Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории
Необходимость создания нового учебника истории России диктуется, прежде всего, развитием мировой исторической науки, накоплением новых исторических знаний, возросшим общественным интересом к событиям прошлого. Представленная Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории включает в себя Историко-культурный стандарт, который содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Персоналии внутри категорий расположены в алфавитном порядке. Историко-культурный стандарт представляет собой научную основу содержания школьного исторического образования и может быть применим как к базовому, так и к профильному – углубленному уровню изучения истории и гуманитарных дисциплин....
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Необходимость создания нового учебника истории России диктуется, прежде всего, развитием мировой исторической науки, накоплением новых исторических знаний, возросшим общественным интересом к событиям прошлого.
Представленная Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории включает в себя Историко-культурный стандарт, который содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Персоналии внутри категорий расположены в алфавитном порядке.
Историко-культурный стандарт представляет собой научную основу содержания школьного исторического образования и может быть применим как к базовому, так и к профильному – углубленному уровню изучения истории и гуманитарных дисциплин. В связи с этим каждый раздел Стандарта снабжен перечнем основных исторических источников. Историко-культурный стандарт сопровождается списком «трудных вопросов истории», которые вызывают острые дискуссии в обществе и для многих учителей – объективные сложности в преподавании.
Концепция направлена на повышение качества школьного исторического образования, развитие компетенций учащихся общеобразовательных школ в соответствием с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего и среднего (полного) образования, формирование единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.
Реализация Концепции предполагает не только подготовку учебно-методического комплекса, состоящего из учебной программы курса, учебника, методических пособий, книг для учителя, комплекта карт, электронных приложений, но и формирование единого научно-образовательного пространства в сети Интернет.
Успешная реализация Концепции возможна лишь в случае проведения комплекса мероприятий, направленных на развитие исторического информационного пространства, насыщения его научно-обоснованными материалами как для учителей, так и для учащихся общеобразовательных учреждений.
Перечень «трудных вопросов истории России» составлен с целью включения в методические пособия и книги для учителя дополнительных справочных материалов, предлагающих наиболее распространенные точки зрения на эти события. Представляется целесообразным подготовить серию тематических модулей, посвященных отдельным вопросам истории России.
Задачи учебно-методического комплекса:
- создать условия для получения выпускниками прочных знаний по истории России; - сформировать представление об основных этапах развития многонационального российского государства; - показать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; - раскрыть суть исторического процесса как совокупности усилий многих поколений россиян.
Авторы исходят из того, что российская история – это история всех территорий, стран и народов, которые входили в состав нашего государства в соответствующие эпохи.
Предполагается использование Концепции при подготовке текстов соответствующей линейки школьных учебников. В этих текстах необходимо:
- обратить внимание на события и процессы всеобщей истории в части синхронизации российского исторического процесса с общемировым; - применить новый подход к истории российской культуры как к непрерывному процессу обретения национальной идентичности, не сводящемуся к перечислению имен и творческих достижений, логически увязанному с политическим и социально-экономическим развитием страны; - исключить возможность возникновения внутренних противоречий и взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих существенное значение для отдельных регионов России; - обеспечить доступность изложения, образность языка.
Подготовка нового учебно-методического комплекса по отечественной истории должна сопровождаться разработкой аналогичной линейки по всеобщей истории. Кроме того, особую актуальность приобретает необходимость развития межпредметных связей в рамках других гуманитарных курсов: литературы, русского языка, обществознания, мировой художественной культуры. Внедрение новых линеек потребует проведения масштабных курсов повышения квалификации учителей истории. Кроме того, принципиальным становится вопрос о пересмотре подходов к организации и структуре ГИА и ЕГЭ по истории.
История России в системе курсов истории: образовательный и воспитательный потенциал" href="/uploads/media/default/0001/33/98856a2f57910b97935bbca09b242491cc0408e7.pdf" target="_blank">История России в системе курсов истории: образовательный и воспитательный потенциал
Многоуровневое представление истории
Многоаспектный (многофакторный) характер истории
Историко-культурологический подход: пространство диалога
Общие рекомендации к подготовке новых учебно-методических комплексов по отечественной истории
Учебно-методический комплекс по истории России: информационное пространство и познавательная модель
Ступени изучения отечественной истории в общеобразовательной школе
Историко-культурный стандарт
Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству
Раздел II. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству
Раздел III. Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи
Раздел IV. Российская империя в XIX – начале XX вв.
Раздел V. Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 гг.
Раздел VI. Советский союз в 1920-1930-е гг.
Раздел VII. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.
Раздел VIII. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.
Раздел IX. Российская Федерация в 1991-2012 гг.
Примерный перечень «трудных вопросов истории России»
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