«Король истребителей» Николай Поликарпов В июне 1882 года родился авиаконструктор, создавший два шедевра довоенной авиации – учебный самолет У-2 и истребитель И-16 На чтение: 3 минуты

9 июня 1882 года родился авиаконструктор, создавший два шедевра довоенной авиации – учебный самолет У-2 и истребитель И-16

У каждого авиаконструктора есть самолет, который увековечил его имя в истории авиации. У Игоря Сикорского – «Илья Муромец», у Сергея Ильюшина – штурмовик Ил-2, у Александра Яковлева – истребитель Як-3. А вот у Николая Поликарпова таких самолетов оказалось сразу два. Первый – учебный биплан У-2, он же По-2, «летающая парта» нескольких поколений советских летчиков. Второй – истребитель И-16, легенда второй половины тридцатых годов прошлого столетия, подаривший своему создателю титул «короля истребителей».

Обращение к небу

Николаю Поликарпову было на роду написано поднимать свой взор к небесам. Второй ребенок, первый сын в семье потомственного священника Николая Поликарпова, он не мог не пойти по стопам отца: духовное училище, семинария – и служение, пока хватит сил. Но служение оказалось иным, чем думала семья. Окончив духовное училище и начав посещать семинарию, будущий авиаконструктор ясно осознал, что священничество – не его стезя. Никакого конфликта с Богом или церковью он не переживал: до конца своих дней Поликарпов, не скрываясь, носил нательный крест и последовательно отказывался от вступления в партию. Нет, молодого человека с Орловщины увлекла техника, ему хотелось заниматься строительством машин и механизмов.

Насколько серьезным было это решение, можно судить по таким фактам. Поступая в Санкт-Петербургский политехнический институт – главную кузницу русских инженеров того времени, – нужно было не только приготовить солидную сумму, чтобы платить за обучение, требовалось еще и получить аттестат за полный курс светского среднего учебного заведения. Духовное образование для этого не годилось. Так что Николаю Поликарпову пришлось сдавать экстерном экзамены в 1-й Орловской гимназии и только после этого отправляться в Санкт-Петербург поступать на кораблестроительное отделение политеха.

Все это происходило в 1911 году, когда над Россией витали мысли о скором покорении воздушного океана. Модное увлечение аэропланами не миновало и бывшего семинариста. На курсы авиации и воздухоплавания при кораблестроительном отделении, дававшие вторую специальность – инженер по воздухоплаванию, Николай Поликарпов поступил в 1913 году, а два года спустя устроился инженером на авиазавод Владимира Лебедева, одного из своих факультетских преподавателей. Защищать диплом молодой выпускник собирался по теме «Двухмоторный транспортный самолет», но ее не утвердили, и в итоге дипломной комиссии Поликарпов представил свой проект тысячесильного морского дизеля. Впрочем, это уже ничего не меняло: свежеиспеченный инженер твердо намеревался связать свою жизнь с авиацией.

Первый самолет Поликарпова

Россия вступила в Первую мировую войну, имея самый большой самолетный парк среди воюющих держав – свыше двух сотен аэропланов. Как это часто бывает, занимая позицию лидера, страна упустила момент, когда нужно было начать резко наращивать производство аэропланов, да и соответствующих производственных мощностей не было. Тем не менее, обеспечивая свои военно-воздушные силы французскими машинами, русское военное ведомство не отказывалось от размещения заказов и на отечественных заводах. Одним из них был Русско-Балтийский вагонный завод, накануне войны вырвавшийся в лидеры по производству таких технических новинок, как автомобили и аэропланы. Именно на РБВЗ работал знаменитый Игорь Сикорский. Заметив талантливого инженера Поликарпова, он добился, чтобы его по трудовой мобилизации направили в его подчинение. Так что первые уроки создания самолетов Николай Поликарпов получил у выдающегося учителя. Ему довелось заведовать производством истребителей С-16 конструкции Сикорского, а потом и участвовать в работах по модернизации и этих машин, и знаменитых «Муромцев».

Два года, которые Поликарпов провел под началом Игоря Сикорского, оказались прекрасной школой. Но авторитета учителя не хватило, чтобы молодой авиаконструктор решился эмигрировать вслед за ним. Трудно сказать, что руководило Николаем Поликарповым, когда он принимал это решение. Но для отечественной авиации это стало очевидным приобретением – таким же очевидным, как и потеря, которую она понесла в связи с отъездом Игоря Сикорского.

Первые четыре года работы Поликарпова на нужды Советской России сводились в основном к модернизации стоявших на вооружении зарождавшегося Красного воздушного флота старых аэропланов. Между тем будущему конструктору хотелось большего, он мечтал создавать собственные самолеты. Новые машины были нужны стране как воздух: аэропланы времен Первой мировой стремительно старели, бывшие союзники по Антанте спешно перевооружались все более быстрыми и высотными самолетами. И наконец инициативе конструкторского отдела Государственного авиазавода №1 в Москве по созданию первого советского серийного самолета дали зеленый свет. Так появился Р-1 – самолет-разведчик, построенный на базе британского легкого бомбардировщика, но лишенный его недостатков: он получился более легким, более технологичным и более грузоподъемным.

Создатель «летающей парты»

Опыт создания Р-1 укрепил Николая Поликарпова и его сотрудников в мысли, что им по плечу создание советских самолетов. Поддержали это мнение и в руководстве СССР, доверив проектирование первого советского истребителя – И-1, он же ИЛ-400, то есть истребитель с двигателем «Либерти» мощностью 400 л.с. Первым испытателем этого самолета стал знаменитый пилот того времени, основатель советской школы планеризма и замечательный художник Константин Арцеулов. Увы, первый полет завершился катастрофой. Ошибка конструкторов, которые переутяжелили заднюю часть самолета, привела к тому, что при взлете И-1 внезапно резко пошел вверх, не подчиняясь летчику, пытавшемуся перевести его в горизонтальный полет. В итоге Арцеулов просто выключил двигатель и самолет упал плашмя, едва не погубив пилота.

Неудачи и ошибки – неизбежные спутники авиаконструкторов, особенно если это конструкторы первой половины ХХ столетия. На этих уроках они учились, создавая в итоге настоящие шедевры авиации. Таким шедевром и стал следующий самолет Николая Поликарпова – знаменитый учебный биплан У-2. Работа над ним началась тогда же, когда в первый полет отправлялся И-1. Конструктор понимал, что будущим истребителям надо на чем-то учиться летать, а достойных учебных самолетов в стране не хватало. Был скопированный Поликарповым и его сотрудниками с британского «Авро» биплан У-1, но он был весьма сложен в пилотировании. Требовался самолет, который прощал бы начинающим летчикам даже грубые ошибки, – в противном случае наполнение советских ВВС летным составом могло пойти крайне низкими темпами.

С этой задачей блестяще справился У-2. Достаточно сказать, что после его широкого внедрения в летных школах и аэроклубах Осоавиахима резко сократилось число учлетов, отчисленных по причине неспособности к летному делу. В итоге роль учебного самолета У-2 (переименован в 1944 году, когда было принято решение именовать самолеты по фамилиям их создателей, в По-2) играл до середины 1950 годов. Кроме того, он был и ночным бомбардировщиком, и легким штурмовиком, и штабным, и связным, и санитарным самолетом, доставлял грузы партизанам и почту в отдаленные районы страны… Достаточно сказать, что По-2 признан самым массовым бипланом в мире: его общий выпуск составил 33 с половиной тысячи экземпляров!

Королевство истребителей

Другую летающую легенду – обессмертивший его имя истребитель И-16 – Николай Поликарпов создал в 1933 году. К этому времени у него за спиной был арест и два года работы в первой авиационной «шарашке» под эгидой ОГПУ, и создание истребителя И-5. Он стал предшественником других знаменитых бипланов конструкции Поликарпова — И-15 и И-153, которые часто воевали крыло к крылу с «ишачками», как ласково прозвали советские летчики знаменитый самолет. Среди тех, кто первым поднял И-16 на крыло, был и летчик-легенда Валерий Чкалов, служивший шеф-пилотом у Поликарпова.

Этому истребителю выпала не слишком долгая, но очень бурная судьба. Принятый на вооружение ВВС Красной армии в 1934 году, он был выпущен общим числом свыше 10 тысяч экземпляров. И-16 воевал в небе Советского Союза и республиканской Испании (испанские машины, кстати, были сняты с вооружения только в 1954 году!), на нем летали летчики генерала Чан Кай Ши. К июню 1941 года «ишачки» были самыми массовыми истребителями в советских ВВС, и именно на них наши летчики одержали первые победы над немецкими пилотами. Например, все три первых Героя Советского Союза, получившие это звание в годы Великой Отечественной войны, – Михаил Жуков, Степан Здоровцев и Петр Харитонов — летали именно на «ишачках».

Увы, И-16, И-15 и появившийся в 1938 году истребитель И-153 «Чайка» стали последними подданными «короля истребителей» Николая Поликарпова. По разным причинам, но в основном из-за того, что на пятки уже наступали более молодые и активные авиаконструкторы, пользовавшиеся поддержкой руководства СССР, Николай Поликарпов не создал больше ни одного серийного самолета. Спроектированные им И-180, на испытаниях которого погиб Валерий Чкалов, и И-185 могли бы стать настоящим прорывом в советском самолетостроении первого периода войны, но их так и не запустили в серию. После провала этих машин Поликарпова и его КБ переориентировали на работу по ракетной тематике. Они начали проектировать ракетный перехватчик «Малютка», но завершить работу не успели: 30 июля 1944 года авиаконструктор умер от рака желудка. Его преемником на посту руководителя ОКБ-51 стал будущий академик Владимир Челомей, прославившийся созданием первых советских крылатых ракет.

Авиаконструктору Николаю Поликарпову не довелось создавать машины реактивной эры или видеть старты первых советских ракет. Но множество пилотов, сидевших за штурвалами самолетов «Ла», «МиГ», «Як» или «Ил», начинали с одного и того же У-2 или сбивали первых своих врагов на И-16. И это стало главным памятником человеку, которому суждено было всю жизнь обращать свой взор к небу.