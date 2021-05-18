Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории Необходимость создания нового учебника истории России диктуется, прежде всего, развитием мировой исторической науки, накоплением новых исторических знаний, возросшим общественным интересом к событиям прошлого. Представленная Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории включает в себя Историко-культурный стандарт, который содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Персоналии внутри категорий расположены в алфавитном порядке. Историко-культурный стандарт представляет собой научную основу содержания школьного исторического образования и может быть применим как к базовому, так и к профильному – углубленному уровню изучения истории и гуманитарных дисциплин.... На чтение: 2 минуты

Необходимость создания нового учебника истории России диктуется, прежде всего, развитием мировой исторической науки, накоплением новых исторических знаний, возросшим общественным интересом к событиям прошлого.

Представленная Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории включает в себя Историко-культурный стандарт, который содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Персоналии внутри категорий расположены в алфавитном порядке.

Историко-культурный стандарт представляет собой научную основу содержания школьного исторического образования и может быть применим как к базовому, так и к профильному – углубленному уровню изучения истории и гуманитарных дисциплин. В связи с этим каждый раздел Стандарта снабжен перечнем основных исторических источников. Историко-культурный стандарт сопровождается списком «трудных вопросов истории», которые вызывают острые дискуссии в обществе и для многих учителей – объективные сложности в преподавании.

Концепция направлена на повышение качества школьного исторического образования, развитие компетенций учащихся общеобразовательных школ в соответствием с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего и среднего (полного) образования, формирование единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.

Реализация Концепции предполагает не только подготовку учебно-методического комплекса, состоящего из учебной программы курса, учебника, методических пособий, книг для учителя, комплекта карт, электронных приложений, но и формирование единого научно-образовательного пространства в сети Интернет.

Успешная реализация Концепции возможна лишь в случае проведения комплекса мероприятий, направленных на развитие исторического информационного пространства, насыщения его научно-обоснованными материалами как для учителей, так и для учащихся общеобразовательных учреждений.

Перечень «трудных вопросов истории России» составлен с целью включения в методические пособия и книги для учителя дополнительных справочных материалов, предлагающих наиболее распространенные точки зрения на эти события. Представляется целесообразным подготовить серию тематических модулей, посвященных отдельным вопросам истории России.

Задачи учебно-методического комплекса:

- создать условия для получения выпускниками прочных знаний по истории России; - сформировать представление об основных этапах развития многонационального российского государства; - показать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; - раскрыть суть исторического процесса как совокупности усилий многих поколений россиян.

Авторы исходят из того, что российская история – это история всех территорий, стран и народов, которые входили в состав нашего государства в соответствующие эпохи.

Предполагается использование Концепции при подготовке текстов соответствующей линейки школьных учебников. В этих текстах необходимо:

- обратить внимание на события и процессы всеобщей истории в части синхронизации российского исторического процесса с общемировым; - применить новый подход к истории российской культуры как к непрерывному процессу обретения национальной идентичности, не сводящемуся к перечислению имен и творческих достижений, логически увязанному с политическим и социально-экономическим развитием страны; - исключить возможность возникновения внутренних противоречий и взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих существенное значение для отдельных регионов России; - обеспечить доступность изложения, образность языка.

Подготовка нового учебно-методического комплекса по отечественной истории должна сопровождаться разработкой аналогичной линейки по всеобщей истории. Кроме того, особую актуальность приобретает необходимость развития межпредметных связей в рамках других гуманитарных курсов: литературы, русского языка, обществознания, мировой художественной культуры. Внедрение новых линеек потребует проведения масштабных курсов повышения квалификации учителей истории. Кроме того, принципиальным становится вопрос о пересмотре подходов к организации и структуре ГИА и ЕГЭ по истории.

Пояснительная записка

Основные положения

История России в системе курсов истории: образовательный и воспитательный потенциал" href="/uploads/media/default/0001/33/98856a2f57910b97935bbca09b242491cc0408e7.pdf" target="_blank">История России в системе курсов истории: образовательный и воспитательный потенциал

Многоуровневое представление истории

Многоаспектный (многофакторный) характер истории

Человек в истории

Историко-культурологический подход: пространство диалога

Общие рекомендации к подготовке новых учебно-методических комплексов по отечественной истории

Учебно-методический комплекс по истории России: информационное пространство и познавательная модель

Ступени изучения отечественной истории в общеобразовательной школе

Историко-культурный стандарт

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству

Раздел II. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству

Раздел III. Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале XX вв.

Раздел V. Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 гг.

Раздел VI. Советский союз в 1920-1930-е гг.

Раздел VII. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.

Раздел VIII. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.

Раздел IX. Российская Федерация в 1991-2012 гг.

Примерный перечень «трудных вопросов истории России»