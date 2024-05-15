Краткая история спецслужб и разведки Тайны, окружающие деятельность спецслужб, и риск, которому подвергаются сотрудники особых ведомств, придали этой сфере человеческой деятельности героический и романтический ореол, который многократно умножен образами, созданными в шпионских романах и кинофильмах. На чтение: 3 минуты

Тайны, окружающие деятельность спецслужб, и риск, которому подвергаются сотрудники особых ведомств, придали этой сфере человеческой деятельности героический и романтический ореол, который многократно умножен образами, созданными в шпионских романах и кинофильмах. Непобедимые суперагенты вроде Джеймса Бонда и проницательные разведчики наподобие Макса фон Штирлица сформировали у широкой публики романтические представления о «рыцарях плаща и кинжала» – в чём-то верные, но порой бесконечно далёкие от действительности.

Роль спецслужб

В современном мире ни одна страна не может обойтись без особых органов, на которые возложены функции безопасности государства. Наличие террористических угроз, враждебного окружения, скрытых и явных международных конфликтов диктуют необходимость содержать развитую систему противодействия угрозам. Специальные службы, в обязанности которых входят разведка, контрразведка, криптоанализ, активные мероприятия, правительственная охрана и другие задачи, как раз выполняют эту миссию. Обладая конфиденциальной информацией и уникальной подготовкой, они считаются элитой госслужащих.

Как правило, дабы не концентрировать в одном месте все секреты и побудить здоровую конкуренцию, политическое руководство распределяет функции спецслужб между различными ведомствами. Так, в России одновременно действуют Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральная служба охраны (ФСО), Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил РФ (ГУ ГШ ВС России, или ГРУ) и Силы специальных операций (ССО). На каждую из них возложены определённые задачи, объединённые общей целью – защитой государственных интересов.

Спецслужбы из глубины веков

С момента возникновения цивилизации на Ближнем Востоке в IV тысячелетии до н.э. потребность в тайных сведениях, в информации о планах врага и технологических секретах противника являлись насущной необходимостью, а нередко – и необходимым условием существования государств. Из классической литературы, библейских текстов и клинописных табличек мы знаем о Троянском коне Одиссея, о Далиле, выведавшей секрет силы Самсона, о разведывательных донесениях ассирийскому царю Ашшурбанапалу, о греческих лазутчиках в персидском лагере и т.д.

Уже в античности существовали важнейшие элементы разведки и шпионажа: разведка местности, внедрение агентуры, вербовка, маскировка, устранение, шифрование донесений, перлюстрация, слежка, дезинформация, тайная дипломатия и т.д. Геродот, Фукидид, Тит Ливий, Полибий, Плутарх приводят много свидетельств тому. Тщательной организацией разведки славились великие полководцы Александр Македонский, Ганнибал, Юлий Цезарь. Cо времён императора Августа функции спецслужбы часто выполняли сотрудники cursus publicus – ведомства по поддержанию государственной транспортной системы. Через гонцов шли секретные распоряжения императоров и проконсулов, военная переписка.

Тайные войны Нового времени

Несмотря на то, что нужда в разведывательной деятельности всегда была велика, разведывательные функции вплоть до Нового времени выполняли не особые службы, а, как правило, организации, располагающие разветвлённой международной сетью – папский престол или тамплиеры, а также люди под прикрытием – послы или купцы. Но большей частью это были поручения по случаю, а не постоянная деятельность.

Появление в эпоху Возрождения первых национальных государств поставило дело на регулярную основу. Разведслужбы стали формироваться на основе дипломатических представительств. Большого прогресса достигла тайнопись: многие шифры XVI века удалось раскрыть только три с половиной века спустя. Другим формирующим центром стали полицейские службы. Люди Френсиса Уолсингема, члена Тайного совета при английской королеве Елизавете I, умели вскрывать письма, не повредив печати, читали сложнейшие коды и знали, что творится при каждом дворе Европы.

В середине XVII века гениями шпионажа считались француз Жозеф дю Трембле и англичанин Джон Турло. Навыки последнего оказались настолько ценны, что после Реставрации 1660 года этого рьяного сторонника Кромвеля не казнили, а привлекли к работе на королевскую власть.

При Наполеоне энергичный министр полиции Жозеф Фуше создал целую систему разведки, слежки, шантажа и провокации. Это помогло раскрыть несколько заговоров роялистов и сохранять покой на завоёванных территориях. Фуше играл широко: он получал отставку от императора, возвращался, служил Людовику XVIII, сколотил многомиллионное состояние. Историки считают возглавляемое им министерство прообразом современных спецслужб.

Организация постоянных ведомств и служб

Во второй половине XIX столетия организация регулярных органов разведки и контрразведки стала необходимым условием существования великих держав. Технические новшества, полностью меняющие качества вооружения и условия войны, противодействие многочисленным революционным группам, информация о планах вероятного противника – все эти сведения были на вес золота и имели первостепенное значение.

В Германии начальник политической полиции Вильгельм Штибер создал бесперебойный конвейер вербовки и агентурные центры в Брюсселе, Базеле, Женеве и других городах. Во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. тысячи агентов действовали на французской территории под видом разносчиков, буфетчиков и т.д. Особое внимание Штибер уделял вербовке красивых женщин – одна из них стала любовницей военного министра Франции. Неудивительно, что Бисмарк очень высоко ценил информацию от Штибера и называл его «королём шпионов».

У истоков американской федеральной секретной службы стоял шотландец Аллан Пинкертон. Во время Гражданской войны в США 1861–1865 гг. он и его люди действовали в тылу армии конфедератов, добывали ценнейшие сведения, предотвратили покушение на президента Авраама Линкольна.

Спецслужбы в мировых войнах

Тотальные мировые войны и великие социальные революции первой половины XX века подняли значение спецслужб на новую высоту. Борьба разведок обрела невероятный накал. Летом 1914 года многие страны охватил настоящий психоз – всюду искали вражеских агентов. В последующие десятилетия болезнь шпиономании не раз навещала то одно, то другое государство. И было от чего – военные диверсанты, радиоигра, двойные агенты, пятая колонна активно действовали и в 1914–1918, и в 1939–1945 гг.

Немецкие спецслужбы Абвера и СС прославились прежде всего дерзкими фронтовыми и силовыми акциями – такими как захват Майкопа в августе 1942 года полком «Бранденбург-800» или освобождение Бенито Муссолини в сентябре 1943 года отрядом Отто Скорцени. Советская разведка лучше других умела вербовать и работать в подполье. Сведения, переданные легендарным Рихардом Зорге и «Красной капеллой», оказали существенное влияние на принятие стратегических решений ставкой Верховного главнокомандования. Британцы шли впереди в криптоанализе – их центр в Блетчли-парке взломал код немецкой шифровальной машины «Энигма», что позволило проникнуть в планы военного руководства нацистов.

Спецслужбы в холодной войне и после

Противостояние капиталистической и социалистической систем на протяжении более сорока лет холодной войны стало звёздным часом спецслужб. Учитывая, что прямое столкновение СССР и США могло привести к фатальным последствиям для планеты, упор делался на ассиметричные действия, где роль разведки переоценить невозможно. Теперь резидентуры действовали по всему миру – в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

Наличие современных средств фиксации, прослушивания и связи, применение изощрённых психологических приёмов, использование аналитических групп и вышколенных бойцов спецназа позволяли проводить уникальные операции по поддержке дружественных режимов и свержению враждебных, вербовке высокопоставленных чиновников, массовой дезинформации и получению сверхсекретных данных. Впрочем, не обходилось и без громких провалов. Так, например, ЦРУ не любит вспоминать высадку в заливе Свиней в 1961 году, события в Иране в 1979 году и теракты 11 сентября 2001 года.

Спецслужбы в истории России

Спецслужбы в России прошли долгий и тернистый путь. Преображенский приказ, созданный в 1686 году царём Петром I, ведал политическим сыском и охраной порядка в Москве. Его возглавлял боярин Ф.Ю. Ромодановский. В 1718 году приказ преобразовали в Тайную канцелярию, а в 1762 году – в Тайную экспедицию. Задачей этого ведомства была исключительно внутренняя безопасность. Прочную память о себе оставили возглавлявшие эту службу А.И. Ушаков и С.И. Шешковский.

С 1826 по 1880 гг. обязанности внутренней безопасности лежали на Третьем отделении. Пять его экспедиций занимались широким спектром дел – от надзора за сектантами и цензуры до особых поручений императора и происшествий государственной важности. Для нейтрализации террористическо-революционной угрозы в 1866 году было создано Охранное отделение. Помимо деятельности в России, сотрудники Охранки имели разветвлённую заграничную агентуру. Некоторые их операции имели громадный общественный резонанс – а именно вербовка знаменитого боевика Евно Азефа и выпуск «Протоколов сионских мудрецов».

Советская власть уже в конце 1917 года учредила специальный орган безопасности. ВЧК во главе с Ф.Э. Дзержинским (в дальнейшем ГПУ, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ, ФСК и ФСБ) стала службой, которая на протяжении уже столетней истории, несмотря на некоторые печальные страницы, показала себя высокоэффективной структурой на страже государственных интересов России.

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