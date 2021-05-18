Краткий курс истории. «Золотая Звезда» 1 августа 1939 года была учреждена медаль «Герой Советского Союза», впоследствии – «Золотая Звезда». Звание Высшее звание, которого мог быть удостоен человек в СССР, – это звание Героя Советского Союза. Оно было учреждено в 1934 году. Высшая степень отличия в СССР присваивалась в связи с совершением геройского подвига. Первоначально свидетельством присвоения этого звания служила грамота ЦИК. В 1936 году в дополнение к грамоте стал вручаться орден Ленина. Предполагалось, что в честь дважды Героя Советского Союза должен был устанавливаться его бронзовый бюст на малой родине, в честь трижды Героя – в Москве, у Дворца Советов. Бюсты Героев Советского Союза. Город Никольск,... На чтение: 1 минута

1 августа 1939 года была учреждена медаль «Герой Советского Союза», впоследствии – «Золотая Звезда».

Звание

Высшее звание, которого мог быть удостоен человек в СССР, – это звание Героя Советского Союза. Оно было учреждено в 1934 году. Высшая степень отличия в СССР присваивалась в связи с совершением геройского подвига. Первоначально свидетельством присвоения этого звания служила грамота ЦИК. В 1936 году в дополнение к грамоте стал вручаться орден Ленина. Предполагалось, что в честь дважды Героя Советского Союза должен был устанавливаться его бронзовый бюст на малой родине, в честь трижды Героя – в Москве, у Дворца Советов.

Бюсты Героев Советского Союза. Город Никольск, Пензенская область

Медаль

В 1939 году последовал указ Президиума Верховного Совета СССР о вручении Герою Советского Союза, помимо грамоты и ордена Ленина, специальной медали «Герой Советского Союза» с целью особого отличия носителя звания. Но в том же году название медали поменялось на «Золотую Звезду». Автором эскиза главного нагрудного знака отличия в СССР стал советский архитектор Мирон Мержанов. Фактически он создал несколько вариантов знака в формате эскиза, из которых окончательный выбрал Сталин . Причем выбор пал на последний эскиз, который Мержанов создал по совету Героя Советского Союза, летчика Михаила Громова.

Архитектор Мержанов

Мержанов был личным архитектором Сталина, проектировал для него и других виднейших деятелей СССР дачи. Мержанову также принадлежит авторство золотой медали «Серп и Молот», вручаемой Героям Социалистического Труда. Его дальний родственник – Иван Айвазовский . В годы Великой Отечественной войны Мержанов занимался проектированием объектов ГО Москвы, в 1943 году был арестован, но, как высококлассный специалист, трудился в шарашках. Был освобожден в 1954 году, умер в 1975-м в Москве. Подробнее о Героях Советского Союза читайте в онлайн-энциклопедии «Всемирная история» Российского военно-исторического общества.

Фото обложки: трижды Герои Советского Союза - А.Покрышкин, Г.Жуков, И.Кожедуб