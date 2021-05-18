Котики русских царей: от Петра I до Николая II Котиков любят все. И даже многие цари. Так, Пётр I завёз в Россию не только картофель и обычай брить бороды дворянам, но и наших любимых усатых братьев меньших, чтобы они боролись с мышами в его резиденции. Директор Московского музея кошки Андрей Абрамов рассказал порталу «История.РФ» о том, как пушистые питомцы впервые появились в нашей стране, почему им разрешали свободно разгуливать по царским покоям и как так вышло, что Елизавета Петровна ничего не понимала в породах. «Пётр I сам был похож на кота» – Андрей, можно ли считать, что история широкого распространения кошек в качестве домашних питомцев в России начинается с... На чтение: 2 минуты

Котиков любят все. И даже многие цари. Так, Пётр I завёз в Россию не только картофель и обычай брить бороды дворянам, но и наших любимых усатых братьев меньших, чтобы они боролись с мышами в его резиденции.

Директор Московского музея кошки Андрей Абрамов рассказал порталу «История.РФ» о том, как пушистые питомцы впервые появились в нашей стране, почему им разрешали свободно разгуливать по царским покоям и как так вышло, что Елизавета Петровна ничего не понимала в породах.

«Пётр I сам был похож на кота»

– Андрей, можно ли считать, что история широкого распространения кошек в качестве домашних питомцев в России начинается с Петра I?

– Это произошло задолго до Петра. Это естественно, потому что проблема с хранением зерна, с мышами всегда волновала людей. Первично кошки появились в монастырях, а из монастырей они уже попали и в светскую часть жизни. Просто Пётр очень много жил в Голландии ещё до того, как стать царём, и есть такая информация, что оттуда он привёз с собой более европейское отношение к кошкам. Да и его самого часто сравнивали с котом и часто изображали так на картинках: он визуально был похож на кота. Если посмотреть какие-то старые памфлеты, то его там иначе как котом не называют – не важно, позитивную или негативную окраску это носит.

– Возможно, всё дело в его залихватских усах и немного хищном взгляде…

– С петровских времён, собственно, на кошку стали смотреть по-другому: она стала приобретать немного будуарный характер. А до этого её роль была сугубо утилитарна – ловля мышей, охрана запасов. За это ей предоставляли кров и так далее. При Екатерине II, например, кошек завозили в Москву и Петербург, когда было нашествие мышей, в так называемые «мышиные» годы. Я думаю, что кошек всегда заводили определённые люди, как и сейчас, просто сейчас таковых гораздо больше.

Придворный арап. Открытка Эльдара Закирова

«Императрица любила больших и пушистых котов»

– Дочь Петра I императрица Елизавета I известна своей пылкой любовью к кошкам и даже издала ряд указов о том, как их следует содержать во дворце. Такое серьёзное отношение к котам – царская причуда или необходимость того времени?

– Просто некоторые люди, в том числе Елизавета Петровна, имели к кошкам особую склонность. Кроме того, у нас в России всегда народ настраивался «вертикально»: если человек из элиты демонстрировал к чему-то какое-то расположение, то внизу старались соответствовать. Плюс, конечно, утилитарная роль кошек – ловля мышей для сохранения зерна – это тоже очень важный фактор, потому что тогда не было других животных, которые бы справлялись с этим лучше.

– В одном из своих указов Елизавета приказала кормить кошек не простой говядиной или бараниной, а поставлять для них дичь – рябчиков и тетеревов. Это вообще полезно для животных?

– Если это были просто свежедобытые тушки, то вполне нормально, а если их как-то готовили, например жарили, то это очень сильно сокращало бы срок жизни кошки. Факт занятный! Говорит он только о том, что, видимо, Елизавета Петровна питала к кошкам какую-то особую привязанность.

– Историки утверждают, что Елизавета Петровна ввела моду на кошек породы русская голубая, которых впоследствии часто дарили европейским правителям, в том числе королеве Великобритании. При дворе действительно держали только породистых котов?

– На самом деле породистых кошек как таковых тогда не было. Всё-таки порода кошек – это результат селекции, которая стала проводиться уже в XIX веке. Были, конечно, какие-то породистые кошки, но там, где они жили издревле. Например, больших денег стоили коты, привезённые из Персии, их так и называли – персидские. Мусульманский Восток их в очень маленьких количествах поставлял в Европу. Но в большинстве своём это были совершенно обычные кошки – например, те, которых мы сегодня называем сибирскими. Они были разными, потому что существовали в разных условиях обитания. Позже селекционеры с помощью целенаправленной селекции закрепили эти породы в поколениях и вывели новые. Я не думаю, что Елизавета Петровна очень сильно различала породы. Скорее всего, она любила пушистых, больших кошек, которых приятно гладить.

«Примитивный человек кошку не поймёт»

– В те времена, когда кошки только начали входить в дома как домашние питомцы, люди наверняка ещё не умели с ними правильно обращаться, не понимали, как кормить…

– Что касается кормления, то подавляющее большинство людей и сейчас кормит кошек неправильно. Естественная и идеальная еда для кошки – это свежепойманная добыча, которую она съедает. Но немногие кошки могут себе позволить, живя в городской квартире, свободно охотиться. Да и где сейчас возьмёшь столько дичи? Эта проблема всегда существовала. Вообще, до появления специализированного кошачьего питания кошки ели то же, что и люди. Что-то они ели, что-то не ели – они всегда были привередливы, в отличие от собак. Ну и конечно, охотились.

– То, что сегодня кошек почти не выпускают из дома, вредно для них?

– Традиция держать кошку в четырёх стенах, не выпуская её на улицу, – это уже совсем недавнее изобретение – наверно, середины XIX века. Когда появились породы, селекционеры перестали выпускать кошек на улицу, чтобы их не украли или не причинили им какой-то вред. Конечно, кошка должна охотиться, перемещаться, лазить по деревьям. Сейчас есть кошки, которые доживают до преклонного возраста (25–30 лет), их объединяет только то, что они все имеют выход на улицу.

Кот в образе придворного кондитера. Открытка Эльдара Закирова

– Почему люди, которые раньше так нуждались в кошках, любили их и заботились о них как о защитниках продовольствия и борцах с грызунами, сегодня относятся к ним так пренебрежительно?

– Примитивный человек не может понять кошку – это сложно. Кошка с её свободным поведением во все времена у людей изначально зависимых вызывала негативные эмоции. А зависимые люди чувствуют свою неполноценность и пытаются компенсировать её в том числе проявлением агрессии к тем, кто слабее их. В исторической перспективе так было всегда. Скажем, Николай II регулярно убивал из огнестрельного оружия кошек, собак и ворон и описывал это в своих дневниках с удовольствием. Почитайте, и вы ужаснётесь, насколько обыденно и воодушевлённо он описывает, сколько животных он сегодня застрелил.

– Но с каждым годом человечество прогрессирует. Стала ли ситуация чуть лучше с появлением зоозащитников?

– Сейчас во многих странах очень эффективно работают законы по защите животных от агрессии и насилия. Эти законы применяются, и поэтому примитивные люди боятся проявлять эту агрессию, они вынуждены себя сдерживать.