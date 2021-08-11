Государственный исторический музей 27 мая 1883 года на Красной площади в Москве открылось здание Исторического музея (ГИМ). Инициаторы Участок для строительства Исторического музея в центре Москвы, на месте Главной аптеки, был предоставлен Московской городской думой. Строительство велось в период с 1875 по 1883 год. Сама идея возведения здания под размещение национальной сокровищницы России зародилась в середине XIX века в кругах российской интеллигенции. Инициаторами выступили организаторы Севастопольского отдела Всероссийской Политехнической выставки (приуроченной к 200-летию со дня рождения Петра Великого), посвященного героической обороне Севастополя во время Крымской войны, а также исследованиям древнего Херсонеса. Проект здания ГИМ выбирался на конкурсной основе и должен был соответствовать определенным... На чтение: 1 минута

27 мая 1883 года на Красной площади в Москве открылось здание Исторического музея (ГИМ).

Инициаторы

Участок для строительства Исторического музея в центре Москвы, на месте Главной аптеки, был предоставлен Московской городской думой. Строительство велось в период с 1875 по 1883 год. Сама идея возведения здания под размещение национальной сокровищницы России зародилась в середине XIX века в кругах российской интеллигенции. Инициаторами выступили организаторы Севастопольского отдела Всероссийской Политехнической выставки (приуроченной к 200-летию со дня рождения Петра Великого ), посвященного героической обороне Севастополя во время Крымской войны, а также исследованиям древнего Херсонеса. Проект здания ГИМ выбирался на конкурсной основе и должен был соответствовать определенным критериям – в частности, необходимости использовать исконно русские элементы архитектурных деталей.

Концепция

Центральный спор относительно устроения будущего музея национальной истории, возникший между объединившимися учеными, военными, художниками, промышленниками, государственными деятелями, членами царской семьи и рядовыми гражданами, был связан с его концепцией. В результате был воздвигнут музей, посвященный славе вековой жизни русского народа. В основу фонда музея легла личная коллекция графа Алексея Сергеевича Уварова – сына С. С. Уварова, автора Теории официальной народности. В дальнейшем собрание музея пополнялось благодаря меценатам и дарителям.

Судьба

Выстроенный в известном архитектурном облике, музей повлиял на исторический образ центра Москвы: город стал обновляться в определенном Историческим музеем стиле. Фундаментальная источниковая база музея позволила взрастить целую плеяду отечественных историков, культурологов, музееведов, искусствоведов. В настоящее время экспозиция музея охватывает период с древнейших времен до начала XX века. Ежегодное количество посетителей Исторического музея превышает один миллион человек. Также ГИМ представляет собой крупнейший научно-методический центр, ведущий исследовательскую, научную и просветительскую работу, а также является старейшим музееведческим центром России. Кроме того, ГИМ совместно с Российским военно-историческим обществом и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации осуществляет образовательный проект – лекторий «Исторические субботы» , в рамках которого известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о различных страницах прошлого России. «Просветительский проект “Исторические субботы” уже в течение нескольких лет собирает постоянную аудиторию слушателей в Историческом музее. Подобные проекты крайне важны для популяризации исторического знания и более глубокого изучения отечественной истории», – отмечает директор ГИМ Алексей Левыкин. Посетить лекции можно, ознакомившись с расписанием . Также можно посмотреть и послушать лекции онлайн.