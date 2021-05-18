Краткий курс истории. Ядерный ответ Соединённым Штатам 12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне Советский Союз успешно испытал первую в мире водородную бомбу. Её создателем явился молодой учёный, физик-ядерщик Андрей Дмитриевич Сахаров. Атомные гонки Необходимость скорейшего создания в СССР сверхоружия была связана с первыми успехами ядерной программы США и агрессивным настроем американского президента Трумэна. Поэтому разработки бомбы, основанной на термоядерной реакции, велись в СССР ещё с 1945 года. И когда Советский Союз в 1949 году испытал свою первую атомную бомбу, американцы стали безумными темпами наращивать свои стратегические ядерные силы. Естественно, для защиты от потенциальной угрозы СССР пришлось ещё сильнее форсировать работы по созданию первой в мире водородной... На чтение: 1 минута

12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне Советский Союз успешно испытал первую в мире водородную бомбу. Её создателем явился молодой учёный, физик-ядерщик Андрей Дмитриевич Сахаров.

Атомные гонки

Необходимость скорейшего создания в СССР сверхоружия была связана с первыми успехами ядерной программы США и агрессивным настроем американского президента Трумэна. Поэтому разработки бомбы, основанной на термоядерной реакции, велись в СССР ещё с 1945 года. И когда Советский Союз в 1949 году испытал свою первую атомную бомбу, американцы стали безумными темпами наращивать свои стратегические ядерные силы. Естественно, для защиты от потенциальной угрозы СССР пришлось ещё сильнее форсировать работы по созданию первой в мире водородной бомбы.

Смерть из мусора

Историки того времени называли соревнование США и СССР в создании водородной бомбы первой интеллектуальной гонкой в истории человечества. Первенство в итоге осталось за нами: автором технологии стал наш соотечественник, 28-летний физик-ядерщик Андрей Сахаров. В качестве ядерного материала он предложил дешёвый уран-238, который раньше при производстве оружия рассматривался как мусор. Кроме того, в схеме учёного уран окружал тяжёлый водород – дейтерий, что повышало его плотность и, в свою очередь, многократно увеличивало мощность бомбы. Это явление получило название «сахаризация».

А.Д. Сахаров

Вместо США – по космосу

С успешным испытанием термоядерной бомбы СССР добился ядерного паритета с США. Но последствия взрыва оказались ужасающими. Мощность испытательного взрыва в два десятка раз превысила мощность первых советских и американских атомных бомб, составив 400 килотонн. В радиусе четырёх километров были полностью разрушены испытательные кирпичные здания, а железнодорожный мост со стотонными пролётами в одном километре от эпицентра отбросило на две сотни метров. Однако разрушительная технология послужила и мирным целям. Так, разработанная конструкторским бюро Королёва межконтинентальная баллистическая ракета (для потенциальной доставки бомбы в США) позднее вывела в космос первый искусственный спутник Земли, и на ней же стартовал первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

Р-7