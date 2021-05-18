Краткий курс истории. Первый глава Временного правительства
2 ноября 1861 года родился князь Георгий Евгеньевич Львов – будущий глава кабинета министров Временного правительства России. Мармеладный бизнес Георгий Евгеньевич принадлежал к обедневшей боковой ветви рода Рюриковичей, берущей начало от князя Льва Даниловича, потомка легендарного Рюрика в 18 колене. Львов отлично понимал народную жизнь. Взявшись восстанавливать родовые имения в Тульской губернии по окончании гимназии, князь прослыл дельным помещиком. Совместно с братом он наладил сбор и продажу металлолома, производство мармелада и пастилы. Когда началась Русско-японская война, Георгий Евгеньевич, имея доступ к императору, добился разрешения отправиться на фронт. Г.Е. Львов Власть до зависти В 1905 году Львов вошел в состав первой...
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2 ноября 1861 года родился князь Георгий Евгеньевич Львов – будущий глава кабинета министров Временного правительства России.
Мармеладный бизнес
Георгий Евгеньевич принадлежал к обедневшей боковой ветви рода Рюриковичей, берущей начало от князя Льва Даниловича, потомка легендарного Рюрика в 18 колене. Львов отлично понимал народную жизнь. Взявшись восстанавливать родовые имения в Тульской губернии по окончании гимназии, князь прослыл дельным помещиком. Совместно с братом он наладил сбор и продажу металлолома, производство мармелада и пастилы. Когда началась Русско-японская война, Георгий Евгеньевич, имея доступ к императору, добился разрешения отправиться на фронт.
Г.Е. Львов
Власть до зависти
В 1905 году Львов вошел в состав первой российской Государственной думы, поначалу член партии Конституционных демократов, затем в составе Партии прогрессистов, наконец, с началом Первой мировой войны (1914 год) он становится главой Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам. Фактически наступил его звездный час: Львов – первый человек во всероссийской общественной организации. Представители бюрократии, члены правительства, откровенно завидовали его власти и влиянию. Ему стоило колоссальных усилий обеспечить приемлемые условия переселения крестьян в Сибирь в рамках столыпинской аграрной реформы.
Губительная мягкость
По натуре Львов был человеком, мыслящим в общенациональном, общегражданском, а не партийном масштабе. Накануне Февральской революции 1917 года он был лидером в формировании общественного мнения, и неудивительно, что именно он возглавил Временное правительство после революции. Но, будучи человеком достаточно мягким, с миротворческим характером, ему не хватило решительности в условиях революционной обстановки в стране. В итоге Временное правительство возглавил Керенский. После Октябрьского переворота Львов бежал в надежде, что большевики долго у власти не продержатся. В итоге он побывал в США и Англии, просил помощи для Белого движения, но так ее и не добился. Осев в Париже, князь скончался 7 марта 1925 года.
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