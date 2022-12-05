«Крепкий Орешек» Северо-Западной Руси Крепость Орешек, основанная в XIV веке, приняла участие практически во всех крупных войнах, которые вела Россия на северо-западных рубежах. За свою историю она успела побывать и политической тюрьмой, и военно-морской базой. На чтение: 4 минуты

«Правда, что зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен» , – наверное, эти слова являются одними из самых узнаваемых высказываний Петра I, посвящённых ратным деяниям русской армии во время Северной войны. В 1702 году была взята крепость Орешек – древняя русская фортификация, волею истории оказавшаяся во владении шведской короны. Стены этих укреплений видели многое: тяжёлые осады и штурмы, государственных преступников, героизм советских воинов.

Крепость, попавшая в историю в первый же год существования

В отличие от других крепостей (например, Ладоги или Копорья), Орешек появился относительно поздно. Конечно, и новгородцы, и шведы знали о существовании острова на Ладожском озере у истока реки Невы. Русские называли его Ореховым, шведы – Nötö (от «nöt» – орех, и «ö» – остров). В новгородских летописях впервые остров упоминается в 1228 году в связи с походом русских ратников против финского племени емь – маршрут отрядов проходил как раз мимо место будущей крепости.

На рубеже XIII-XIV веков противостояние Новгорода и Швеции в регионе усилилось. Скандинавские отряды часто вторгались в пределы Водской пятины. Побывали они и на Ореховом острове, наблюдая за передвижениями новгородских сил. В 1300 году на реке Неве появилась шведская крепость Ландскрона. Несмотря на то что новгородцы разрушили её уже в следующем году, проблема укрепления пограничных рубежей оставалась на повестке дня.

Появление на Ореховом острове крепости связано с именем Юрия Даниловича, московского князя, волею судеб призванного в Новгород во время противостояния с тверскими Рюриковичами. Он инициировал крупный поход против Выборга, который тем не менее закончился неудачей. Многолетнее противостояние Швеции и Новгорода не приводило к изменениям в границах, зато сильно било по торговле на Балтике, поэтому князь и бояре приняли решение заключить с противником мир.

В этом контексте впервые упоминается крепость Орешек. Новгородская летопись за 1323 год сообщает: «Ходиша новгородцы с князем Юрьем и поставиша город на усть Невы, на Ореховом острове» . Первая крепость представляла собой деревянную стену и одну каменную башню. Она выполняла роль опорного пункта, контролировавшего вход в Ладожское озеро со стороны Невы.

Сразу после возведения Орешек стал центром мирных переговоров между Швецией и Новгородом – договор был назван по месту подписания. Ореховецкий мир 1323 года впервые определил границы между государствами и на короткое время остановил войну. Тем не менее уже скоро Орешек принял боевое крещение. В 1348 году шведский король Магнус атаковал новгородские земли и после непродолжительного штурма взял деревянную крепость на Ореховом острове, оставив там гарнизон в 800 человек. Подошедшие к Орешку спустя несколько месяцев новгородцы вернули крепость под свой контроль, однако ценой практически полного разрушения деревянных укреплений. Целой осталась лишь каменная башня.

Новгородские каменные укрепления

Спустя 4 года после столкновения со шведами на Ореховом острове появляются каменные фортификационные сооружения: «Новгородцы заложиша город Орехов камен» . Новая крепость была передовой для своего времени: стены, толщиной около 3 метров, и несколько башен надёжно прикрывали исток Невы. До нашего времени, к сожалению, укрепления XIV века не сохранились. Об особенностях конструкции Орешка нам известно благодаря археологическим раскопкам, проходившим на острове во второй половине XX века.

Враги Новгородской республики ни разу не угрожали крепости. Каменная новгородская твердыня существовала на протяжении около 1,5 веков и так и не дождалась своего боевого крещения. Однако Орешек выполнял другую, не менее важную функцию. Крепость стала опорным тыловым пунктом в противоборстве Новгорода с западными соседями. Так, благодаря источникам, известно, что во время войны боярской республики с Ливонским орденом в середине XV века Орешек стал базой для сбора флотилии, предназначенной для борьбы с прибалтийскими рыцарями.

В конце столетия Новгородская республика была присоединена к Московскому княжеству. Это событие совпало с изменениями и в военном деле: армии стали чаще применять огнестрельное оружие и пушки. Это сделало практически все крепости, существовавшие до этого, непригодными к использованию из-за всё более возраставшей роли артиллерии. Иван III и его преемники приступили к тотальной перестройке фортификационных построек на северо-западных рубежах страны. Орешек не стал исключением.

Московская крепость

Москва относилась к проблеме безопасности северо-западных рубежей с чрезвычайным вниманием. На реке Нарова в конце XV века была построена крепость Ивангород, другие же цитадели на протяжении нескольких десятилетий постепенно перестраивались. Укрепления Орешка, прослужившие на славу Отечества почти 150 лет, были практически полностью уничтожены. На их месте, начиная с 1670-х годов, стала возводиться новая крепость, отвечавшая всем нуждам военного дела своего времени.

Стены высотой в 12 метров и толщиной в 4,5 были укреплены высокими башнями. Их высота достигала 16 метров. Общая протяжённость стен крепости составляла около 750 метров. Внутри укреплений располагались хозяйственные и административные постройки.

Довольно скоро новая крепость начала выполнять свои военные функции. В годы Ливонской войны, в 1555 году, шведы рассматривали возможность штурма Орешка, однако при осмотре укреплений отказались от этой затеи. Хронист сообщал: «Когда они его осмотрели, то поняли, что замок нельзя обстрелять и взять штурмом из-за его мощных укреплений и сильного течения реки» . Неудачей закончилась и попытка Понтуса Делагарди овладеть Орешком в 1582 году. Шведы во время штурмов даже смогли ворваться в крепость, однако гарнизону удалось сбросить их обратно в море.

Новая страница в ратной истории Орешка связана уже со Смутным временем. Осенью 1611 года к крепости подошли силы Якоба Делагарди, сына Понтуса. Осада твердыни продолжалась 9 месяцев. Гарнизон Орешка отбивал все атаки противника, но провиант стремительно заканчивался. Шведы смогли взять крепость измором в мае 1612 года, причём в живых осталось лишь около сотни защитников, в то время как в начале осады их было порядка 1300 человек. Действия Понтуса и Якоба Делагарди заставили скандинавов высоко отзываться о качестве укреплений. Известный шведский историк XVII века Юхан Видекинд писал: «Кроме голода или дружественного соглашения ничем нельзя было привести его к сдаче» .

Из Орешка в Нотебург

По подписанному в 1617 году Столбовскому мирному договору Орешек перешёл под контроль шведов и стал их передовым укреплённым пунктом на границе. Крепость была переименована на шведский манер в Нотебург. Скандинавы уделили большое внимание её обновлению, понимая, что очередное столкновение с Россией может случиться очень скоро.

Так и произошло. В 1656 году разгорелся конфликт, одной из целей которого было возвращение территорий, утраченных Россией в годы Смуты. Во время кампании 1657 года русские войска смогли взять Ниеншац (крепость на берегу реки Охты, основанную в 1611 году), однако осада Орешка-Нотебурга не привела к результатам. Комендант крепости, майор Франс Граве отвергал все предложения о капитуляции: «Яблоко и грушу легче раскусить, чем такой орех» .

Орех всё же раскусили, и произошло это спустя 46 лет – во время Северной войны. Штурм Нотебурга стал одной из самых драматичных страниц конфликта. Взятие крепости сопровождалось серьёзными потерями: русские войска недосчитались около 2 тысяч человек убитыми и ранеными. Однако Нотебург пал. Стороны заключили капитуляцию на выгодных для защитников условиях.

После возвращения Нотебург был переименован в Шлиссельбург. В крепости начались строительные работы. За несколько лет она не только была полностью восстановлена, но и значительно укреплена. Несмотря на победу, риск возвращения шведов и попытки взять реванш за поражение были довольно высоки. Лишь после окончания войны и подписания Ништадского мирного договора Шлиссельбург оказался в безопасности. Более того, благодаря множественным территориальным приобретениям он оказался на удалении от шведской границы.

Из Нотебурга в Шлиссельбург

Уже в эпоху правления Петра Шлиссельбург превратился в тюрьму. Крепость, со всех сторон окружённая водой, была идеальным местом для изоляции. Одной из первых узниц Шлиссельбурга стала Мария Алексеевна, сестра царя. Она была арестована по подозрению в сговоре с царевичем Алексеем. В тюрьме также содержалась и первая жена Петра Алексеевича, Евдокия Лопухина.

Шлиссельбург оставался тюрьмой вплоть до 1917 года. Здесь содержались преимущественно политические заключённые: революционеры, участники восстаний. Внутренний двор крепости постоянно пополнялся тюремными постройками, которые сохранились до наших дней. В наши дни здесь открыты экспозиции, посвящённые известным узникам Шлиссельбурга и быту тюрьмы в целом.

«Тюремный» период в истории Орешка закончился во время Февральской революции 1917 года. До поры крепость оставалась бесхозной, пока весной 1918 года большевики не приступили к реорганизации Балтийского флота. Тогда Орешек стал базой для морских сил Ладожского озера. Он оставался в этом статусе вплоть до 1924 года, но даже после расформирования предполагалось активное использование крепости в военных целях.

Это случилось уже в годы советско-финской войны в 1939 году: Шлиссельбург вновь превратился в базу Ладожской военной флотилии. А уже во время Великой Отечественной войны крепость вновь вспомнила о своём боевом прошлом. 7 сентября 1941 года немецкие войска взяли город, но по непонятным причинам проигнорировали крепость. Вскоре там появились бойцы 1-й дивизии войск НКВД, а позднее и моряки, которые организовали оборону. Орешек превратился в важную огневую точку и базу для возможных десантов против немецких войск, закрепившихся на правом берегу Невы.

Оборона Орешка, подвергавшегося нещадным немецким обстрелам, закончилась в январе 1943 года, после освобождения Шлиссельбурга во время операции «Искра». На Ореховом острове нашли своё последнее пристанище десятки советских воинов. Во внутреннем дворе крепости в память о них установлен мемориал.

Великая Отечественная война стала последним эпизодом в военной истории крепости Орешек. Она вновь подтвердила свой статус практически неприступной твердыни. В наши дни на Ореховом острове расположен музей, который охватывает практически всю историю крепости: от основания до наших дней.