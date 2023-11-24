Краткий курс истории. Уничтожение Чудова монастыря 1 октября 1930 года большевики взорвали в Московском Кремле Алексеевский Архангело-Михайловский мужской монастырь, он же Чудов монастырь. На чтение: 1 минута

1 октября 1930 года большевики взорвали в Московском Кремле Алексеевский Архангело-Михайловский мужской монастырь, он же Чудов монастырь. В год разрушения ему исполнилось 565 лет, это был один из самых древних московских монастырей…

Свято место

Чудов монастырь был основан в 1365 году там, где, согласно преданию, располагался «Ханский двор» – посольство Золотой Орды в Москве. Поводом для основания монастыря послужило чудо. По молитвам святителя Алексея – митрополита Московского, наставника князя Дмитрия Донского – от слепоты исцелилась Тайдула, жена золотоордынского хана Узбека. В благодарность она подарила святителю «Ханский двор».

Святитель Алексей, в свою очередь, заложил и освятил на этом месте монастырь во имя праздника Чуда святого Архистратига Михаила. Праздник был выбран не случайно. История его уходит в глубокую древность и похожа на чудо, произошедшее с ханшей. В далекой стране Фригии (на западе Малой Азии) отцу, чья дочь была немой, во сне явился архангел Михаил и указал целебный источник, от которого исцелится девочка. Рядом с этим местом ее отец воздвиг в благодарность храм.

«Великая Лавра»

В Чудовом монастыре было всего четыре одновременно действующих храма. На протяжении веков в Алексеевской церкви монастыря крестили царских детей. В XVI веке монастырь становится одним из важнейших московских культурных центров. Здесь трудились над переводами и исправлениями богослужебных книг и работал в том числе сам Максим Грек. Тут же учились и воспитывались до 16-летнего возраста боярские дети. А монастырская библиотека была одной из самых значительных в России. С давних времен монастырь называли Великой Лаврой, хотя статуса такого он не имел.

Ясли, больница, военная школа

Советская власть после переезда весной 1918 года в Москву устроила в Чудовом монастыре детские ясли и жилые помещения для советских служащих, а позднее тут расположилось Лечебно-санитарное управление Кремля. 1 октября 1930 года монастырь был полностью разрушен. Правда, сохранились иконы, они были переданы в Оружейную палату и Третьяковскую галерею . С 1934 года на месте Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца располагался 14-й корпус Кремля. В нем последовательно размещались: 1-я Советская объединенная военная школа РККА имени ВЦИК, Верховный Совет СССР совместно с Кремлевским театром, различные административные службы администрации президента и комендатуры Кремля. С апреля 2016 года на месте 14-го корпуса Кремля располагается временный сквер.

Обложка: Москва. Кремль. Чудов Монастырь. Вид со стороны Ивановской площади. Цветная открытка конца XIX-начала XX века.

Источник: ru.wikipedia.org