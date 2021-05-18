Краткий курс истории. Великая балерина 20 ноября 1925 года родилась одна из величайших балерин XX века – Майя Михайловна Плисецкая. Непростое детство Родителями Майи Михайловны были известный советский хозяйственный деятель, а затем генеральный консул СССР на Шпицбергене Михаил Эммануилович Плисецкий и актриса немого кино Рахиль Михайловна Мессерер. В 1938 году Михаила Эммануиловича расстреляли как изменника Родины (при Хрущеве реабилитировали), а его жену сослали в лагерь в Казахстане. Чтобы Майя не попала в детский дом, ее удочерила тетя, известная балерина Большого театра Суламифь Мессерер. Она-то и привила Майе любовь к балету, разглядела талант и отдала девочку в хореографическую школу. Популярность Самое первое выступление Плисецкой в качестве... На чтение: 1 минута

20 ноября 1925 года родилась одна из величайших балерин XX века – Майя Михайловна Плисецкая.

Непростое детство

Родителями Майи Михайловны были известный советский хозяйственный деятель, а затем генеральный консул СССР на Шпицбергене Михаил Эммануилович Плисецкий и актриса немого кино Рахиль Михайловна Мессерер. В 1938 году Михаила Эммануиловича расстреляли как изменника Родины (при Хрущеве реабилитировали), а его жену сослали в лагерь в Казахстане. Чтобы Майя не попала в детский дом, ее удочерила тетя, известная балерина Большого театра Суламифь Мессерер. Она-то и привила Майе любовь к балету, разглядела талант и отдала девочку в хореографическую школу.

Популярность

Самое первое выступление Плисецкой в качестве балерины состоялось на Шпицбергене. В первые годы Великой Отечественной войны Майя Михайловна пребывала вместе с семьей в Свердловске и здесь же впервые выступила с номером «Умирающий лебедь». Однако в эвакуации дела с балетом обстояли плохо, и Плисецкая, невзирая на мнение родственников, возвратилась в Москву. Здесь с 1943 года она уже член труппы Большого театра. Но истинная популярность пришла к балерине после исполнения партии Китри в «Дон Кихоте». В 1959 году Майя Михайловна получила звание народного артиста Советского Союза.

Личная жизнь

Плисецкая дружила с Робертом Кеннеди, братом президента США Джона Кеннеди. Они родились в один день, так что Роберт регулярно поздравлял советскую балерину с днем рождения и как-то раз подарил ей золотой браслет. Однако любовью всей жизни Майи Михайловны до самой ее смерти оставался легендарный композитор Родион Щедрин. Их знакомство состоялось у Лили Брик, а в 1958 году они сыграли свадьбу. Детей заводить не стали: Майя отказалась прерывать карьеру. Плисецкая отличилась своим долголетием в балетном искусстве – она ушла со сцены лишь в возрасте 65 лет! А последний раз выступила в 70. Майя Михайловна мечтала дожить до 90-летия, однако вместо готовящегося вечера к юбилею балерины пришлось проводить вечер памяти. Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене, где предпочитала жить с мужем после распада СССР. Однако похоронить себя завещала на родине: в их совместном с супругом завещании сказано, чтобы их прах соединили воедино после смерти Щедрина и развеяли бы над Россией.