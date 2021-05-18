Краткий курс истории. Загадочное громкое убийство 1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит руководитель ленинградской партийной организации, член Политбюро, Оргбюро и секретарь ЦК ВКП(б) Сергей Миронович Киров. Об обстоятельствах этого происшествия ученые ведут дискуссии до сих пор. Три неудачи убийцы Убийца Кирова Леонид Николаев предпринял три неудачные попытки уничтожить свою жертву. Первый раз – в октябре: тогда на мужчину возле дома высокопоставленного члена партии обратила внимание охрана и доставила в милицию. Там его допросили и после предъявления партбилета и разрешения на огнестрельное оружие отпустили. Через месяц, слившись с толпой, Николаев поджидал Кирова на Московском вокзале, куда тот должен был прибыть, но охрана предусмотрительно оттеснила людей.... На чтение: 1 минута

1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит руководитель ленинградской партийной организации, член Политбюро, Оргбюро и секретарь ЦК ВКП(б) Сергей Миронович Киров. Об обстоятельствах этого происшествия ученые ведут дискуссии до сих пор.

Три неудачи убийцы

Убийца Кирова Леонид Николаев предпринял три неудачные попытки уничтожить свою жертву. Первый раз – в октябре: тогда на мужчину возле дома высокопоставленного члена партии обратила внимание охрана и доставила в милицию. Там его допросили и после предъявления партбилета и разрешения на огнестрельное оружие отпустили. Через месяц, слившись с толпой, Николаев поджидал Кирова на Московском вокзале, куда тот должен был прибыть, но охрана предусмотрительно оттеснила людей. Спустя две недели Николаев неизвестным образом проник во дворец Урицкого, где Киров должен был выступать в качестве докладчика, но и тогда не сложилось. Наконец, в роковой день, 1 декабря 1934 года, когда Киров даже не собирался ехать в Смольный, но поехал, Николаев встретил его в коридоре тремя выстрелами в затылок.

Кто заказчик?

В 1930-х годах в СССР политическая обстановка была непростой. Поэтому убийство Кирова было объявлено «троцкистским заговором», хотя Николаев сначала утверждал, что действовал единолично, без соучастников, посредников или чьего бы то ни было указа. Тем не менее, поверив обещанию заменить ему смертную казнь на несколько лет лагерей, Николаев стал называть имена «подельников». Газета «Ленинградская правда» уже 18 декабря назвала Зиновьева и Каменева «фашистским отребьем». Кстати, Николаева и еще 13 «заговорщиков» в конце декабря все-таки расстреляли. Знаменитый XX съезд партии положил начало развитию новой версии убийства Кирова. В рамках развенчания культа личности Сталина Хрущёв намекнул на последнего как заказчика убийства бывшего руководителя ленинградской парторганизации. Но и эта версия носила скорее политически ангажированный характер, ведь те люди, чьими руками Сталин мог якобы убрать Кирова, сами не вызывали большого доверия у «отца народов».

Ревность?

По показаниям электромонтера Платича, который не позволил Николаеву покончить с собой после убийства Кирова, последний, прежде чем потерять сознание, крикнул: «Я отомстил!» Сам Николаев ни слова на допросах не сказал, за что же он мстил. Но по Ленинграду гулял слух, что любвеобильный Киров, особенно неровно дышавший по отношению к танцовщицам Мариинского театра, состоял в связи с женой Николаева – Мильдой (Матильдой) Драуле. И в этом случае мотивом к убийству могла послужить ревность. Подобной «бытовой версии» придерживался и Берия. Однако в 2009 году был рассекречен дневник Николаева. Если верить его записям, мстить Кирову Леонид решил за увольнение из Института истории партии, из-за чего он оставался безработным до конца жизни.

Мильда Драуле и Леонид Николаев