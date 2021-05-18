Краткий курс истории. Октябристы: взлет и раскол 23 ноября (по н. ст.) 1905 года было подписано воззвание об образовании праволиберальной партии Российской империи «Союз 17 октября» (октябристы), лидерами и членами которой являлись такие известные личности, как Александр Иванович Гучков, Михаил Владимирович Родзянко, сын известного славянофила Николай Алексеевич Хомяков, племянник Альфреда Нобеля Эммануил Людвигович Нобель и другие. Историческая драма, которую мы переживаем,заключается в том, что мы вынужденыотстаивать монархию против монарха,церковь против церковной иерархии, армиюпротив ее вождей, авторитет правительственнойвласти против носителей этой власти.А. И. Гучков Легализовавшиеся Название партии было выбрано исходя из даты издания знаменитого Манифеста 17 (по ст. ст.) октября 1905 года, который, помимо прочего, остановил разделение либерального... На чтение: 1 минута

23 ноября (по н. ст.) 1905 года было подписано воззвание об образовании праволиберальной партии Российской империи «Союз 17 октября» (октябристы), лидерами и членами которой являлись такие известные личности, как Александр Иванович Гучков, Михаил Владимирович Родзянко, сын известного славянофила Николай Алексеевич Хомяков, племянник Альфреда Нобеля Эммануил Людвигович Нобель и другие.

Историческая драма, которую мы переживаем, заключается в том, что мы вынуждены отстаивать монархию против монарха, церковь против церковной иерархии, армию против ее вождей, авторитет правительственной власти против носителей этой власти. А. И. Гучков

Легализовавшиеся

Название партии было выбрано исходя из даты издания знаменитого Манифеста 17 (по ст. ст.) октября 1905 года , который, помимо прочего, остановил разделение либерального лагеря. До этого события политические партии не были партиями в современном понимании, то есть это были нелегальные политические объединения. Однако Манифест 17 октября объявлял о формировании первого в России парламента, что предполагало возможность создания легальных политических партий. Одной из первых таких партий стал «Союз 17 октября».

Крах реформаторской мечты

Задумка создания «Союза» состояла в том, чтобы объединить все центристские политические силы страны. При этом объединение было весьма вольным. Вступавшие в «Союз» партии не были обязаны распускаться, платить членские взносы, да и партийная дисциплина скорее отсутствовала, поэтому говорить об этом объединении как об организованной политической силе не приходится. Социальной основой партии послужили крупные землевладельцы и предприниматели. Центризм «Союза» выразился в поддержке действий правительства в вопросах наведения в стране порядка (дабы остановить революцию и не допустить новую). Однако мечты октябристов о проведении в стране решительных либеральных реформ не оправдались. В результате уже к началу 1906 года «Союз 17 октября» начал критиковать правительство.

Деятельность, успехи, роспуск

Октябристы начали завоевывать популярность благодаря тому, что поддерживали политический курс Столыпина, который жестоко боролся с революционерами и реально пытался решить насущные для страны вопросы. Пик влияния «Союза» пришелся на время деятельности III Государственной думы, на выборах в которую октябристы получили 154 места из 441. Однако противоречия между либеральным видением реформ октябристами и реальной деятельностью властей, в том числе Столыпина, постоянно нарастали. Кончилось даже тем, что Гучков в знак протеста против деятельности Столыпина сложил с себя полномочия председателя III Думы. Для сохранения своего влияния октябристы стали пытаться наладить контакты с другими либеральными партиями, что привело к фракционному расколу, потере популярности и фактическому прекращению существования «Союза 17 октября».