Кому положены 100 грамм? 100 грамм На чтение: 1 минута

Когда много лет тому назад меня призвали в Советскую армию, я первым делом спросил, когда будут наливать «наркомовские 100 грамм», и очень удивился, что такого давно и в помине нет, а было это только в военные годы.

Традиция эта берет начало еще с петровских времен, когда солдатам выдавали порции так называемого хлебного вина. До 1908 года нижним чинам, участвовавшим в боевых действиях, полагалось по три чарки в неделю (чарка соответствует 123 граммам).

Первые же «наркомовские 100 грамм» были утверждены во время Советско-финской войны 1939–1940 годов, а идея эта принадлежала Наркому обороны СССР маршалу Клименту Ефремовичу Ворошилову. На финском фронте бойцы стали получать 50 грамм сала («ворошиловский паек») и 100 грамм водки, а вот летчикам тоже полагалось 100 грамм, но коньяку.

К.Е. Ворошилов

С началом Великой Отечественной войны постановление ГКО за № 562сс от 22 августа 1941 года определяло выдачу 40-градусной водки в количестве 100 грамм в день на человека красноармейцам и начальствующему составу войск первой линии действующей армии.

30 апреля 1943 года новое постановление ГКО № 3272 определяло выдачу водки только бойцам на передовой, участвующим в наступательных операциях, а всем остальным – в дни общественных и революционных праздников. Но уже вскоре после Курской битвы, с конца августа 1943 года, водку впервые стали получать части НКВД и железнодорожные войска.

Хорошо известно, в каких тяжелых условиях приходилось воевать с фашистами нашим бойцам. «Наркомовские 100 грамм» были самым простым средством подбодрить воина в окружающей его нечеловеческой обстановке. Миф же о том, что Красная Армия одерживала свои победы «нетрезвой ордой», не выдерживает никакой критики. Пьяная армия небоеспособна по определению, а от 100 граммов наши люди не хмелеют. Победа над врагом положила конец и заведенной при Ворошилове традиции. Но в народе о ней помнили, потому-то я в своей армейской юности и задал этот вопрос командирам.