскохозяйственных культур (пшеница, виноград, оливки), после чего на острове начался настоящий рассвет экономики и культуры.

Минойцы

Догреческое население Крита причисляют к средиземноморской расе, для которой были характерны небольшой рост, темные курчавые волосы, карие глаза. Нам не известно, на каком языке говорили минойцы. Линейное письмо, известное как «тип А» – основной письменный язык минойцев – до сих пор не расшифрован. Этногенез критского населения бронзового века имеет немало белых пятен, но нам известно, что кроме минойцев, составлявших большинство, на Крите жили кидоны, пеласги, анатолийцы.

Концентрация передовой сельскохозяйственной и ремесленной деятельности на ограниченных территориях прибрежных долин в конце эпохи ранней бронзы (около 2000 года до н.э.) привела к стремительному росту экономики и населения, что в свою очередь, послужило предпосылкой к созданию дворцовых комплексов. Около 1900 года до н.э. на Крите образовалась так называемая «дворцовая цивилизация». Дворцы, возникшие на месте старых цитаделей в Кноссе, Маллии, Фесте и других местах, стали центрами государственной власти.

Для старых дворцов характерен высокий уровень строительного мастерства. Дороги к ним были вымощены каменными плитами, под которыми находилась дренажная система. Дворцовый комплекс представлял собой единый архитектурный ансамбль, сформированный вокруг центрального двора и включавший в себя торжественные залы, жилые помещения, святилища, складские сооружения, хранилища и мастерские. Во главе каждого дворца находился свой царь.

Судя по имеющимся сведениям, минойское общество состояло из аристократической верхушки, свободных общинников, ремесленников, мореходов и рабов, однако, в целом, социальная структура сохраняла достаточно архаичный облик. Около 1700 года до н.э. разрушительное землетрясение превратило в руины старые дворцы. Но катастрофа не смогла поменять растущий тренд минойской культуры. На месте разрушенных появились новые дворцы – более крупные, роскошные и монументальные.

Пик расцвета минойской цивилизации пришелся на период с 1700 по 1450 гг. до н.э. На Крите возникло единое государство под властью царей Кносса. Весь остров покрылся сетью мощеных дорог, сходящихся отовсюду к царскому дворцу. Площадь кносского дворцового комплекса превышала 16 000 м2, многие сооружения возвышались на три этажа, число помещений достигало 300. Дворец выполнял одновременно властные, религиозные, промышленные и экономические функции.

Первым монархом, подчинившим своей воле весь Крит, древнегреческие историки называли царя Миноса. С его именем связана легенда о Тесее, Минотавре и лабиринте, имевшая под собой определенную историческую основу: культ быка, невероятно разветвленный дворцовый комплекс, напоминавший лабиринт, ведущую роль Крита в Восточном Средиземноморье в середине II тысячелетия до н.э. Последний аспект известен в истории как талассократия (морское могущество) Миноса. Военные корабли минойцев господствовали на морях к востоку от Сицилии, доходили до Сардинии и Пиренейского полуострова. Многие острова Эгейского моря попали в подчинение критянам – Киклады, Родос, Кифера, Мелос, Кипр.

Гегемония минойского Крита прервалась около 1450 года до н.э., когда грандиозное извержение вулкана на острове Санторин (Фера) вызвало сильнейшее землетрясение и колоссальное цунами. Волны высотой несколько десятков метров обрушились на Крит, а плодородные поля покрыл толстый слой вулканического пепла. Под воздействием губительных сил природы могучая держава пала фактически в один миг.

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