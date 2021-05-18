Краткий курс истории. Николай Бестужев 24 апреля (н. ст.) 1791 года родился Николай Александрович Бестужев, историограф флота, изобретатель, критик, художник, декабрист. Уважение надо заслужить Николай Бестужев родился в Петербурге. В семье, принадлежавшей к дворянскому роду Бестужевых, бытовали демократические традиции, совмещенные с глубоким чувством любви к родине, ненавистью к крепостному праву и вообще всякому деспотизму. А почет и уважение ко всякого рода титулам и чинам было принято проявлять только при условии их подтверждения собственными поступками носителя. Дом Бестужевых в конце XVIII века был одним из немногих культурных центров Санкт-Петербурга, где собирались деятели искусства. Учитывая взгляды, царившие в доме Бестужевых, немудрено, что четверо сыновей главы семейства –... На чтение: 1 минута

24 апреля (н. ст.) 1791 года родился Николай Александрович Бестужев, историограф флота, изобретатель, критик, художник, декабрист.

Уважение надо заслужить

Николай Бестужев родился в Петербурге. В семье, принадлежавшей к дворянскому роду Бестужевых, бытовали демократические традиции, совмещенные с глубоким чувством любви к родине, ненавистью к крепостному праву и вообще всякому деспотизму. А почет и уважение ко всякого рода титулам и чинам было принято проявлять только при условии их подтверждения собственными поступками носителя. Дом Бестужевых в конце XVIII века был одним из немногих культурных центров Санкт-Петербурга, где собирались деятели искусства. Учитывая взгляды, царившие в доме Бестужевых, немудрено, что четверо сыновей главы семейства – Александра Федосеевича Бестужева – стали декабристами (вина Михаила Александровича доказана не была).

А.Ф. Бестужев и его старший сын Николай (иллюстрация из книги Н.Я. Эйдельмана «Братья Бестужевы»)

«Умнейший заговорщик»

Николай Александрович окончил Морской кадетский корпус, где в 1809 году был оставлен воспитателем в чине мичмана. Во время Отечественной войны 1812 года пребывал с корпусом в эвакуации, затем служил на флоте. В ходе службы много бывал в Западной Европе, где уверовал в пагубное влияние абсолютной монархии на развитие России. В 1823 году возглавил Морской музей и занялся историей русского флота. Через год вступил в Северное общество декабристов по приглашению Кондратия Рылеева и проявил себя как один из наиболее революционно настроенных участников. В ходе следствия по делу декабристов Бестужев проявил свойственные ему стойкость и мужество, а Николай I по итогам первого допроса назвал Николая Бестужева «умнейшим человеком среди заговорщиков». Спустя полгода император так же отзовется о Пушкине. За последним установят тайный надзор, а вот Бестужев на фоне остальных декабристов будет осужден особенно строго.

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Хотя Николай I несколько раз смягчал приговор для декабристов, чьи дела были отнесены к самым строгим разрядам, эти смягчения затронули Николая и Михаила Бестужевых не в полной мере. С каторги на поселение они вышли в 1939 году – на 5 лет позже осужденных с таким же разрядом. После смерти матери в 1846 году вслед за братьями добровольно приехали сестры Мария, Елена и Ольга. Отбывая наказание в Петровском Заводе (ныне Петровск-Забайкальский), Николай активно занимался литературным творчеством, журналы публиковали его переводы работ зарубежных авторов, в том числе ученых. В Сибири вместе с братом Михаилом он создал двухколесную конную повозку – «бестужевку», в годы Крымской войны разрабатывал ружейный замок. Как художник Николай Бестужев известен тем, что создал портретную галерею декабристов (в акварельной технике). 27 мая 1855 года Николай Александрович скончался, его могила находится в Селенгинске (Бурятия). Рядом похоронена сестра, Мария Александровна.