Краткий курс истории. Опальный председатель СНК 2 февраля 1924 года Алексей Иванович Рыков стал председателем СНК СССР, сменив на этом посту В. И. Ленина. Путь в РСДРП Рыков родился 25 февраля (н. ст.) 1881 года в Саратове и происходил из семьи крестьянина, переселившегося из Вятской губернии и занявшегося торговлей. В возрасте восьми лет потерял отца и воспитывался старшей сестрой, поскольку мачеха тратила средства на пропитание родных детей. По окончании саратовской гимназии, в которой Алексей Иванович впервые познакомился с «Капиталом» Маркса, он в 1900 году поступил в Казанский университет, но через год был исключен, как и многие студенты в те времена, за участие в деятельности местного комитета... На чтение: 1 минута

2 февраля 1924 года Алексей Иванович Рыков стал председателем СНК СССР, сменив на этом посту В. И. Ленина.

Путь в РСДРП

Рыков родился 25 февраля (н. ст.) 1881 года в Саратове и происходил из семьи крестьянина, переселившегося из Вятской губернии и занявшегося торговлей. В возрасте восьми лет потерял отца и воспитывался старшей сестрой, поскольку мачеха тратила средства на пропитание родных детей. По окончании саратовской гимназии, в которой Алексей Иванович впервые познакомился с «Капиталом» Маркса, он в 1900 году поступил в Казанский университет, но через год был исключен, как и многие студенты в те времена, за участие в деятельности местного комитета РСДРП. Вскоре последовали несколько арестов и эмиграция в Европу, знакомство с Лениным и членство в ЦК РСДРП и наконец возвращение в Россию в 1911 году.

Великий Октябрь

Не прекращавший революционной борьбы после возвращения на родину, Рыков постоянно подвергался преследованиям со стороны государства, а Февральскую революцию встретил в ссылке. События февраля привели к освобождению политзэков, каковым являлся и Рыков. Алексей Иванович был одним из тех большевиков, кто настаивал на создании коалиционного правительства с участием всех левых сил и на созыве Учредительного собрания . Первое так и не было сформировано, а во втором Рыков принял участие в качестве депутата. Октябрьские события 1917 года привели Алексея Ивановича на пост первого наркома внутренних дел РСФСР, именно его руке принадлежит постановление о создании милиции от 10 ноября 1917 года. Эта дата отмечалась в России как День милиции вплоть до ее переименования в полицию в 2010 году. Впоследствии Рыков занимал и другие посты.

Расстрел

Тяжелая болезнь, а потом и смерть Ленина позволили Рыкову временно сосредоточить в своих руках всю деятельность правительства. Однако он имел отличное от многих большевиков мнение по ряду вопросов. Так, еще в годы Гражданской войны Рыков выступил против политики красного террора. А в конце 1920-х годов выступил против свертывания НЭПа и форсированной индустриализации с коллективизацией. При всем этом Рыков поддержал Сталина сначала в борьбе против Троцкого, а потом против Каменева и Зиновьева. Впрочем, лояльность Сталину не спасла Рыкова. Он был объявлен «правым уклонистом», затем причастным к деятельности «правотроцкистского антисоветского блока» и 15 марта 1938 года расстрелян.