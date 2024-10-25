Красота и гармония превыше богатства. Повседневная жизнь древних греков Повседневная жизнь древнего грека была неразрывно связана с родным полисом, с его делами и заботами. В классическую эпоху он предпочитал умеренность во всем, и более чем к пышности и богатству стремился к красоте и гармонии. Дом древнего грека, как правило, был скромным по размерам и убранству, с внутренним двориком, где обсуждали домашние дела и принимали гостей. Одежда отличалась простотой и элегантностью: мужчины носили хитоны, женщины – пеплосы, часто украшенные узорами. Пища была неприхотлива – основу рациона составляли оливки, хлеб, сыр, вино.

Повседневная жизнь древнего грека была неразрывно связана с родным полисом, с его делами и заботами. В классическую эпоху он предпочитал умеренность во всем, и более чем к пышности и богатству стремился к красоте и гармонии. Дом древнего грека, как правило, был скромным по размерам и убранству, с внутренним двориком, где обсуждали домашние дела и принимали гостей. Одежда отличалась простотой и элегантностью: мужчины носили хитоны, женщины – пеплосы, часто украшенные узорами. Пища была неприхотлива – основу рациона составляли оливки, хлеб, сыр, вино.

Типичный день грека включал в себя участие в общественных делах, философских беседах, физических упражнениях. Праздники собирали толпы и сопровождались яркими зрелищами и театральными постановками, а Олимпийские игры объединяли всех в соревнованиях силы и ловкости. Театр, с его трагедиями и комедиями, был неотъемлемой частью культурной жизни, давая возможность каждому насладиться искусством и задуматься о важнейших вопросах жизни.

В эллинистическую эпоху, когда уже вошли в моду восточные вкусы, а уровень жизни в целом вырос, распространились страсть к изысканному и вычурному, желание выделиться – в еде, прическе, наряде и, как следствие, к расцвету гастрономических изысков и показного богатства.

Древнегреческий дом. Отопление, водопровод, бассейн и прочие удобства

В архаическое время (до VI века до н.э.) греки обитали в обмазанных глиной хижинах, в полуземлянках, в домах, сложенных из сырцового кирпича. Однако с конца VI века стали преобладать дома в два этажа на каменных основаниях, включавшие в себя до десятка комнат вокруг перистиля – замкнутого квадрата внутреннего дворика. Попасть в дом с улицы нередко можно было только через единственную дверь.

Архитекторы называют такой тип строения традиционного жилого дома «пастадный тип». Пастада - это крытый проход, пастада была открыта в сторону двора и имела перекрытие, поддерживаемое деревянными опорами. Двор был своеобразным световым колодцем, через который освещались все помещения. Если в доме был второй этаж, то там устраивали небольшие окна.

Главным помещением была мужская комната - андрон, предназначенная для приема гостей и для пиров - симпосиев. Мужские комнаты были самыми нарядными и украшенными в доме – сюда хозяин приглашал гостей.

Другим важным центром была комната с очагом - средоточие домашней жизни (ойкос). С ней сообщалась ванная комната. Часто ванна в виде керамического кресла была заглублена в землю, с духовым отоплением горячий воздух из топки проходил под полом по трубам (гипокаустам). Дома побогаче имели мозаичные полы и ванны с обогревом, особенно вошедшие в обиход в эпоху эллинизма (III–I вв. до нашей эры). Нечистоты выводились по выложенным камнями каналам. Уже тогда городской дом помимо отопления, дом имел канализацию и водопровод.

Спальни и женские комнаты (гинекей) размещались, по возможности, на втором этаже. Женскую часть дома скрывали от посторонних глаз.

Дальнейшее развитие греческого дома сохраняет планировочный принцип - помещения по-прежнему группируются вокруг открытого дворика, но пастада заменяется перистилем. Колоннада окружает двор со всех сторон. В центре двора находился плоский бассейн, в который с крыш стекала вода. Возле бассейна были глубокие закрытые цистерны для хранения запасов воды. Новый тип дома нарушил обычно обособленный характер греческого жилища, - позднее со стороны улицы в домах стали устраивать магазины и лавки, даже сдавали их внаем.

Некоторые помещения – в основном, подвальные – отводились под кладовые, мастерские, резервуары с водой, жилища рабов.

Мебель состояла из столов, стульев, кресел, лежанок, сундуков. В классический период они имели преимущественно простую прямоугольную форму, но в позднейшие времена приобрели изогнутость и округлость. Большие сундуки заменяли шкафы. В них хранились одежда, утварь, книжные свитки. Сундук считался одним из самых ценных вещей в доме. Чаще всего он изготавливался из древесины, стенки соединялись штифтами и шпонками. Крышки были двух видов – плоские или выпуклые. Стенки покрывались яркими красками. Драгоценности, косметика и благовония хранились в шкатулках.

В Древней Греции кровати (клине) прошли интересный путь развития. Первоначально они использовались по прямому назначению – для сна и отдыха. Клине представляли собой неглубокий ящик, установленный на невысокие ножки. На плетеную основу стелили шкуры, позднее их заменили на матрасы. Кстати, греки первыми стали применять подушки – матерчатые мешки набивали травой, шерстью, пухом и т.п. и клали под голову для удобства.

Интерьер комнат обязательно включал декоративные вазы и всевозможные статуэтки. В том числе благодаря многочисленным найденным археологами керамическим изделиям мы сегодня больше знаем о жизни людей того времени. Вазописцы изображали мифологические сюжеты, зарисовки из повседневной жизни, женские образы и даже интерьеры гончарных мастерских. Невиданный прежде для вазописи того времени реализм достигался сложными в исполнении изображениями конных упряжек, архитектурных сооружений, человеческих образов в три четверти и со спины.

Непременным атрибутом женской половины были бронзовые зеркала, иногда весьма внушительные.

В холодную пору жилье обогревали с помощью переносных жаровен в виде плоских блюд с раскаленными углями, накрытыми сосудами с отверстиями. Помещения освещались особыми глиняными или бронзовыми фитильными лампами, заправленными маслом. Обычно мужчины проводили световой день вне дома – на заработках, на городской площади, в палестре – только вечер и ночь отдавая родному очагу.

Недвижимая собственность была очень ценным активом в Древней Греции. В греческих городах-государствах земля была в дефиците. Поэтому городские дома редко вырастали в огромные особняки. Фактически, многие городские жилые объекты были относительно одинакового размера. Ключевое различие между богатыми и бедными состояло в том, что одна богатая семья могла занимать один дом, в то время как 2 или 3 бедные семьи и их скот могли жить вместе под одной крышей.

Одежда и обувь, прически и бороды

В Древней Греции большое значение придавалось формам человеческого тела. Идеал красоты описан и в поэзии Гомера, в драматических произведениях, в работах философов, историков и летописцев. Красоте греки придавали такое большое значение, что она могла стать причиной вооруженных конфликтов, примером может служить Троянская война. Идеалом для греков был гармонически развитый, свободный человек, прекрасный душой и телом.

Драпировка составляла основу древнегреческого костюма. Древние греки в драпировке достигли совершенства, они творили чудеса из прямоугольного куска ткани различной длины и ширины. Драпировка могла как подчеркнуть гармонию тренированного тела, так и скрыть недостатки фигуры, она давала полную свободу движения. Пластика драпировки и осанка фигуры ценились гораздо выше стоимости ткани и красоты орнамента. Как уже отмечено, форма предмета доминировала над его декором.

В конце VI века до н.э. экзомис – короткая накидка на одно плечо из грубой ткани, кожи или шкуры – повсеместно сменился хитоном – куском льняной ткани, спускавшимся до бедер или колена и скрепленным на плечах. Хитон был удобен, практичен, не стеснял движений. Его всегда носили с поясом. Поверх него в холод и непогоду носили гиматий – шерстяной плащ размером примерно 2×3 метра, который подворачивали всевозможными способами. Любимой обувью греков считались крепиды – сандалии с ремнями до щиколоток на толстой подошве. Намного реже использовались сапоги.

Женские наряды отличало большее изящество, но при этом и большая строгость. Пеплос – драпированная ткань, обернутая вокруг тела – напоминала платье и прикрывали ноги до пят. Повседневные хитоны походили на мужские, но были длиннее, часто с узорами и вышивкой. Женский гиматий заворачивали так, чтобы укрыть голову наподобие капюшона. В солнечную погоду модницы надевали широкополые шляпы.

Гречанки любили яркие расцветки тканей – лиловый, голубой, желтый. В эллинистическую эпоху, когда усилились веяния востока, вошли в обиход дорогие ткани, в том числе и шелк, с причудливыми узорами и рисунками. Помимо сандалий-крепид женщины носили, особенно в торжественных случаях, мягкие туфли и сапожки со шнуровкой.

стриженные, с бородами. Начиная с правления великого завоевателя Азии наступила «безбородая эпоха», которая просуществовала до начала II столетия н.э. Исключение в ней составляли только философы.

Женские прически всегда отличались разнообразием – от кос до сложнейших завивок, со временем они становились все более изощренными. Волосы осветлялись, окрашивались, укладывались в «греческие узлы», «банты Аполлона», «лампадионы», украшались лентами и диадемами. Греческие женщины любили украшения – серьги, витые браслеты, ожерелья.

Часто девушки ходили с распущенными завитыми волосами. В конце IV и в I веке до нашей эры распространяется ношение париков. Стоимость париков была так велика, что они покупались лишь богатыми гражданами. Состоятельные люди должны были иметь по нескольку париков, для разных случаев. Гречанкам очень нравились светлые волосы германских женщин, в связи с этим в моду вошли парики из светлых и пепельных натуральных волос.

В городах не принято было покрывать голову. Головные уборы носили очень редко, в случае необходимости, но они были достаточно разнообразными. В сельской местности или в дороге от солнца защищались при помощи маленькой войлочной шапочки без полей — пилоса либо широкополой шляпы из войлока или соломы. Женщины довольно часто набрасывали на голову шарф калиптру, либо край фароса или гиматия. При необходимости надевали соломенные шляпы — фолии. Они напоминали зонтик, крепившийся над головой.

«Я ем, чтобы жить». Древнегреческая кухня

Все знают знаменитый греческий салат. Его ингредиенты могут дать представление о питании греков и в Древней Греции, и в современной греческой кухне.

Древние греки ели три раза в день: первая еда холодная, вторая еда была около полудня и третья еда, как правило, самая важная происходила ближе к ночи.

Греки того времени очень любили рыбу, они обычно обедали любой доступной свежей рыбой, включая морского леща, кефаль, сардины и угри. Всегда был ассортимент бобовых на выбор, в том числе чечевица, фасоль, нут, горох и бобы, которые можно было есть с рыбой. Основным продуктом был хлеб, который всегда был частью полуденной трапезы, в сопровождении сыра, оливок, яиц, орехов и фруктов.

День древнего грека начинался с легкого завтрака, в середине дня шел скромный обед или перекус, главной трапезой был ужин. Классической триадой древнегреческой кухни выступали хлебные лепешки, вино и оливки, присутствовавшие в повседневном рационе из века в век. Их дополняли овощи, инжир, бобы и сыр. Во времена расцвета афинской торговли V–IV вв. до н.э. появились многочисленные городские пекарни, где из привозной муки (пшеницы, полбы, ячменя, проса) пекли всевозможные хлебы – фессалийские, беотийские, кипрские, каппадокийские. Какие-то из них были из квашенного и дрожжевого теста, какие-то без закваски и соли. Самым лучшим греки признавали финикийский хлеб.

Страсть к вину имела общегреческий характер, за исключением Спарты, где строго блюли заветы старины. Долгое время пить неразбавленное вино считалось признаком необузданности и варварства. Разбавленное же с водой, оно снижало эффект опьянения, но сохраняло свои полезные свойства – по крайней мере, древнегреческие врачи рекомендовали вино в допустимых дозах как оздоровительный напиток. В качестве средства дезинфекции вино добавляли в незнакомую воду во время походов и путешествий. Пили в основном вечером, когда хозяин дома созывал гостей и устраивал симпозиум с музыкой, жаркими спорами и утонченными беседами. Из сотен сортов вина лучшими считались хиосские, фасосские, лесбосские и кипрские.

По возможности греки любили запечь мясо на вертеле – баранину, говядину, оленину, птицу. Со временем появились колбасы, фаршированные желудки и т.д. Из рыбы наиболее доступными считались скумбрия и анчоусы. Морепродукты вроде осьминогов или кальмаров могли позволить себе только толстосумы. Любовь к тонким блюдам прививали грекам сицилийские повара и интерес к Востоку.

При эллинистических царских дворах началось повальное увлечение настоящей гастрономической роскошью, которой, по возможности, следовали подданные. Приветствовалась экзотика и виртуозные сочетания вкуса, изобретались оригинальные комбинации приправ и соусов, появились кулинарные книги с сотнями рецептов, например, такими: «Смешай молоко с топленым салом и крупой, добавь свежего сыра, яичных желтков и мозгов, заверни рыбу в душистый лист фигового дерева и вари в бульоне из кур или из молодого козленка, затем вынь, сними лист и положи готовое кушанье в сосуд с кипящим медом».

В Спарте, на острове Крит и в других регионах Греции совместный прием пищи, называемый сисситией, являлся настоящим культом, которым не допускалось пренебрегать ни одному члену общины - даже правители и мужи с достатком, имеющие свой дом, обязаны участвовать в сисситии, что делало их равными друг другу в этот момент. Те же, кому закон был не писан, могли быть изгнаны из общины.

Несколько слов надо сказать о диетах. Несмотря на такую правильную пищу, именно Древняя Греция стала родиной всевозможных диет и само слово диета греческого происхождения (δίαιτα) означающее образ жизни, режим питания.

Первая причина появления древнегреческих диет – философские и религиозные воззрения. Так, например, пифагореизм предложил образ жизни, основанный на идее чистоты и таким образом очищения, то есть аскетизма. В этом контексте появляется вегетарианство. Автор комедий Аристофан описывал пифагорейцев, которые могли выжить на хлебе и воде. Хотя, присутствуя на жертвоприношении в процессе банкета, им никто не запрещал есть мясо, потому что это оправдывалось необходимостью соблюдения религиозного ритуала. Древнегреческий философ и врач Эмпедокл осуждал потребление мяса и принимал позицию недалекую от современного вегетарианства. В его учении о переселении душ предполагалось, что все живые существа связаны между собой.

Вторая причина диет – для излечения больных. Практически все врачи были согласны, что питание влияет на течение болезни. Гиппократ и его ученики предписывали в первые 48 часов болезни пить только воду.

И, наконец, третья причина для предписания диет – подготовка атлетов к спортивным соревнованиям. Если верить Элиану Тактику (римский военный писатель греческого происхождения), то первый спортсмен, который использовал специальную диету был Иккос из Таранта, победитель в пятиборье на 84-х Олимпийских Играх (444 г. до н.э.). Древнегреческие специалисты по подготовке атлетов понимали взаимосвязь между диетой – продуманной схемы подбора продуктов питания для своих подопечных, и достигнутыми ими результатами. Они заставляли своих подопечных отказаться от чревоугодия, запрещали половые отношения перед состязаниями. Главным источником энергетической и физической подпитки для атлетов была пища. Постепенно сформировалась даже специальная олимпийская диета.

Так десятикратный победитель в пентатлоне между 328 и 292 годами до н. э. Геродор из Мегары. признавался, что во время тренировок позволяет себе съедать «по семь килограммов мяса, заедая таким же количеством хлеба, выпивая до десяти литров разбавленного вина»! Хармис, победитель в коротком беге на 28-й Олимпиаде в 668 году до н.э., «сидел на диете» из сушеного инжира, считая, что он помогает ему бежать быстрее. Греческие бегуны на длинные дистанции полагали, что дополнительную силу им придают кунжутные зерна. А некоторые кулачные бойцы и борцы незадолго до схваток ели мухоморы, поскольку считали, что эти грибы повышали реакцию.

Роль мужчины в греческом обществе

Мужская часть населения доминировала в древнегреческом обществе, обладала полноценным юридическим статусом, правом голосовать, занимать государственные должности и владеть собственностью. Класс граждан мужского пола безусловно занимал выигрышное положение в греческом обществе. Тем не менее, и эта группа делилась на подклассы. Во главе социального дерева находились "лучшие" люди, aristoi, этот класс мог обеспечить себя доспехами, оружием и лошадьми во время военной кампании. Аристократы часто делились на фракции влиятельных семейств или кланов, которые контролировали все важные политические позиции в полисе. Источником их богатства являлась плодородная земля их владений.

Более бедный второй класс состоял из землевладельцев, чьи имения часто были менее плодородны и хуже защищены, так как находились в отдалении от города. Случалось, что их земля находилась так далеко, что владельцам приходилось жить на ней, вместо того, чтоб совершать ежедневные путешествия между имением и городом. Этих граждан называли periokoi (букв. - живущие вокруг) и они собирались для протекции сельских общин, которые подчинялись близлежащему городу. Третьим являлся средний, класс мелких свободных производителей и торговцев; нувориши, занимавшиеся коммерцией. Аristoi ревностно охраняли свои привилегии и политическую монополию, однако, между классами все равно существовало взаимозаменяемость. Одни могли подняться вследствие накопления богатства и расширения круга влияния, другие могли опуститься на класс ниже в случае банкротства, это могло привести к потере гражданства и даже превращению в раба.

Греческие земледельцы не любили воевать без необходимости, так как это отвлекало их от хозяйственных занятий, но всегда были готовы к войне и прекрасно подготовлены. Это сыграло огромную роль в разгроме таких опасных и опытных воинов, как персы, которые завоевали огромную терри­торию, но сломали зубы о маленькие греческие города. Греки были хорошими воинами, потому что знали, за что сражались, и были прекрасно готовы к бою. Постоянные спортивные упражнения и соревнования делали греков сильными, меткими и готовыми к бою.

Мужчины-греки вставали рано – с первыми лучами солнца. Умывшись холодной водой из кувшина, они приступали к завтраку, после которого наиболее бедные отправлялись на заработки по найму, занимались собственным ремеслом или работами в поле и винограднике, а те, кто имел собственных рабов, сдавали их в аренду или поручали им всякие задания, после чего шли на центральную площадь (агору), где кипела общественная, финансовая и политическая жизнь города.

Обсуждение философских идей, вопросы демократии, планы по строительству храмов – все это могло стать темой для долгих бесед. Участие в политике и принятие решений по поводу войны, налогов и законов считалось священной обязанностью гражданина. Человека, не участвовавшего в жизни родного города, называли идиотом. Так проходила первая половина дня.

Обед напоминал завтрак, но к нему добавлялось разбавленное вино. Обедать предпочитали прямо в городе тем, что прихватили с собой, или наведывались в ближайшие таверны. В самую жару эллины любили вздремнуть в тени колонн.

Большое внимание у греков уделялось физическому развитию, поэтому многие граждане, даже пожилые, регулярно наведывались в гимнасии и палестры, чтобы упражнениями укрепить тело. Перед возвращением домой эллин при возможности заглядывал в баню, чтобы смыть дневной пот и расслабиться в кругу друзей.

Ужин собирал всю семью за столом. Это был самый обильный прием пищи, когда с овощами, лепешками и бобами подавали мясо или рыбу. Еду запивали разбавленным вином. После ужина взрослые мужчины нередко отлучались на симпозиумы – веселые пирушки, где в непринужденной обстановке за чашей доброго вина в обществе флейтисток спорили о философии, пели песни и шутили. После такого насыщенного дня грек засыпал глубоким и спокойным сном, чтобы наутро вновь проснуться с первыми лучами солнца и начать новый день.

Богини, гетеры, жены и рабыни

Жизнь замужней греческой женщины в классическую эпоху сосредотачивалась вокруг домашнего очага – к общественно-политическим делам ее не подпускали. Гречанка получала минимальное образование, ей не дозволялось владеть землей и участвовать в голосовании. Уделом женщины были семейные хлопоты и ведение хозяйства. Исключение составляли спартанки: здесь девочек воспитывали наравне с мальчиками, хотя и отдельно, женщины могли владеть недвижимым имуществом, свободно перемещаться по городу и т.д. Спартанцы-мужчины гораздо чаще афинян прислушивались к голосу своих жен, сестер и матерей.

Как и во многих других аграрных культурах, где преобладают мужчины, младенцы женского пола подвергались гораздо более высокому риску быть покинутыми родителями при рождении, чем дети мужского пола. Сыновья горожан ходили в школы, где в программу обучения входили чтение, письмо и математика. После освоения этих основ, дети обращались к литературе, поэзии и музыке. Легкая атлетика также являлась важным элементом образования молодых людей. Девочек воспитывали так же, как мальчиков, но с большим упором на танцы, гимнастику и музыкальные достижения, которые впоследствии можно было бы демонстрировать на музыкальных конкурсах, религиозных фестивалях и церемониях. Конечная цель образования девочки - подготовить ее к женской роли в воспитании семьи, а не напрямую стимулировать ее интеллектуальное развитие.

Замужние женщины, согласно действовавшего тогда закона, находились во власти своих мужей. Например, Аристотель не подвергал сомнению мнение, что женщины интеллектуально неспособны принимать важные решения за себя. На практике, конечно, отдельные пары вполне могли вести свою жизнь более справедливо. Если у женщины умирал отец и у нее были братья, все наследство переходило к ним.

Браки могли быть расторгнуты по трем причинам. Первая и самая распространенная - отречение мужа (apopempsis или ekpempsis). Объяснение не требовалось и лишь ожидалось возмещение приданого. Следующая - случай, когда жена покидала семейный дом (apoleipsis). Третьим основанием для расторжения была просьба отца невесты вернуть дочь (aphairesis), часто, чтобы предложить ее другому мужчине с более привлекательным приданым. Если женщина оставалась вдовой, она должна была выйти замуж за близкого родственника мужского пола, чтобы гарантировать сохранение собственности в пределах семьи.

Типичный день афинянки начинался с рассветом. После завтрака она приступала к домашним обязанностям: готовила пищу, убиралась, давала поручения рабам (если они были), нянчилась с детьми, следила за запасами продуктов, порядком в доме, приучала к этому дочерей. За пределы дома афинянка редко выходила без необходимости.

Большую часть дня она проводила в гинекее, посвящая себя рукоделию. Домашнее полотно из шерсти или льна старались производить в каждой семье. После обеда у хозяйки начинались хлопоты по приготовлению ужина. За всеми заботами женщины не забывали о красоте – старались выглядеть опрятно, любили наряды, убирали волосы в красивый пучок или по-особому их завивали.

Особое место в древнегреческом обществе занимали гетеры. Происходившие от рабынь, иностранцев и смешанных браков, они не были связаны строгими правилами обычных женщин полиса. Отсутствие гражданства компенсировалось личной свободой и финансовой независимостью. Хотя главной обязанностью гетер считалось развлечение мужчин на симпозиумах, наиболее известные из них – Аспасия, Фрина, Таис – благодаря красоте, уму и образованности под покровительством политиков, художников и полководцев добились выдающегося положения в обществе.

Греческие праздники

У греков не было выходных в нашем понимании, их заменяли религиозные и государственные торжества, посвященные каким-либо богам или богиням – Афине, Дионису, Аполлону, Деметре и т.д. Ни один праздник не обходился без триединства музыки, пения и танца. Каждое священное шествие сопровождалось своим набором гимнов, ритмических движений и мелодий.

К самым шумным и даже буйным праздникам относились Дионисии в честь бога виноделия Диониса-Вакха. Ежегодно проходило пять дионисийских шествий (Великие и малые Дионисии, Антестерии, Ленеи и Осхофории), символизировавшие различные стадии годичного цикла выращивания винограда. Под звуки бубнов и разгоряченная вином ряженая толпа в танце шествовала по городу, распевая шуточные песни и дифирамбы. Впоследствии из этих дионисийских песнопений родились комедия и трагедия.

Совсем другой характер носили Великие Панафинеи – пяти-шестидневный праздник в честь покровительницы Афин, проходивший каждые четыре года в конце июля – начале августа. Панафинеи напоминали смесь фестиваля и чемпионата. Проводились конкурсы поэтов, арфистов, танцоров, спортивные состязания, факельные шествия, гонки на триерах. Кульминацией праздника становилась гекатомба (жертва сотни быков в честь богини Афины) и последующий совместный пир.

Великие Элевсинские мистерии, посвященные Деметре и Персефоне, отличала аура таинственности. В октябре паломники стекались в Элевсин – маленький городок в 22 км от Афин. В строгой последовательности шли омовения, жертвоприношения, пешие процессии с ритуальными заклинаниями. Только посвященные допускались в Телестерион – храм Деметры, где могли лицезреть священные реликвии.

Семейные праздники в Древней Греции привязывались к основным вехам жизни и домашнему укладу – рождению, имянаречению, совершеннолетию, вступлению в брак, почитанию предков, сбору урожая и т.д. На пятый или седьмой день новорожденный, после того как отец совершал с ним обход очага, принимался в семью, на десятый день младенец получал имя. В 18 лет юноша становился гражданином, в возрасте до 30 лет обычно женился. Каждое из этих событий сопровождали особые торжества и праздничный стол.

Агора

Агора – центральная площадь города – являлась средоточием общественной жизни древней Греции: местом деловых встреч и случайных знакомств, народных собраний и досужих слухов. Агора была окружена по периметру крытой колоннадой (стоей), где спасались от слепящего солнца и проливного дождя. Рядом располагались главные общественные здания, храмы, ремесленные лавки, закусочные.

Ранним утром площадь заполнялась торговцами, которые выставляли свои товары – от свежих овощей и фруктов до керамики и украшений. Люди приходили сюда за продуктами, одеждой, орудиями труда. Присутствие горожан всех возрастов и социальных слоев позволяло обмениваться информацией по любому вопросу, узнавать свежие новости.

Философы часто проводили время на агоре, общаясь с горожанами, ведя беседы о морали, законах и смысле жизни. Агора позволяла каждому почувствовать себя частью города, воплощала собой идею гражданского общества.

Спортивные соревнования

Пожалуй, ни один народ древности не уделял столько внимания физическому воспитанию, как греки. Культ красивого и сильного тела господствовал во всей греческой цивилизации. В Спарте физическая подготовка вообще находилась в центре всей системы воспитания. Считалось, что ежедневные упражнения развивают дисциплину, самообладание, выносливость, являются необходимой составляющей военного дела, ведут к гармонии тела и духа.

Юношей учили бегу, борьбе, прыжкам, метанию диска и копья, а также кулачным боям. Тренировки проходили в палестрах и гимнасиях – специальных местах для занятий спортом. Соревновательный дух (агон), присущий грекам, положил начало целой системе игр, на которых лучшие атлеты Эллады демонстрировали мастерство, силу, волю и добывали славу себе и своей малой родине.

К 572 году до н.э. сложился формат Панэллинских игр, включавший Олимпийские, Пифийские, Истмийские и Немейские игры. Игры формировали четырехлетний спортивный цикл. Первые две проводились раз в четыре года, вторые две – раз в два года. Календарь был выстроен так, что не было годов без игр. Победитель Олимпиады получал почетное звание олимпионика, всех четырех игр – периодоника. Легендарный борец Милон Кротонский становился периодоником рекордные пять раз. Игры пользовались огромным успехом и каждый раз собирали огромные толпы зрителей. Во время проведения Олимпиад по всей Греции объявлялось священное перемирие.

Кроме спортивных, всеобщее распространение получили настольные игры – петтейя и диаграммизм, напоминающие современные шашки и триктрак. Повсеместно играли в кости. В начале V века до н.э. вошли в моду петушиные бои. На бойцовых птиц делались такие крупные ставки, что, бывало, они становились причиной полного разорения азартных болельщиков.

Театр

Театр вышел из Дионисий и в середине VI века до н.э. зажил самостоятельной жизнью. Эволюционируя и усложняясь, он достиг своего расцвета в V–IV веках до н.э., когда окончательно сложились три главных жанра – трагедия, комедия и сатировская драма, а среди сочинителей блистали Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан.

Театральные постановки становились событием и широко обсуждались, не в последнюю очередь потому, что часто касались актуальных и острых тем политики, морали, философии. Театр был местом, где люди осмысляли жизнь, государство и законы. Большинство театральных премьер приходилось на праздники Дионисий. По окончании празднеств архонты объявляли лучших драматургов и актеров. Примечательно, что женщины не допускались на сцену – все роли играли мужчины, а как зрительниц их пускали только на трагедии. Комедии с их скользкими шутками считались не женской забавой.

Так как пьесы шли одна за другой с утра до вечера, зрители ели и пили прямо в театре. Первые театральные подмостки сколачивали из досок, а зрители рассаживались по склонам холмов. Возведение первого стационарного каменного театра в Афинах началось только в 425 году до н.э., но из-за бушевавшей долгие годы Пелопонесской войны, экономического спада, спартанской гегемонии и прочих неурядиц, строительство здания растянулось почти на век.