Краткий курс истории. Федор Плевако 25 апреля (н. ст.) 1842 года родился Федор Никифорович Плевако, известный российский адвокат и судебный оратор. Популярность и гений Федора Никифоровича привели к тому, что сама его фамилия стала нарицательной как синоним адвоката экстра-класса. Незаконнорожденный Федор Никифорович был незаконнорожденным сыном надворного советника Василия Ивановича Плевака, поэтому отчество Федор взял по имени крестного отца своего старшего брата – Никифора. В годы учебы в Московском коммерческом училище Плевако проявил незаурядные математические способности. Однако позже руководство училища исключило Плевако, узнав, что он незаконнорожденный. В результате долгих отцовских хлопот Плевако осенью 1853 года был зачислен в третий класс 1-й Московской гимназии. Интересно, что в тот же год и тоже...

25 апреля (н. ст.) 1842 года родился Федор Никифорович Плевако, известный российский адвокат и судебный оратор. Популярность и гений Федора Никифоровича привели к тому, что сама его фамилия стала нарицательной как синоним адвоката экстра-класса.

Незаконнорожденный

Федор Никифорович был незаконнорожденным сыном надворного советника Василия Ивановича Плевака, поэтому отчество Федор взял по имени крестного отца своего старшего брата – Никифора. В годы учебы в Московском коммерческом училище Плевако проявил незаурядные математические способности. Однако позже руководство училища исключило Плевако, узнав, что он незаконнорожденный. В результате долгих отцовских хлопот Плевако осенью 1853 года был зачислен в третий класс 1-й Московской гимназии. Интересно, что в тот же год и тоже в третий класс той же гимназии поступил Петр Кропоткин . В 1864 году Плевако закончил обучение на юридическом факультете Московского университета со степенью кандидата права, тогда же он приписал букву «о» в окончании своей фамилии Плевак.

У истоков судебной риторики

Окончание университета совпало с годом реформы судебной системы в России – одной из самых последовательных и прогрессивных реформ Александра II, которая провозглашала всесословность, гласность и состязательность сторон. Эти принципы потребовали создания нового специализированного института – присяжных поверенных (адвокатуры). Так Плевако оказался одним из адвокатов, которые стояли у истоков формирования российской судебной риторики. Речи Плевако, произнесенные им во время судебных заседаний, быстро становились достоянием общественности. Плевако поднимал остросоциальные вопросы, но как юрист всегда был сдержан, в ходе суда противопоставлял нападкам своих противников строгий анализ улик и обоснованные возражения. За заслуги он получил чин действительного статского советника, потомственный дворянский титул и был удостоен аудиенции у императора.

Некоторые известные дела Плевако

Дело о старушке и чайнике. Пожилая женщина украла жестяной чайник стоимостью 30 копеек. Прокурор настаивал на защите принципа собственности, но Плевако в своей речи сравнил кражу с историческими испытаниями России, подчеркнув, что страна пережила гораздо более серьёзные потрясения. Подсудимую оправдали.

Дело игуменьи Митрофании. Игуменья обвинялась в подделке векселей и мошенничестве. Плевако, выступая в качестве гражданского истца, подчеркнул, что преступления служителей церкви особенно опасны, так как подрывают веру народа. Его речь была жёсткой и убедительной.

Дело о грехах священника. Пожилого священника обвиняли в воровстве и прелюбодеянии. Плевако не стал отрицать факты, но напомнил присяжным, что подсудимый тридцать лет отпускал им грехи на исповеди. Священника оправдали.

Дело о путанице во времени. Хозяйка лавки нарушила закон, закрывшись на 20 минут позже положенного. Плевако обратил внимание на то, что даже в суде нет единого времени (часы председателя, прокурора и его собственные показывали разное), и спросил, как можно требовать от малограмотной женщины точного соблюдения времени. Подсудимую оправдали.

Дело о сварливой жене. Плевако защищал мужчину, убившего жену. Он провёл эксперимент: несколько раз повторил фразу «Господа присяжные заседатели!», чтобы показать, насколько тяжело было подсудимому терпеть постоянные упрёки жены в течение 15 лет. Мужчину оправдали.

Дело Люторических крестьян. Плевако защищал крестьян, обвиняемых в неповиновении властям. Он доказал, что их действия были вызваны не злым умыслом, а непониманием ситуации и тяжёлыми обстоятельствами.

Дело о разграблении имения барона Мейендорфа. 29 крестьян обвинялись в разграблении имения. Благодаря усилиям Плевако 4 были оправданы, 2получили по два месяца лишения свободы, а 23 человека — восемь месяцев тюрьмы.

Верующий

Плевако был верующим человеком. В его библиотеке в двухэтажном особняке на Новинском бульваре в Москве богословская литература занимала существенное место. Судебные речи он нередко сопровождал цитатами из Священного Писания, а в Успенском соборе Кремля известный адвокат служил церковным старостой. Другой отличительной особенностью Федора Никифоровича было сочетание исключительного чувства юмора с даром импровизации. Народной популярности Плевако добавляло и то, что он брался за судебные дела крестьян и обыкновенно вел их бесплатно. Революционные события в России не оставили Федора Никифоровича равнодушным. Он поверил в царский Манифест 17 октября 1905 года, от партии октябристов вошёл в состав 3-й Государственной думы. Умер Федор Плевако 5 января (н. ст.) 1909 года.